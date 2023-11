Ingatlanajánló 1 órája

Mesebeli kert az erdő szélén

A Miskolc-Pecérvölgyben található ingatlan első terasz részén egy külön épületben még szauna is van, a legfelső kertszinten egy medence, egy üvegház és egy kis terasz került kialakításra nagyon szép kilátással a környékre. A különleges kert végén pedig ott az erdő, így teljes a nyugalom is. Tegyen egy sétát Ön is az ingatlanban!

Miskolc-Pecérvölgyi 157 m2 családi Ház Eladó? Teljes Kényelem, különleges kert! Eladásra kínálunk egy gyönyörű, 3 szintes, 157 m2-es családi házat Miskolc-Pecérvölgyben, csendes környéken. Ez az ingatlan egy igazi otthon, amely kényelmet, tágas tereket kínál az egész családnak. 363 m2-es telken található a ház, amely 2002-ben szilikátból épült. A szuterén szinten található egy garázs, borospince, kamra, WC, szerszámos, és egy praktikus tároló. A földszinten két tágas hálószoba, egy modern konyha, gyönyörű étkező kézzel épített egyedi kandallóval, közlekedő és fürdőszoba található zuhanyzóval. Ezen a szinten egy gardróbszoba is rendelkezésre áll és egy nagyon szép, épített cserépkályhával is befűthet az új tulajdonos. A tetőtérben, amely a kert felől külön bejárattal közelíthető meg, egy további hálószoba, közlekedő és gardrób helyezkedik el. A ház fűtése központi rendszeren keresztül, gázkazánnal is lehetséges a cserépkályha és a kandalló mellett. Az ingatlanhoz teraszos kertmegoldás tartozik, ahol a család összejöhet a szabadban, vagy barátokat fogadhat. Az első terasz részen egy külön épületben szauna is található, mellette nagy területű fedett terasz, a legfelső kertszinten egy medence, egy üvegház és egy kis terasz került kialakításra nagyon szép kilátással a környékre. A kert végén már az erdő van, így nagyon friss a levegő, a szomszédok nem zavarják az ottlakók nyugalmát..[...]” További remek lehetőségekért keresse fel az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.





