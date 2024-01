Mit gondol, lehet egy ingatlan sokoldalú? Mi rábukkantunk egyre az ingatlanhirdetések között, amit így jellemeznek. A luxusingatlan már korábban - két évvel ezelőtt is - kikerült a piacra, most már jóval drágábban, 135 millió forintért kínálják. Az egyedi tervezésű ház Tokaj kiemelt lakóövezetében helyezkedik el, több generációnak is alkalmas családi fészek, ugyanakkor baráti és céges rendezvények ideális helyszíne is lehet. Ráadásul a folyó közelsége és a hegy látványa csodaszép panorámát kínál.

Tokaj kiemelt lakóövezetében, a Csalogány utca 18 szám alatt, eladó egy 830 m2-es telken elhelyezkedő, egyedi tervezésű, 2005-ben épült, kelet – nyugati tájolású, tégla építésű, 340 m2-es, három szintes, 4 szoba + nagy nappali étkező – konyhás, gardróbos, galériás, két fürdőszobás és teraszos, fedett medencés családi ház, hozza tartozó dupla garázzsal, parkosított udvarral és filagóriával.

Elhelyezkedés:

Az ingatlan csöndes környezetben, panoráma kilátással a Bodrog folyótól es a tokaji hegytől 150 méterre helyezkedik el. Az ingatlan benapozottsága kiváló. A telek széles utcafronttal (23 méter), két nagy távvezérelt nyíló kapuval és egy személyi bejáróval rendelkezik. A kerítés az utcafronton kovácsoltvas, a telek határon szilárd falazat. Az udvar térkővel, rendszeresen karban tartott gyeppel es növényzettel kialakított, amit egy öntözőrendszer lát el vízzel. Az udvaron kerti sütögető és egy 40 m2-es filagória található.

Műszaki tartalom:

Az épület 2005-ben Porotherm 38-as téglából épült masszív tetőszerkezettel. 2019-ben, felújítás keretben új hódfarkas mintázatú cserépfedést kapott, a belső és a külső is falazat tisztasági festésen esett át, valamint gazkazán csere történt. A ház nagy mérete ellenére rendkívül alacsony a fenntartási díja. A tetőn kőzetgyapot, a külső falazaton részben nikecell és hőszigetelt nemesvakolat van. Gázcirkó fűtéses, két szabályozható termosztáttal, a nappaliban padlófűtéssel, a szobákban radiátor hőleadókkal. A házban központi inverteres (hűt – fut) klíma dolgozik 4 beltéri egységgel. Hőszigetelt üvegekkel ellátott fa nyílászárókkal szerelt, az árnyékolás reluxával megoldott. A burkolat a szobákban kiváló állapotú halszálkás parketta, a többi helyiség járólapos. Az ingatlan tartozéka egy BOSCH eszközökkel gépesített beépített konyha, gáztűzhellyel, villany és mikrohullámú sütővel, páraelszívóval és mosogatógéppel. A pihenést egy 20 m3- es fűthető medence biztosítja illetve a medencetérből kilépve jakuzzi, valamint finn szauna is rendelkezésre áll. A terasz alatt egy 15 m2-es, praktikus szerszámtároló is található. A telken három fázisú ipari áram van, valamint kamera és biztonságtechnikai rendszerrel védett.

FONTOS: A JELENLEG ELVÁRT HATÁRÉRTÉK ALATT TELJESÍT A HÁZ ENERGIA FELHASZNÁLÁS SZEMPONTJÁBÓL, ÍGY EMELT TÖBBLETKÖLTSÉGGEL A KÖZÜZEMI DÍJAKAT ILLETŐEN NEM KELL KALKULÁLNI!

Alaprajz – elosztás:

Alsó szint (112 m2): előtér – közlekedő, mosókonyha, tágas relaxációs helyiség medencével es szaunával, valamint egy 32 m2-es dupla garázs, amiből az átjárás biztosított. A közvetlen kertkapcsolat és a teraszra való kijutás innen is megoldott.

Földszint (150 m2): tágas étkező – konyha kamrával, galériás nappali fából készült csigalépcsővel és közvetlen 60 m2-es teraszkapcsolattal, hálószoba saját 15 m2-es terasszal, fürdőszoba, gardrób, külön WC bidével és kézmosóval.

Tetőtér (78 m2): külön zárható helyiségben lépcsőn keresztül érhető el, ahol 3 egész szoba és egy fürdőszoba került kialakításra káddal és zuhanykabinnal.

Ideális elhelyezkedésű, jó állapotú és elosztású, tágas ház, amely méretéből adódóan sokoldalú ingatlanként funkcionál. Több generációnak is alkalmas családi fészek, ugyanakkor baráti és céges rendezvények ideális helyszíne is egyben. Környezetükre igényes szomszédok jellemzik rendezett házakkal. A folyó közelsége és a hegy látványa csodaszép panorámát kínál.

A képeken látható ingóságok, értéktárgyak külön megbeszélés tárgya, ugyanakkor igény esetén azokkal együtt, egyben is megvásárolható az ingatlan.

Az ingatlan per és tehermentes, a vételár teljesítését követően rövid határidőn belül birtokba vehető.

Debrecen és Debrecen környéki ingatlan cseréje és beszámítása lehetséges, értékegyeztetéssel.

Komoly vásárlási szándék esetén és a megtekintéssel kapcsolatban telefonos egyeztetés szükséges!

További remek lehetőségekért keresse fel az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.