Legkésőbb vasárnap 16 óráig meg kell semmisíteniük az országgyűlési választáson induló pártoknak és jelölteknek a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok (választási irodától kapott) adatait. A népszavazási eljárásban a kezdeményező kormány, valamint az Országgyűlésben frakcióval jelentkező pártok igényelhették az adatokat.

Nem kérdezhetik meg a szavazatszámláló bizottságok, hogy mindkét szavazólapot kéri-e a választó

A szavazatszámláló bizottságoknak a névjegyzék aláíratását és a szavazólapok kiadását mindkét választástípusban semlegesen kell megtenniük - közölte a Nemzeti Választási Iroda vasárnap.



Több szavazókörben is előfordult ugyanis, hogy a szavazatszámláló bizottságok megkérdezték a választópolgárt, mindkét választás - az országgyűlési és a népszavazási - szavazólapját fel kívánják-e venni.



Az NVI felhívta a jegyzők figyelmét: a szavazatszámláló bizottságoknak kérés nélkül kell biztosítaniuk a választópolgároknak, hogy mindkét választástípus névjegyzéki rovatát aláírhassák.

14:47 - Ebédidőben is szavaztak Alsózsolcán

Sorra érkeztek az emberek az Alsózsolcai Közösségi Házhoz, hogy leadják szavazataikat. Ott találkozott lapunk Györggyel és Nikolettel is, akik elmondták, hogy a voksolás előtt megebédeltek, pihentek, ahogy azt egy átlagos vasárnapi napon teszik. A délutánt a barátaik körében fogják tölteni, ahol figyelemmel fogják kísérni az aktuális eredményeket. Apróné Márta is a déli órákat választotta a szavazatának leadására. – Nyugdíjas vagyok, egyedül élek, a mai napon leginkább az eredményeket fogom követni, továbbá a közösségi oldalon van egy csoport, aminek tagjait is tájékoztatni fogom a fejleményekről – mesélte Márta.

Halász József és felesége csak a voksolás után fognak leülni, hogy eltöltsék vasárnapi ebédjüket. – Állampolgári kötelességünknek érezzük a szavazást, illene mindenkinek elmenni. Délután a rossz idő miatt nem fogunk tudni kirándulni, így marad a pihenés az otthon melegében – nyilatkozta a házaspár.

Eszter anyukaként szintén fontosnak tartja, hogy mindenki elmenjen szavazni, hiszen ahogy ő fogalmazott lényeges, hogy milyen irányba megy az ország, kik irányítják.

14:33 - Debrétén szavaztak eddig a legkevesebben

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a legkevesebben Debrétén (11 helybéli és négy átjelentkezéssel szavazó), míg a legtöbben Budapest 2. számú országgyűlési egyéni választókerületében (6139 átjelentkező) szavazhatnak.

14:27 - Népszavazás: Borsodban egyelőre kisebb a szavazati arány

A gyermekvédelmi kérdésekről rendezett országos népszavazáson vasárnap 13 óráig a szavazásra jogosultak 39,55 százaléka adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. A legtöbben Pest megyében (41,83 százalék) a legkevesebben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (35,82 százalék) szavaztak.

14:25 - Állatgondozás, szavazással megszakítva

Zoltán a választás napján csakúgy, mint általában, a gazdaságában dolgozott.

Kerekes Zoltánnal Krasznokvajdán találkoztunk vasárnap délben. Szűkszavúan nyilatkozott, és azt sem szerette volna, hogy fotót készítsünk róla, de azt azért elmondta lapunknak, hogy éppen most megy a község művelődési házába, hogy leadja a szavazatát.

– Egész nap dolgozom a saját gazdaságomban. Állatokat tenyésztek, úgyhogy őket vasárnap sem lehet magukra hagyni. Délben abbahagytam a munkát, átöltöztem. A szavazás után ismét felveszem a munkásruhámat, és megyek vissza a gazdaságba – vázolta Zoltán.

Mint fogalmazott, az idei választási kampány olyan volt, mint a korábbiak, épp erre számított. Nem okozott számára nehézséget, hogy eldöntse, kire szavazzon. Fontosnak tartotta, hogy az ő akarata is érvényesüljön a végeredményben.

14:00 - 3 078 029 fő adta le voksát 13 óráig

Országosan a választásra jogosultak 40,01 százaléka, 3 078 029 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 13 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Négy évvel ezelőtt 42,32 százalék voksolt 13 óráig.

A fővárosban a szavazók 42,70 százaléka, 547 276 választópolgár adta le szavazatát 13 óráig.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a választók 36,36 százaléka szavazott 13 óráig, ami 183 608 főt jelent.

A megyében „átvették a vezetést” a miskolci választókörzetek 39 százalék fölötti aránnyal. A legalacsonyabb a részvétel a 3-as számú választókörzetben, ahol 32,31 százalék a legfrissebb adatok szerint.

13:26 - Novák Katalin is leadta szavazatát

Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök is leadta szavazatát az először szavazó fiával, Veres Ádámmal a Farkasréti Általános Iskolában kialakított szavazókörben.

13:12 - Negyed órán belül ki kell érnie a rendőrnek a szavazóhelyiséghez

A rendőrkapitányságok vezetői gondoskodnak arról, hogy az illetékességi területükön működő szavazatszámláló bizottsági elnökök megkapják a tájékoztatást arról, hogy a rendőröket hogyan lehet gyorsan igénybe venni. A közterületi szolgálatot úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő segítségkérés esetén az első rendőr 15 percen belül megérkezzen.

12:43 - Szavazás után meccsre ment

Már a délelőtti órákban leadta a szavazatát Ózdon a fiatal Kiss Bence. Ugyan nem első szavazóként, de a saját és családja jövője szempontjából is fontosnak tartotta, hogy a vasárnapjából néhány percet hazánk és szűkebb környezetének sorsára szánja.

- A kampány idején elsősorban a közösségi médiából és a televízióból értek el hozzám a pártok és a jelöltek üzenetei – árulta el érdeklődésünkre Kiss Bence. – Igyekeztem minél szélesebb körben tájékozódni mielőtt meghoztam a döntésem. Természetesen számomra nagyon fontos, hogy mi lesz a jövőben Ózd sorsa, milyen irányt vesz a város, de ezúttal és még lényegesebbnek tartom az országos eredményt.



Kézilabdázni ment



Kiss Bence megtervezte a napját, hiszen a voksolás mellett egyéb feladata is volt vasárnap.

- Az ózdi ifjúsági kézilabda csapat játékosaként bajnoki mérkőzés vár rám – folytatta a fiatal sportoló. – Éppen ezért döntöttem úgy, hogy még a mérkőzés és a sportcsarnokba történő indulás előtt eljövök szavazni. Bízom benne, hogy sikerül nyernünk, a nap második felét pedig már a pihenéssel tölthetem. Este pedig figyelem majd a választási műsort, mert az a néhány óra mindig érdekes. Olyan mint egy mérkőzés.

12:38 Csöbör Katalin, a Fidesz–KDNP jelöltje is leadta a szavazatát

12:14 - A demokrácia ünnepe a választás

A választás napján kérdeztünk a mezőkövesdi járókelőket, hogy mivel töltik a napjukat és hogy fontos-e számukra a szavazás. Nagy Lászlóné helyi lakos azt nyilatkozta az Észak-Magyarországnak, hogy a szokásos rutinját nem borítja fel a szavazás, mivel vasárnap szokta várni a gyermekeit ebédre így a főzés mellett fog időt szakítani a voksolásra, mert szerinte ez „egyfajta állampolgári kötelesség is”, arra célozva, hogy mindenkinek ott kell lennie, hogy kinyilvánítsa a véleményét. Hegyi István már túl is volt a szavazáson amikor lapunk munkatársával találkozott. Estefelé indulok vissza Budapestre, mert ott dolgozom, így a délelőtti órákba tudtam beszúrni a voksolást és folytatom a szokásos dolgomat. Mivel egy hétre kell összepakolnom, így sok teendőm van a hét utolsó napján, de amióta vannak szabad választások egy voksolást sem hagytam ki – mondta el az Észak-Magyarországnak Hegyi István. Kovács László vásárolásból tartott haza, amikor megkérdeztük. Azt mondta lapunk munkatársának, hogy még a vasárnapi ebédhez vásárolt be és az országgyűlési választásra az ebéd után fognak együtt átsétálni a családdal. Szerinte ez a demokrácia ünnepe, így nem is volt számára kérdés, hogy a szokásos vasárnapi napba beütemezzék a voksolást a szavazást követően pedig az eredményt is figyelemmel kísérik majd.

12:13 - A szavazatszámláló bizottság tagjai nem használhatnak adatrögzítésre alkalmas eszközöket a szavazás alatt



A 10 243 szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazóhelyiségben, a szavazás alatt csak a hivatalos választási iratokat és a helyi választási irodától kapott tollat használhatják. Más adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas eszközt (mint például a mobiltelefont, papírt, egyéb tollat vagy ceruzát, diktafont, laptopot) nem használhatnak.

12:13 - Aki rászorul, segítséget vehet igénybe a szavazáshoz

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, akit testi fogyatékosság vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgár - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes - segítségét veheti igénybe.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 250 választópolgár igényelt szavazósablont.

12:12 Demeter Zoltán, a Fidesz–KDNP jelöltje is leadta a szavazatát

11:59 - Dr. Hörcsik Richárd, a Fidesz–KDNP jelöltje is szavazott

11:59 - Sárospatakon várakozni is kellett

Nem túl hosszú ideig, de várakozni kellett azoknak a választópolgároknak, akik vasárnap délelőtt tíz óra környékén akarták leadni a szavazatukat Sárospatakon a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának épületében kialakított szavazókörben. Többen a templomba igyekeztek, mások a reggeli után indultak útnak, ez a két nagyobb csoport ért össze ebben az időszakban.

Feltűnően sokan hozták el valamilyen betegség miatt nehezen mozgó, mozgásukban korlátozott hozzátartozóikat. Kérdésünkre néhányan elmondták: azért vállalták ezt a nehézséget, mert nagyon fontosnak tartják ezt a választást, ilyen kiélezett küzdelem régóta nem volt a politikai erők között és ők is mindenképpen bele szeretnének szólni az ország sorsának alakulásába. Az általunk megkérdezettek közül a legtöbben nem szívesen nyilatkoztak és a nevüket sem vállalták. Annyit elmondtak, hogy meglátásuk szerint a most záruló kampány túl negatívra sikeredett.

Volt akit meglepett, hogy milyen sok jelölt és szervezet szerepel a szavazólapokon – mint mondta, ő csak kettőről tudott.

11:53 - 1 982 937 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson

Országosan a választásra jogosultak 25,77 százaléka, 1 982 937 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson délelőtt 11 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Négy évvel ezelőtt pedig 29,93 százalék voksolt 11 óráig.

Borsod-Abaúj-Zemplénben az országos átlagnál alacsonyabb a részvételi arány, eddig ugyanis a választók 23,34 százaléka adta le a voksát. Ez összesen 117 860 főt jelent.

11:42 Az eddigieknél nagyobb érdeklődés

Miskolcon a 79-es és a 91-es szavazókörben eddig soha nem látott számú választó adta le voksát. Már kora reggel hosszú sorban álltak a kijelölt iskola előtt a választópolgárok, s azóta is folyamatosan érkeznek. Vannak, akik egyedül, vannak akik családostól jönnek.

11:25 - Szijjártó Péter: válasszuk a békét, válasszuk a biztonságot

Bővebben itt olvashat arról, mit mondott a külgazdasági és külügyminiszter, miután leadta szavazatát.

11:14 - Tállai András, a Fidesz–KDNP jelöltje is szavazott

11:02 Koncz Zsófia, a Fidesz–KDNP jelöltje is leadta a szavazatát

10:49 - Több mint 231 ezren először élhetnek választójogukkal

Több mint 231 ezer választó élhet első alkalommal a választójogával vasárnap az országgyűlési választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson.

Az első választók nemzeti színű kitűzőt vehetnek át a szavazatszámláló bizottságoktól. A kerek, ezüstös színű szegéllyel ellátott kitűzőn a "Szavaztam!" felirat szerepel. A kitűző valamivel nagyobb, mint egy 50 forintos érme.

10:41 - dr. Kiss János, a Fidesz–KDNP jelöltje is leadta a szavazatát

10:37 - Varga László a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2-es számú egyéni választókerületében az ellenzék jelöltje is leadta a szavazatát

10:31 - Először szavazhatnak

Az első szavazás olyan a fiataloknak, mint az első bál, nagy izgalommal készülnek rá.

10:04 - Jakab Péter a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke is leadta a szavazatát

9:53 - Több mint negyvenötezren már szavaztak a megyében

Országosan a választásra jogosultak 10,31 százaléka, 793 219 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 9 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Négy évvel ezelőtt 13,17 százalék voksolt 9 óráig.

Borsod-Abaúj-Zemplénben az országos átlagnál alacsonyabb a részvételi arány, eddig ugyanis a választók 9,05 százaléka adta le a voksát. Ez összesen 45 905 főt jelent.

9:21 - Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke és kislánya Elena is szavazott

9:13 - Az is tud szavazni, aki dolgozik vasárnap

Minden megkérdezett szervezetnél gondoskodtak arról, hogy a vasárnapi ügyeletesek, dolgozók is élhessenek állampolgári jogukkal.

A rendőrség felkészült a választással kapcsolatos feladatai végrehajtására, tudtuk meg Dobi Tamás rendőr századostól, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs és Megelőzési Osztályának sajtóreferensétől. Elmondta, az országgyűlési választás napján, április 3-án a rendőrség országos törzset, a Készenléti Rendőrségen, a fővárosi és a megyei rendőr-főkapitányságokon csapatszolgálati törzseket működtet. A rendőrség a szavazóhelyiségek környezetében nem csak a választás napján, de az azt megelőző, és az azt követő napokon is biztosítja a rendszeres rendőri jelenlétet. Kiemelt szempont, hogy a közterületi szolgálat a rendőrség hatáskörébe tartozó jogsértésekre azonnal reagáljon, a szolgálatszervezés ennek a szempontnak a figyelembevételével történt. A szabad elhatározáson alapuló választójog gyakorlásának lehetősége a szolgálatban lévő rendőrök számára is biztosított, minden rendőri egység ennek megfelelően szervezte a szolgálatot. A hivatásos állományú rendőrök csak polgári ruhában vehetnek részt a voksoláson, szavazati joguk gyakorlásakor nem viselhetnek önvédelmi fegyvert vagy más kényszerítő eszközt.

A katasztrófavédelem a szolgálat csúsztatás intézményének alkalmazásával biztosítja a készenléti szolgálatot ellátó állománya részére, hogy szabad elhatározás alapján gyakorolhassák választójogukat. Mint ismert, a szavazóhelyiségek április 3-án, vasárnap 6 órakor nyitottak, a készenléti szolgálatot adó tűzoltók 24 órás váltásos szolgálatot látnak el, ami 7 órakor kezdődött. Azokat a tűzoltókat, akik nem érnek be a szolgálati helyükre 7 óráig, megvárják váltótársaik. A szolgálat csúsztatást a szolgálatvezetők bonyolítják. - ismertette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Az Országos Mentőszolgálat és más szervezetek is arról számoltak be lapunknak, hogy mindenhol megoldott a munkatársaik szavazása, senki joga nem csorbul aki szeretné leadni szavazatát.

8:55 - Orbán Viktor már szavazott



A háború és a béke a választás tétje - mondta Orbán Viktor miniszterelnök újságíróknak vasárnap reggel, miután leadta szavazatát Budapest XII. kerületében, a Zugligeti Általános Iskolában.

8:49 - A portás fontos szerepben

Ferenc ügyel a rendre, és útbaigazítást ad a szavazóknak.



Blahota Ferenc a választás napján egész nap dolgozik, de azért lesz alkalma leadni a szavazatát. Fontos a munkája, ő a Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola portása, ahová már korán reggel folyamatosan érkeztek a szavazók.

– Hajnali 3-kor keltem, fél 5-kor már nyitottam az iskolát – mondja Ferenc. – Az a legfőbb feladatom, hogy ha valaki útbaigazítást kér, akkor segítsek. Sokan jönnek felkészületlenül. Azt tudják, hogy melyik épületben kell szavazniuk, mert hosszú évek óta idejárnak, de hogy melyik szavazókörbe tartoznak, azt már nem jegyezték meg. Azonban nincs semmi gond, mert bármelyik szavazóhelyiségbe bemennek, kapnak felvilágosítás. Mivel egész nap itt leszek, az egyik kollégám jön majd leváltani egy óra hosszára. Akkor én is elmegyek szavazni, nekem a belvárosban van a szavazóköröm, tehát a város másik részében. Nyolc éve vagyok portás, de itt nem történt még soha semmilyen különösebb esemény. Ez egy jó környék – jegyzi meg Ferenc.

Mint mondta, a kampány időszaka alatt nagyon sokat bosszankodott, szerinte durva volt az elmúlt hónap. Nem tartja igazságosnak, hogy a pártok nem egyenlő eséllyel indultak, hiszen van, amelyik sokkal több pénzt költhetett a kampányra mint a többi. Azért sikerült tájékozódnia, főleg az internetről, mert újságelőfizetésre nemigen van pénze.

8:43 - Jegyzőkönyvet kell vezetni a rendkívüli eseményekről

A rendkívüli eseményeket közzé kell tenni a Nemzeti Választási Iroda honlapján is.

A szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében hozott intézkedése mindenkire kötelező.

A szavazatszámláló bizottságnak meg kell akadályoznia, hogy a szavazóhelyiségben tartózkodók közül bárki befolyásolni próbálja a többi választópolgárt. Kényszert azonban a testület tagjai rendfenntartási célból sem alkalmazhatnak, ha azonban bűncselekmény elkövetése közben tetten érnek valakit, akkor a rendőrség megérkezéséig az illető feltartóztatása érdekében arányos kényszer alkalmazható.

A szavazás napján a szavazókörben rendkívüli eseménynek kell tekinteni minden olyan történést, amely veszélyezteti a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását. Ilyen lehet például, ha rosszullét miatt mentőt kell hívni egy választópolgárhoz, esetleg a bizottság valamelyik tagjához, haláleset történik a szavazóhelyiségben, bombariadó van, tűz üt ki vagy áramszünet következik be a szavazóhelyiségben.

Rendkívüli eseménynek számít az is, ha bántalmazzák a szavazatszámláló bizottság valamely tagját, választópolgárok összeverekednek a szavazóhelyiségben, kábítószer hatása alatt álló vagy ittas ember akadályozza a választópolgárokat a szavazásban, esetleg rendbontók megrongálják a szavazóhelyiség bútorzatát, felborítják a szavazófülkét.

A rendkívüli eseményeket súlyuk szerint két csoportba lehet sorolni. Az egyik körbe azok tartoznak, amelyek a szavazatszámláló bizottság elnökének döntése alapján gyorsan megszüntethetők, elháríthatók, így a szavazás folytatását nem veszélyeztetik.

Vannak azonban olyan rendkívüli, elháríthatatlan események, amelyek miatt a szavazás lehetetlenné válik. Ilyenek például, ha a szavazatszámláló bizottság szavazóhelyiségben jelen lévő tagjainak száma három alá csökken, ha haláleset történik, vagy ha bombariadó van.

Ilyen esetekben a szavazást fel kell függeszteni, az urnákat és az iratokat zárolni kell, és a felfüggesztésről a helyi választási iroda vezetőjét tájékoztatni kell. Bombariadó esetén ki is kell üríteni a szavazóhelyiséget és értesíteni kell a rendőrséget.

8:37 - Több mint hétezren már szavaztak a megyében

A valasztas.hu oldalon már megjelentek az első részvételi adatok, amelyből kiderül, hogy országosan eddig a választók 1,82 százaléka járult már az urnák elé. Borsod-Abaúj-Zemplénben az országos átlagnál alacsonyabb a részvételi arány,eddig ugyanis a választók 1,55 százaléka adta le a voksát. Ez összesen 7828 főt jelent.

8:25 - Szilágyi Szabolcs Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1-es számú egyéni választókerületében az ellenzék jelöltje már szavazott

8:23 - Gábor volt az első szavazó

A régiségvásárba készül, azért kelt korán. Este érdeklődéssel figyeli majd az eredményeket.

8:17 - Téli időben kezdődött a választás

Április harmadikán először az időjárás választott, mégpedig a telet, de aztán a szavazókörök nyitásával a választópolgárok is „szállingózni” kezdtek.

8:19 - Nem engedik szavazni azt a választót, aki nem írja alá a névjegyzéket

Ha valaki nem tudja igazolni a személyazonosságát, a lakcímét vagy a személyi azonosítóját, és emiatt felveszik a visszautasítottak jegyzékére, de később visszatér és magával hozza az érvényes igazolványát, akkor természetesen szavazhat.

Vissza kell utasítani azt is, aki nem szerepel a névjegyzékben, esetleg már szavazott (azaz már szerepel az aláírása a névjegyzéken).

A választó a névjegyzéken aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapot, de külön kell aláírnia a népszavazás és az országgyűlési választás szavazólapjának átvételét. Dönthet úgy, hogy valamelyik szavazólapot - akár az országgyűlési választásét, akár a népszavazásét - nem veszi át, ekkor csak a megfelelő rovatban írja alá a névjegyzéket. Ha csak egyik helyen írja alá a névjegyzéket, és később visszatér szavazni, a másik rovat aláírását követően megkapja a másik szavazólapot is.

Ha a választópolgár kifogásolja, hogy alá kell írnia a névjegyzéket, akkor a szavazatszámláló bizottság elnöke felvilágosítja: az aláírás célja a szavazólapok átvételének elismerése. Ha a választó megtagadja a névjegyzék aláírását, akkor vissza kell őt utasítani, és fel kell vezetni a visszautasítottak jegyzékébe.

8:00 - „Megkérdeztek, válaszolni kell”

Ki, miért tartja fontosnak, hogy szavazzon? Megyénk meghatározó személyiségeit kérdeztük.

7:34 - Elkezdődött a választás

Reggel 6 órakor elkezdődött megyénkben is az országgyűlési képviselő-választás és a gyermekvédelmi kérdésekről rendezett népszavazás.