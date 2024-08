Fedezze fel ezt az ingatlant, amelynek a falai között megannyi lehetőség rejlik, a két szint már önmagában csábító, a belmagasságból adódóan ráadásul galériázni is lehet. Felújítandó, de pont ez adja a varázsát: ön alakíthatja ki álmai otthonát, vagy akár egy exkluzív irodát, rendelőt. Kíváncsi? Akkor olvasson tovább, mert ez az ajánlat nem mindennapi!

Eladó Miskolcon, a Széchenyi utcán egy tégla építésű, két szintes, 120 m2 alapterületű felújítandó lakás. Az épület első emeletén található ingatlanrész 70 m2, 2 szoba, konyha-nappali, fürdő és wc kialakítású. A szobák tágasak, igény szerint tovább is oszthatók, galériázhatóak. Kifejezetten alkalmas irodának vagy rendelőnek. Erről a szintről lehet feljutni a tetőtérben kialakított lakórészhez, ami egy légterű, és 50 m2. A tetőtérben is van fürdőszoba. Elosztásának köszönhetően ez is további helyiségekre osztható. Fűtése konvektoros, a melegvizet gázmelegítő szolgáltatja. A nagyméretű ablakok hagyomásnyos fa szerketűek, a tetőtér ablakai hőszigeteltek. Elhelyezkedésénél fogva ez az ingatlan nagyok sok lehetőséget rejt magába. Tehermentes, akár azonnal birtokba vehető.

