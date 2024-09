Ez a háromhutai ingatlan garantáltan elrejti Önt, akár hétvégékre, akár állandóra keresi a tökéletes helyet, ahol csendet és nyugalmat talál. A hegyoldalban fekvő, 130 m2-es ház lenyűgöző panorámájával mindkét verzióra ideális, nyaralónak és családi fészeknek egyaránt. Jár hozzá egy filagória meg egy szalonnasütő is, de a képeket elnézve, csak a fantáziája szabhat határt, ha tovább bővítené!

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyében, Háromhuta község egyik legszebb helyén, kínálok eladásra egy 839 nm telken fekvő, 130 nettó lakóterülettel rendelkező, konyha, szoba, nappali, fürdőszoba főbb helyiségekből álló, hegyoldalban elhelyezkedő meseszép kilátással rendelkező, első sorban nyaralót, de akár családi házként is funkcionálható épület. Az ingatlan falazata tégla és fa, födém szerkezete fa kialakítású, tető héjazata cseréppel fedett. Az udvaron egy 20nm es filagória található, szalonnasütővel. A ház melegéről fa tüzelésű kandalló és egyedi hőlégbefúvós rendszer gondoskodik. Ajánlom az ingatlant olyan családoknak, pároknak, akik szabad hétvégéken szeretnének itt egy kis időt tölteni, vagy akár családi háznak is, mivel arra is tökéletes. Bővebb információ, és teljeskörű tájékoztatás irodánkban.

