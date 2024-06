A belül szinte skanzen szerű ingatlan nyaralónak is kiváló választás lehet, az ára mindenesetre igen figyelemfelkeltő. A tető felújításra szorul, viszont a cserepek épek, így csak a faszerkezet megerősítésére lesz szüksége az új tulajdonosnak. A kilátás pazar, a cserépkályha pedig mindenképp megér egy kattintást.

Eladásra kínálok egy különleges kis parasztházat a Zemplén szívében. 1950 es években épült falazata 60 as kőfal . A tető felújításra szorul első látásra rossznak tűnik viszont a cserép is szinte ép állapotú a javítás inkább a fa szerkezet megerősítését teszi szükségessé. Udvaron be van vezetve a vezetékes víz , Fűtés különleges cserépkályhával lehetséges. Viszont a belős része érintetlen ,úgy is mondhatnánk eredeti skanzen szerű. Ajánlom nyaralónak a Szlovák határ közelsége és a környezet miatt Na és az ára: 3,9 millió forint ennyi pénzért szölő hegyen sem lehet hozzájutni telekhez. Ezt látnia kell keressen bizalommal.

További remek lehetőségekért keresse fel az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.