Ingatlanajánló 1 órája

Irány Vadna és egy különleges üdülőtelep

Most egy olyan nem mindennapi helyre költözhet, ahová csak azok léphetnek be, akik ingatlannal rendelkeznek a területen. A telken található 33 négyzetméteres,3 szobás mobilház teljesen összkomfortos. A parkban strandolhat, horgászhat, sportolhat is. Ráadásul van beach bár és strandbüfé is, hogy a főzéssel se kelljen minden nap bajlódni.

“Az ide látogatók strandolhatnak, horgászhatnak, sportolhatnak A strandon egy modern játszótér várja a gyerekeket. A sportok kedvelőinek egy szabadtéri fitneszparkot alakítottak ki, emellett teqballozhatnak, focizhatnak, vagy bérelhetnek kerékpárt, mellyel bejárhatják a környéket és megtekinthetik a látványosságokat. Akik az extrém kalandokat szeretik, kipróbálhatják a fánkozást vagy a búvárkodást. A strandon egy beach bár és egy strandbüfé szolgálja ki a vendégeket. A Vadna Parkban két strandszakaszt alakítottak ki. Az egyik a gyerekekkel érkező családoknak mélyvíztől elzárt területen biztosítja a fürdőzés örömét. Ezen a részen egy családi stég úszik a vízen, melyben egy 30 cm és egy 70 cm mélységű élővizes gyermekmedence áll a strandolók rendelkezésére. A másik strandszakasz beach jellegű, leginkább fiataloknak nyújt bulizási, szórakozási lehetőséget Vadna parkban tóparti belterületi telek egy 3 szobás nappalis mobilházzal eladó. Különleges üdülő telep, zárt terület csak azok léphetnek be a parkba akik ingatlannal rendelkeznek. A mobilház összkomfortos víz, villany, fűtés, szennyvíz bekötve. A ház mérete 11.5x3.3 m. Tartozik hozzá egy 12x3.5m terasz. A ház saját villany és vízórával rendelkezik. A strand az utcán elején található, a tóban kialakított medencékkel. Jetskizni és horgászni egyaránt lehet[...]” További remek lehetőségekért keresse fel az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.

