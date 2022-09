A Miskolci Törvényszék ítéletet hozott annak a férfinak az ügyében, akit az ügyészség a 2011 januárjában Kovácsvágáson történt emberölés elkövetésével vádolt meg.

A törvényszék által megállapított tényállás szerint a vádlott és élettársa mély szegénységben éltek Kovácsvágáson. A vádlott ezért elhatározta, hogy a közelükben élő tehetős férfi édesanyjához – akiről feltételezte, hogy pénzt és értéktárgyakat szerezhet meg tőle – betör és akár meg is öli. Tervébe élettársát is beavatta. A vádlott a cselekményt megelőzően kifigyelte a sértett napi rutinját, mozgását, illetve, hogy kik és milyen napszakban szokták látogatni. A vádbeli éjszakán a sértett házához ment és várta, hogy az asszony elaludjon. Közben a villanyórát le-fel kapcsolgatta, de a sértett nem reagált erre. Miután a nő nyugovóra tért az egyik ablak benyomásával behatolt a házba és ott kutatni kezdett, majd a zajra felriadó sértettre támadt. A sértett fejére mért ütéseket, majd a nyakát hátrafeszítve eltörte nyakcsigolyáit, végül a földön fekvő asszonyt többször fejbe rúgta. Ezután gyertyát gyújtva folytatta a kutatást, de értékeket nem talált, egy üveg bort vitt magával. A helyszínről menekülve levette cipőjét, amit utóbb el is égetett, illetve borssal szórta fel az utat, hogy nyomára a szaga alapján se lehessen bukkanni.

A sértett asszony élettel összeegyeztethetetlen, súlyos sérüléseket szenvedett. A vádlott bántalmazását követően még néhány percig élt, ezalatt az élet kioltásával együtt járó fájdalmat és szenvedést messze meghaladó kínokat élt át.

A terhelt a büntetőeljárás során nem tett vallomást, élt a hallgatás jogával. Az utolsó szó jogán ártatlannak vallotta magát, tagadta a bűncselekmény elkövetését és állította, hogy egy összeesküvés áldozata.

A törvényszék a tanúvallomások, a bírói engedélyhez kötött leplezett eszközként beszerzett hangfelvételek tartalma, a genetikai és orvosszakértői vélemény, és további bizonyítékok alapján teljességgel kizárta a másként történés lehetőségét és a vádlottat négyszeresen minősülő emberölés bűntettében találta bűnösnek. Megállapítható volt ugyanis, hogy a férfi előre kitervelten, nyereségvágyból és különös kegyetlenséggel követte el a bűntettet. A törvényszék kiemelte, hogy a vádlott csupán azért oltotta ki a sértett életét, hogy utóbb ne ismerje fel, ez pedig aljas célnak tekinthető. Mindezek alapján a törvényszék a vádlottat életfogytig tartó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint kizárta a feltételes szabadság kedvezményéből.

Az ítélettel szemben a vádlott és védője fellebbezett, az ügyész három munkanapot fenntartott a jogorvoslati nyilatkozat megtételére. Az eljárás a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik - közölte a Miskolci Törvényszék.