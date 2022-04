23:54 - Márki-Zay elismerte a vereségét



Elismerte a Fidesz választási győzelmét Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje vasárnap este Budapesten. A Városligeti Műjégpályán úgy fogalmazott: "Ugyanúgy le vagyok taglózva, mint mindenki más. Nem akarom titkolni a csalódottságomat, a szomorúságomat, soha nem gondoltuk volna, hogy ez lesz az eredmény."



Az ellenzéki politikus rendkívül egyenlőtlennek nevezte a küzdelmet, de azt mondta, nem vitatják az eredményt, azt azonban igen, hogy demokratikus és szabad lett volna a verseny.

23:53 - 87,85 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

87,85 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 53,64 százalék, ellenzéki összefogás: 34,48 százalék, Mi Hazánk: 6,31 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 92,01 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 56 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata: 1 mandátum.

23:47 - Lázár János győzött Márki-Zay ellen a körzetében (videó)

Ma Hódmezővásárhelyen az alázat és a munka nyert a gyűlölettel a pusztítással szemben.

23:46 - Dr. Hörcsik Richárd: történelmi siker

Történelminek nevezte a győzelmét dr. Hörcsik Richárd Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5-ös számú választókerületének Fidesz-KDNP jelöltje, aki ugyan nyolcadik parlamenti ciklusát kezdheti meg, de még sohasem nyert ekkora fölénnyel. A honatya több mint hatvan százalékát szerezte meg a szavazatoknak a választókerülethez tartozó 98 abaúji és zempléni településen. Mint a sárospataki eredményváró rendezvényén kiemelte, segítői óriási munkát végeztek az elmúlt három hónapban és igazi csapatként dolgoztak. Köszönetet mondott a családjának is a támogatásért. Emellett az embereket véleménye szerint meggyőzték azok az eredmények is, amelyeket az elmúlt 12 évben elértek, hiszen rengeteg beruházás történt a térségben. Megjegyezte: ez az újabb siker üzenet Európának is, hogy egy nemzetet nem lehet sarokba szorítani. Ugyancsak jelzés ez az európai konzervatívoknak, hogy nem csupán a balliberális kánon létezik, nem csupán arra fogékonyak az emberek – közölte. Kiemelte azt is: kihasználva a kormány vidékbarát politikáját, még több beruházást szeretne megvalósítani a polgármesterekkel, vállalkozókkal együttműködve.

23:41 - 85,96 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

85,96 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 53,71 százalék, ellenzéki összefogás: 34,41 százalék, Mi Hazánk: 6,31 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 90,81 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 56 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata: 1 mandátum.

23:29 - A legfrissebb részeredmények Borsod-Abaúj-Zemplénből

23:22 - 81,29 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

81,29 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 53,96 százalék, ellenzéki összefogás: 34,18 százalék, Mi Hazánk: 6,34 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 87,54 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

Forrás: valasztas.hu

23:21 - Friss részeredmények Borsod-Abaúj-Zemplénből

23:17 - Csöbör Katalin: "Ez egy igazi csapatmunka volt"

Csöbör Katalin megnyerte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 1-es számú - miskolci székhelyű - választókörzetben a parlamenti mandátumot. "Hálásan köszönöm mindenkinek. Győztünk. Nagyon győztünk. Mi itt együtt" - mondta elsőként a megválasztott képviselő. - Ez egy igazi csapatmunka volt. Külön megköszönte a választóknak, a kampány segítőinek, az aktivistáknak az elvégzett munkát.

"Haladni kell tovább a megkezdett úton, hogy Miskolcot és a megyét tovább lehessen vezetni a fejlődés útján. Nagyon fontos számomra a vidéki településeim sorsa. "A képviselő külön kiemelte az Avasi lakótelepet, amely szerinte mindenképpen többet érdemel, fejlődésre hivatott. "A választási eredményből az látszik, hogy a választókerület polgárai immár negyedik alkalommal döntöttek úgy, hogy én képviseljem őket az Országgyűlésben. Ez hatalmas feladat, aminek szeretnék minden körülmények között megfelelni. Ez egyben azt is jelzi, hogy az emberek elismerik a kormány munkáját is.

23:10 - Friss részeredmények Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből

23:03 - 74,52 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

74,52 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,45 százalék, ellenzéki összefogás: 33,72 százalék, Mi Hazánk: 6,40 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 83,35 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

Forrás: valasztas.hu

22:52 - Orbán Viktor: hatalmas győzelmet arattunk

Beszámolónkat Orbán Viktor miniszterelnök győzelmi beszédéről IDE KATTINTVA tudja elolvasni.

22:50 - 71,01 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

71,01 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,65 százalék, ellenzéki összefogás: 33,55 százalék, Mi Hazánk: 6,41 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 80,75 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

22:46 - Friss részeredmények Borsod-Abaúj-Zemplénből

22:44 - 67,29 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

67,29 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,85 százalék, ellenzéki összefogás: 33,36 százalék, Mi Hazánk: 6,44 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 78,05 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

22:42 - Részeredmény érkezett a gyermekvédelmi népszavazás állásáról



A szavazatok 16,49 százalékának összeszámlálása után a gyermekvédelmi kérdésekről rendezett országos népszavazáson a szavazatok megoszlásáról közölt adatot a Nemzeti Választási Iroda.



1. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

Összes leadott szavazat: 616 013

Érvényes szavazatok száma: 354 013 (ez az összes választópolgár számának 29,99 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 25 429 (7,18 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 328 584 (92,82 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 120 105

2. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

Összes leadott szavazat: 616 013

Érvényes szavazatok száma: 350 299 (ez az összes választópolgár számának 29,68 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 13 880 (3,96 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 336 419 (96,04 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 123 819

3. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?

Összes leadott szavazat: 616 013

Érvényes szavazatok száma: 349 294 (ez az összes választópolgár számának 29,59 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 15 236 (4,36 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 334 058 (95,64 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 124 824

4. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

Összes leadott szavazat: 615 876

Érvényes szavazatok száma: 348 943 (ez az összes választópolgár számának 29,57 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 15 640 (4,48 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 333 303 (95,52 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 125 039



Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

22:32 - Hitetlenkedés és szomorúság

Ez volt jellemző vasárnap este 36 százalékos feldolgozottságnál este tíz óra körül a miskolci Jobbik székházában.

A részleges eredmények országosan és a megyében is jelentős Fidesz-KDNP előnyt mutattak. A két miskolci választókerületben szorosabb volt a verseny, mindössze 3-5 százalékos előnyel vezettek ekkor a kormánypárti jelöltek, de az olló egyre jobban nyílt. Az ellenzéki párt 1-es számú választókerületének jelöltje Szilágyi Szabolcs kérdésünkre elmondta: „Azt látjuk, amit négy évvel ezelőtt, hogy ebben a választókerületben szoros a verseny. Az ellenfelem vezet, de úgy gondolom, hogy jelen pillanatban, ennél a feldolgozottságnál még versenyben vagyok. Érdeklődve várjuk a fejleményeket, hogy meg tudjuk-e fordítani.” Hozzátette: „Emberileg nagyon húzós volt a kampány. Ha a médiaviszonyokat nézzük sem mondható, hogy kiegyensúlyozott a helyzet. Ennek ellenére is igyekeztünk egy pozitív kampányt csinálni. Az itt élők húsbavágó problémáira koncentrálni és azokra valami adekvát választ adni”. - mondta a képviselőjelölt.

22:31 - 63,21 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz



63,21 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 55,16 százalék, ellenzéki összefogás: 33,09 százalék, Mi Hazánk: 6,45 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 74,95 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

22:26 - Részeredmények: Továbbra is előnyben a FIDESZ-KDNP Borsod megyében

22:17 -Navracsics Tibor lehet a befutó Tapolcán



A Veszprém megyei 3. választókerületben 64,66 százalékos feldolgozottság mellett Navracsics Tibor (Fidesz-KDNP) 49,54 százalékkal (14 342 szavazattal) vezet az ellenzéki összefogás jelöltje, Rig Lajos előtt, aki 45,8 százalékon (13 259 szavazat) áll.



22:16 - 53,19 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz



53,19 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 56,11 százalék, ellenzéki összefogás: 32,19 százalék, Mi Hazánk: 6,53 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 66,7 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

22:06 - Friss részeredmények Borsod-Abaúj-Zemplénből

22:05 - 48,47 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

48,47 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 49,46 százalék, ellenzéki összefogás: 41,94 százalék, Mi Hazánk: 8,60 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 62,40 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 133 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

Forrás: Kiss Sándor

