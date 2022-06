“Mályi új parcelláin újépítésű ikerház fél eladó. Nettó 124 nm alapterületű, duplakomfortos napsütötte ingatlan. 4 szobás kiváló elosztású, jól megtervezett és jól berendezhető helyiségekből áll. Minden szobája külön nyíló, nagy ablakokkal ellátott! A tulajdonos nagy hangsúlyt fektetett a minőségi anyagok megválasztására és a precíz kivitelezésre. Nagycsaládosoknak vagy akár pároknak is kiváló választás. Minden mai előírásnak megfelelő kivitelben!

A házban padlófűtés növeli a komfortérzetet, amit a melegvíz előállítására is használt cirkó-gázkazán biztosít. Kertkapcsolatos 390 nm-es rendezett területtel kerül átadásra. Felszíni autóbeálló, konyhabútor, magas minőségű burkolatok és szaniterek illetve klíma is a vételár részét képezik. Műszakilag és gépészetileg is jól felszerelt, azonnal költözhető! A tulajdonos magánszemélyként értékesíti. [...]”

