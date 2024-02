A mediterrán stílusú ingatlan különlegessége egy bontott téglákból rakott gyönyörű kerítés, ami kb. 60 méter hosszúságban fut körbe a ház körül - ez biztosítja hogy senki se nyerhessen belátást az utcáról. A konyha- és a beépített bútorok egyedileg gyártottak, ahogyan a grillterasz grill-, bogrács- és kemence része is. Ez utóbbi tökéletes lehet családi- és baráti összejövetelekhez, akárcsak a nappaliból nyíló pince.

Ha elbújna a világ elől, költözzön Mályiba

“Mediterrán stílusú ház eladó Mályi központi részén, boltokhoz, egészségközponthoz, óvodához, iskolához közel. A ház 2 szintes, szintenként 3-3 tágas szobával, 1-1 gardróbszobával és fürdőszobával rendelkezik. Beépített, egyedileg gyártott bútorok találhatóak a konyhában, fürdőszobákban, gardróbszobában. A teraszkapcsolatos nappaliban, a téli estéken a kandalló melege mellett töltött kellemes esték vagy az onnan nyíló pince felejthetetlen élményeket nyújthat a ház leendő lakóinak. A két egyedi, koloniális hangulatot árasztó fa lépcső körbejárhatóságot biztosít a tetőtér és a földszint között. Az udvar első része térkövezett (400 nm), hátsó része pedig egy automata, fúrt kútból táplálkozó öntözőrendszerrel locsolt, dísznövényekkel beültetett intim kert és füves terület, ami óriási élményt tud nyújtani a kisgyerekekkel rendelkező családoknak. A kettőt elválasztja , illetve a teraszt körbeöleli a kovácsoltvas kerítés. Kellemetlen időjárás esetén is kényelmes bejutást biztosít az elektromos kert- és garázskapu de a házból is közvetlenül megközelíthető a garázs, ami 2 gépjármű befogadására alkalmas. Az udvaron akár további 4 autó tud parkolni úgy, hogy az utcáról egyáltalán nincs belátása a járókelőknek. Ezt az ingatlan egyik különlegessége, a bontott téglákból rakott kerítés biztosítja, ami önmagában is egy mestermunka és körülbelül 60 méter hosszúságban fut körbe a ház körül. Az egyedi, épített, elszeparált grill-, bogrács- és kemencerészből álló grillterasz további élményekkel gazdagítja majd az új tulajdonost és környezetét. A ház többszörösen szigetelt, fűtése gázzal (padlófűtés + radiátorok) és hűtő-fűtő klímákkal megoldható, így fenntartása a mérete ellenére gazdaságos. Kamera és riasztórendszer kialakítva. [...]”

