“Ritkaság az ingatlanpiacon! Miskolc Rózsadombján a Knézich Károly utcában minőségi újépítésű társasházban, kínálok eladásra egy 102 m2-es 3 szoba + amerikai konyhás nappali kialakítású penthouse lakást 96 m2-es körpanorámás terasszal, az alagsorban lévő autóbeállóval és tárolóval, és mindezekre az építtetőtől 3 év garanciával!! A 2022-es átadású, 22 db lakásból álló liftes társasházat 38-as téglából építették 10 cm-es Dryvit szigeteléssel, a lakások között lég-hanggátló akusztikai falazattal. A szintek között pedig a hanggátló tégla és lépésálló szigetelés, ami a nyugalmat biztosítja.

A lakás kialakítását és felszereltségét a Tulajdonos kérésére prémium minőségben készítették el. A lakás melegét a házközponti gázkazán biztosítja egyedi mérővel és szabályozóval ellátva, padlófűtéses kialakítással. Hűtéséről 3 db, mobilról is vezérelhető Gree klíma gondoskodik. Ablakai 6 légkamrás, antracit szürke műanyagok, 3 rétegű hőszigetelő üveggel és elektromos aluredőnnyel felszerelve. Biztonságáról az acél bejárati ajtó, illetve a teraszon a 2 rétegű, ragasztott biztonsági üveg gondoskodik. Bútorozása jelenleg is zajlik, hogy még komfortosabb legyen a Vevő számára. Konyhájában gépekkel is felszerelt egyedi készítésű konyhabútor, szobáiba beépített gardrob, fürdőszobájába tárolószekrény kerül. Itt minden új és Ön lehet az első használója! [...]”

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!