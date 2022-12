“Kazincbarcika központjában Fő tér eladó egy 2 szobás, 55 m2-es EXKLUZÍV klimatizált, beépített erkélyes, 2018 tavaszán teljes körűen felújított lakás 4 emeletes épületben, a 4. emeleten. A lakás újonnan műanyag nyílászárókkal, redőnnyel, szúnyoghálóval szerelt. Az erkély beépített, fával burkolt, családi ház teraszának hangulatát idézi, mely panoráma kilátást biztosít a városra. A bejárati ajtó fém biztonsági. A beltéri ajtók magas minőségű fából készültek. A távhő szolgáltatja a meleget, alternatív lehetőségként mind a két szobában FISHER hűtő/fűtő klíma teszi elviselhetőbbé a nyári hőséget, illetve a téli hideget.

Az egész lakás egyedi ízlést kapott, így a nappali éke egy kővel kirakott épített bárpult is. A konyhaszekrény is minőségi anyagok felhasználásával és gépészettel (MILE elektromos sütő, Whirlpool főzőlap és páraelszívó) újult meg. A felújítás során a villany és vízhálózat cseréje is megtörtént. Az ingatlan teljes egészében gipszkarton álmennyezetet kapott üveggyapot szigeteléssel, és hangulatos rejtett led világítással. A fürdőszobában prémium minőségű, épített, üvegfalú, tusolót alakítottak ki. A szobák laminált parkettával, a többi helyiség konyha, fürdő, Wc, előszoba, járólappal burkoltak. Kulturált lakóközösség. A közelben minden megtalálható: játszótér, iskola, óvoda, étterem, boltok, busz.. [...]”

