Ha nincs elegendő tőkéje egy családi ház vagy lakás megvásárlására, és nem szeretne albérletbe költözni, akkor Önnek megoldást jelenthet egy tiny house. A mobilházak egyik típusa ez, amely akár 40 négyzetméteres is lehet, és ami a legfontosabb: utánfutón közlekedő, rendszámmal rendelkező gurulós ház ez, és mivel a súlya legfeljebb 3,5 tonna, így B kategóriás jogosítvánnyal is elviheti bárhová.

A mérete miatt nem kell attól félnie, hogy a fenntartási költségek elviszik a fél fizetését. Ha a munkája mobilitást igényel, akkor ez remek megoldás, mert a kiszámítható ideig egy helyen való tartózkodás a legnagyobb barátja. Ebben az esetben akár nagyobb, lehajtható teraszt is terveztethet hozzá. Az ökológiai lábnyoma pedig eltörpül egy családi házé mellett. Jó hír továbbá az is, hogy csatlakoztatható közműhálózathoz, de üzemelhet hálózattól függetlenül is. Vagyis a telekválasztásnál nem kell, hogy szempont legyen a közmű. Az utóbbi esetében az infrapanellal való fűtés, a napelem, napkollektor, külső vagy belső víztartályok, beltéri fatüzelésű kályha vagy PB gázos fűtés, gázos vagy indukciós főzőlap megléte, felszerelése is megoldható.

Egy tiny house belseje

Forrás: Shutterstock

Ha csatlakoztatja a vízhálózathoz, angol mosdója is lehet. A szigetelés miatt sem kell aggódni, a legtöbb gyártó kínál rá megoldást, így télen is teljes értékű házként tud funkcionálni. Néhányan arra is megoldást kínálnak, ha úgy dönt, letelepedik valahol. Ebben az esetben a házát kiadják és üzemeltetik, Önnek így passzív jövedelme keletkezik. A tiny house-ok Magyarországon legfeljebb 255 centiméter széles, (az úttesttől számítva) 400 cm magas, 10 méter hosszúak is lehetnek.

Mit kell végiggondolni?

Ha egyedülálló, vagy ketten vannak, jó megoldásnak tűnik, főleg abban az esetben, ha még keresik a helyüket a világban. Ha a környezetvédelem fontos, szintén jó megoldás, hiszen a kis tér miatt nem lehet felhalmozni a tárgyakat, csak a valóban szükségesekkel veheti magát körbe az ember. A legtöbb tiny house modern, letisztult belső teret mutat, így a biedermeier stílusú antik bútorok rajongói nem lesznek benne boldogok. A halmozóknak, a luxuskedvelőknek és a kisgyerekeseknek sem ideális választás ez.

A piaci ára egy tiny house-nak most 18 millió + áfáról indul.

Konténerházak – életkörülményeihez szabva

Nem mindenki tud a körülményei miatt tiny house-ba költözni, de aki környezettudatos, és nem akar egy hodályban élni, illetve nincs annyi tőkéje, hogy egy új vagy használt téglafalazatú családi házat vegyen, annak megoldás lehet a konténerház. Ezek a házak négy évszakosak, hivatalosan családi háznak minősülnek, 5%-os áfa van rajtuk. A négyzetméterára nem éri el a 400 ezer forintot, ez pedig a legtöbb városban igen kedvezőnek mondható.

Többszobás is elérhető, így a kisgyerekes pároknak is megoldás lehet, ráadásul nagyon gyorsan legyártják, így akár másfél hónap alatt is elkészülhet a ház, amit már csak kifesteni és bútorozni kell. Ha pedig költözni akarunk, a házat is vihetjük egy másik városba.

A konténerházak itthon még nem terjedtek el igazán, de a magas minőség és a kedvezőbb ár miatt a térhódításuk már csak idő kérdése.

