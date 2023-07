Befektetésként, illetve saját részre is érdemes megvásárolni azt a házat, amelyre a helyi ingatlanpiacon találtunk rá. Az upponyi ház a Kék-túra útvonalán van, rendkívül szép környezetben, az ára pedig szinte baráti. Igényes felújított, így nem kell milliókat rákölteni. Ha szeret vadászni, túrázni, vélhetően pont ezt a házat keresi.

„A Bükk-hegység északi részén, Upponyban, lakhatásra, nyaralónak vagy vendégház működtetésére is alkalmas ingatlan ELADÓ!- 818 nm telek, 100 nm felújított házzal, a település fő utcáján - 3 szoba, konyha, fürdőszoba, fedett terasz - cserélt víz és villanyvezetékek, új burkolatok - új nyílászárók - víz fúrt kútról, házi vízművel- gáz bevezetésre került, így fűtése is új, cirkó fűtés- két bejárattal rendelkező ház, - parkosított udvar. A gyönyörű természeti környezetben fekvő 300 fős település a turisták kedvelt, látogatott területe, a Kék-túra útvonala. Uppony egy zsákfalu, a Lázbérci víztározó szomszédságában. A környéken élők itt vendégházakat üzemeltetnek. A terepviszonyok alkalmasak kerékpározásra, lovaglásra, illetve a víztározó a horgászat kedvelőinek paradicsoma és csónakázásra is nyújt lehetőséget. A vadászat szerelmesei is szívesen keresik a környéket, mely a Bükki Nemzeti Park vonzáskörzetébe tartozik. Kirándulási lehetőségek: Szilvásvárad, Eger, Miskolc, Lillafüred, Aggtelek, Kassa 30-60 percnyi utazással elérhetők. Saját nyaralónak vagy befektetésre is kiválóan alkalmas ház, remek elhelyezkedéssel.[...]”

