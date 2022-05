Ingatlanajánló 5 órája

A penthouse jellegű otthonok már Tiszaújvárosban vannak!

Tiszaújvárosban is felütötte fejét a tágas, modern otthonok trendje. És bár hivatalosan a most következő, egyébként csodás lakás nem penthouse, azért mi így is olvadunk. És ön?

“Borsod megye, Tiszaújváros, 104 nm-es, nappali + 3 szobás, + 50 nm-es terasszal ellátott, exkluzívan felújított, penthouse jellegű, egyedi kialakítású lakás tégla építésű társasházban BÚTOROZOTTAN ÉS GÉPESÍTÉSSEL EGYÜTT ELADÓ! A tetőtéri kialakításból és a sok üvegfelületből adódóan az ingatlan teljesen körbenapozik. A lakás kívülről 75%-ban szigetelt. A terasz jó minőségű műfűvel és kültéri faparkettával borított. Ingatlan jellemzői: Igényes konyha, amely prémium minőségű AEG típusú konyhai gépekkel felszerelt. Ledes energiatakarékos lámpák. Helytakarékosság miatt több helyen tolóajtók lettek beépítve. A lakásban három szoba van + 32 m2 nappali, két szobában újonnan beépített bútorok találhatóak. A szobák meleg, a lakás többi helyisége pedig hideg burkolatot kapott. A nappali és a konyha egyedien egybenyitott (54 m2), ennek köszönhetően különösen tágas teret kapunk, ami nagyon világos a francia ekélyeknek és a széles tolóajtóknak köszönhetően. A nagy fürdőszoba zuhanyozóval és fürdőkáddal felszerelt. [...]” További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán! És hogy mi a penthouse? Ide kattintva megtudhatja!



