Van, egy, a lakóépületekkel egybeépített nyeregtetős vízimalom, ami a kendertörővel együtt műemléki oltalom alatt áll.

Az új tulaj gondolkodhat akár falusi turizmusban is, de ha csak magának akarná megtartani, mi azt is megértenénk. Az 1950-es években épült házat, akár egy patakra néző erkéllyel is bővítheti.

“CSÖRGEDEZŐ PATAK MELLETT, PÁRATLAN KÖRNYEZETBEN, teljes kikapcsolódáshoz lakóépület, műemlék épület és birtok eladó!

A lakóházat alakíthatod, ám VEDD ÉSZRE A KÖRNYÉK FOTÓIN, HOGY A TERMÉSZET SZÉPSÉGEIT AJÁNDÉKBA KAPOD!

Miskolctól 40 km-re, kicsiny zsákfaluban, a természet alkotta, zölddel körülvett településen kínálunk MÚLTAT IDÉZŐ, egyedi elrendezésű, kőből épült ingatlant!

LÁSD MEG BENNE AZ ÉRTÉKET ÉS A LEHETŐSÉGET!

GONDOLKODHATSZ FALUSI TURIZMUSBAN, AIRBNB-hez csatlakozva kiadásban, saját részre, vagy ajánlhatod KÜLFÖLDI ISMERŐSEIDNEK, ROKONAIDNAK, AKIK KAPHATNAK EGY SZELET MAGYAR TERMÉSZETET ÉS A NYARAKAT ITT TÖLTHETIK CSENDBEN, MADÁR CSICSERGÉSSEL, önellátással!

Az épület az 1950-es években épült, átlagos állapotú, akár bővíthető egy patakra néző erkéllyel!

Jelenleg három szobája van, konyha, fürdőszoba, kamra, borospince, a pincében kút, gázkazán, cserépkályha és vegyes tüzelésű kazán is!

A lakóépületekkel egybeépített, az utca felől földszintes, az árok felől emeletes, nyeregtetős vízimalom a XVIII. században épült, 1986-ban újították fel.

A vízimalom és kendertörő ma műemléki oltalom alatt áll, így eredeti állapota megőrizendő, muzeális érték.

A porta alkalmas lehet állattartásra, növény, gyümölcs termesztésre, bár most is vannak aktívan termő fák, élő virágok, bokrok.

A lakóház, műemlék épület és a porta külön helyrajzi számon van.

Az 1240 m2-es felső udvaron egy garázs, egy nyitott szín, ami további garázzsá alakítható zárt tárolóhelyiség és egy pince kapott helyet. A felső terület vízellátását egy fúrt kút adja.





Bolt, buszmegálló a közelben!

Művelődési ház a szomszédban!

Közelben Eger, Bogács, Mezőkövesd turista látványosságai, fürdői, strandjai, pincészetei!”

