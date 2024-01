Az ingatlan ráadásul alacsony rezsivel rendelkezik és tényleg van itt minden: egy külön ipari árammal ellátott 30nm-es faház, egy másik kisebb tárolóház, kinti kemence grillezővel, napenergiával üzemeltetett medence, fúrt kút és egy gyönyörű, gondozott kert. A felújított házat tágas terek és szobák jellemzik, ahogy azt a képek is tükrözik.

