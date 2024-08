Ha olyan ingatlant keres, ami a megvásárlása után rögtön pénzt is hoz, nézze meg ezt a Sátoraljaújhely-Rudabányácska területén található összkomfortos, jelenleg is aktívan működő vendégházat. A kalandpark mindössze 3-km, és minden adott a minőségi pihenéshez és szórakozáshoz is: van a kertben grill és kemence, medence, jaccuzi, szauna, ping-pong és biliárd terem is.

Eladó Sátoraljaújhely -Rudabányácska területén egy igényesen felújított, öszkomfortos, 4 szobás jelenleg is aktívan működő vendégház. Az ingatlan kb 160 m2. A ház falazata kő. A fűtés gázkazánnal és radiátorokkal megoldott. A telek rendezett, parkosított a közlekedő felületek burkoltak. Az épület könnyen megközelíthető, a földszint és a kerti építmények akadálymentesítettek. Minden szobához saját fürdő tartozik. A házon belül található egy közös konyha-étkező. Minden lehetőség adott a minőségi pihenéshez és szórakozáshoz egyaránt! Az épület mögött egy hatalmas fedett terasz és kinti konyha és kemence áll rendelkezésre. Ezt követően pedig medence, jacuzzi, szauna, ping-pong és biliárd terem kapott helyet. Kiváló befektetési lehetőség! Mindösszesen 3 km re található a Zemplén Kalandpark, ahol számos lehetőség közül választhatunk a szabadidő aktív eltöltésére! ( Bob, falmászás, korcsolya, libegő, síelés, kalandpark, játszótér) Mindemellett pedig kiváló túrázási terepet biztosít a Zempléni-hegység.

