A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei házak közül kitűnik ez a hirdetés, nemcsak a mérete miatt, hanem azért is, mert nemrég fejezték be, így szinte teljesen új. Ízléses, és miután belakta, soha többé nem fogja az Edda slágerét énekelni, mert egész egyszerűen eszébe se fog jutni elköltözni innen. Ha nem hiszi el nekünk, kattintson!

„Eladó Miskolc zöldövezeti részén egy prémium anyagokból teljes körűen, igényesen felújított 150 nm-es 4 szoba + nappalis családi ház. Az ingatlan felújítása 2022 év végén fejeződött be, új tetőt, műanyag nyílászárókat kapott és egyedi konyhabútort. A felújításnak köszönhetően a méretei ellenére rendkívül alacsony rezsivel rendelkezik. A felújítás minden részletében a praktikum, az otthonosság és az igényesség köszön vissza, a nappali kialakítása egyedi lehetőségeket rejt magában, továbbá kandalló is kialakítható. A ház egy finn szaunával is rendelkezik, illetve igény szerint akár egy fitness terem is kialakítható benne. [...]”

További remek lehetőségekért keresse fel az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.