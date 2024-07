Bulgárföldön találtuk ezt a teljes körűen felújított, erkélyes lakást, ahol a modern, világos terek és a praktikus elrendezés garantálja a kényelmet. Az erkélyről csodás kilátás nyílik a környékre, ahol a természet közelségéből töltődhet. A lakás ideális választás lehet pároknak és családoknak egyaránt, akik igazán otthonos környezetben szeretnének élni.

Miskolc csendes lakóövezetében, a stadion utcában tulajdonostól eladó egy 66+8 nm-es teljeskörűen felújított, tégla lakás. Modern, egyedi kialakítású csodaotthon, ahová már csak be kell költözni! 2019-2022 között teljeskörű felújításon esett át, amely magában foglalja a teljes villanyhálózat cseréjét réz vezetékeléssel, és új, 32 amperes villanyórával. Új víz és gázvezetékek kerültek bekötésre, valamint új konvektorok minden szobába. A lakás új, német nyílászárókat kapott, műanyag ablakokkal és minőségi, esztétikus beltéri ajtókkal lett felszerelve az összes helyiség. Valamint biztonsági acél bejárati ajtó kerül beépítésre. Az ablakok mobil szúnyoghálóval és redőnnyel felszereltek. 2021 ben minőségi konyhabútor került az egyedileg átalakított amerikai konyhás nappaliba. A kelet-nyugati fekvésnek köszönhetően a lakásban napfényes, világos helyiségek találhatók. A teljes lakás modern burkolatokat kapott, a szobák kiváló minőségű laminált padlóval, az előszoba-közlekedő kőporcelán járólappal burkolt. A hálószoba sinclair - gree gyártmányú hűtő-fűtő klímával felszerelt. A fürdőszoba is teljeskörű felújításon esett át, valamint ravak zuhanykabin került beépítésre. A hangulatvilágításért a spotokkal ellátott gipszkarton álmennyezet felelős.

Nagy méretű erkély fagyálló járólappal burkolt, falai 2021 ben lettek színezve.

Helyiségek: 2 szoba, 1 nappalis konyha, gardrobe, fürdőszoba-wc, előszoba, erkély. A lakás igény szerint akár 3 szobássá alakitható!

Az ingatlanhoz tartozik egy nagyméretű saját pince is! 2020 ban teljeskörű tetőfelújítás történt. A parkolás belső udvaron és a környéken ingyenes. A környék kifejezetten csendes, nyugodt, jó a lakóközösség. Gyalogosan 5 percre található coop, penny, felnőtt és gyermek orvosi rendelő, Tritonlife magánkórház, DVTK Medical, gyógyszertár, busz és villamosmegálló, McDonalds, közvetlen közelben óvoda, iskola és kis bolt. Ez az ingatlan kiválóan alkalmas választás mindazoknak akik szeretnének egy igazán modern, ízlésesen felújított, komfortos lakást, melybe már csak be kell költözni, és nem kell a felújítással bajlódni. Megtekintés miatt hívjon bizalommal 10:00-20:00 között, akár hétvégén is.

Ingatlanközvetítőket kérem, hogy NE hívjanak.