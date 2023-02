Ingatlanajánló 1 órája

1775 eladó nyaralóból 12 mobilház a megyében

Bár a mobilház, mint legnépszerűbb nyaraló fajta még nem tört be komolyabban a hazai ingatlanpiacra, azért már akadnak példák. A megyében, 1775 lehetőség közül például rögtön 12 példány is megvásárolható! Mi most egy szuper helyes, vadani példányt hoztunk azoknak, akik szeretik a rugalmasságot és ha úgy adódik, akár tovább állnának kis pihenő lakjukkal.

“Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ,a nagyon kedvelt Vadna parkban eladó egy panorámás ,44 négyzetméteres, 3 szoba+nappalis, teraszos ,klímás, teljesen berendezett, 3 évszakos mobilház! Zárt lakóközösség ,elektromos kapuval elzárt övezet, nagyon összetartó lakóközösség. Nyaraljon vagy akár éljen egy tóparton, fusson, evezzen, túrázzon, horgásszon vagy csak élvezze a csodálatos panorámát és nyugalmat. Minimális ráfordítással hangulatos, imádnivaló kis tóparti kuckó varázsolható belőle. [...]” További nyaralók és mobilházak az ingatlanbazar.hu oldalán!



