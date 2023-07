A helyi ingatlanpiacot szemezgetve találtunk rá a mindössze 19 négyzetméteres, picike terasszal is rendelkező garzonlakásra. A gyönyörűen felújított lakás Miskolc központjában van, ráadásul rendkívül alacsony a rezsiköltsége is, így akár befektetésnek akár egyedülállók vagy házaspárok számára is tökéletes választás lehet.

„Miskolc belvárosában, felújított garzonlakás eladó.

A szoba, konyha, fürdőszoba elrendezésű tetőtéri lakás teljes alapterülete 21 nm nagyságú.

(Nettó 19nm).

Az ingatlan a Petőfi téren található.

Földszint és tetőtér kialakítású, kétszintes társasházban. A földszinten szolgáltatók és étterem üzemel.

Frekventált környék. Séta távolságra minden szolgáltatás elérhető a környezetében.

Pláza, élelmiszerbolt, különböző üzletek, posta, buszmegálló, iskola, óvoda közelében.

Néhány említést érdemlő extra:

- Beépített konyha.

- Felújított fürdőszoba.

- Burkolatok cserélve.

- Hőszigetelt épület, és nyílászárók.

- Klíma (hűtő-fűtő).

- Új 80 literes villanybojler a meleg vízellátásért.

- Modern házközponti fűtés, minimális fűtési díjjal.

- Zárt hangulatos udvarból közelíthető meg.

- Terasz.

- Belváros séta távolságra található.

- Ingyenes parkolási lehetőség az épület előtt.

- Remek lakóközösség, biztonságos, csendes környék.

- A vételár a berendezési tárgyakat tartalmazza.

- Azonnal költözhető, birtokba vehető!

Alacsony rezsi: Közös költség 2500ft, fűtés téli hónapokban 12000ft.

Egyedülállók és fiatal házaspárok számára ajánlom.

Befektetésnek is kiváló választás, mivel havi 80-100 ezer ft - os bérleti díjért kiadható bútorozottság szerint.[...]”

További helyi ajánlatok, házak és lakások az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.