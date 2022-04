– Egy végletekig kiélezett kampányon vagyunk túl, amiben két egymástól merőben eltérő világlátás és magatartás mutatkozott meg – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet politikai elemzője, aki hozzátette: a jobboldalon egy mintateremtő, a baloldalon egy nyugati mintákat másoló politika kristályosodott ki, amit az ellenzék igyekezett úgy bemutatni, mintha az Európához való tartozás lenne a tét, holott a valódi különbség a szuverenitásban keresendő. Orbán Viktor és a nemzeti oldal 2010 óta egy saját tengelye körül forgó Magyarország vízióját követi, míg a baloldal inkább a nemzetközi trendeket valósítaná meg. Utóbbi jól látszódott az elmúlt hónap zavaros ígéreteiben, miszerint kanadai bevándorláspolitikára, finn oktatásra, uniós minimálbérre és az euró bevezetésére lenne szükség – húzta alá az elemző.



Pozitív, illetve negatív kampány



Nagy Ervin kiemelte, hogy a Fidesz–KDNP eredménycentrikus, pozitív kampányt folytatott. A kormányzat az elmúlt években elért sikereket és az emberek által is megtapasztalt eredmények megőrzését ígérte, illetve a korszaképítés folytatására kért bizalmat. A családtámogatás, a rezsicsökkentés, a 13. havi nyugdíj és a fiatalok szja-mentessége mind-mind olyan szociális intézkedés, ami pozitívan érintett minden társadalmi csoportot. A kormánypártok ezt szeretnék megőrizni és bővíteni – mondta el a politológus.

Az ellenzék ezzel szemben negatív kampányt vitt, és csak egy biztos dolgot ígért, miszerint megbuktatja Orbán Viktort, és leszámol a Nemzeti Együttműködés Rendszerével – mutatott rá az elemző, aki hozzátette: emellett inkább csak egy esetleges ötletbörzét mutattak fel, amely tele van ellentmondásokkal. Annyit tudunk, hogy fizetőssé tennék az egészségügyet, megszüntetnék a rezsicsökkentést, és hogy a segélyalapú társadalmat jobbnak tartják, mint a munkaalapút – mondta el Nagy Ervin.

Rámutatott arra is, hogy ennél fontosabb volt látni a háborúhoz való viszonyulást. Orbán Viktor és a kormány mindent megtett idehaza és a nemzetközi porondon is, hogy kimaradjunk a háborúból, míg a baloldal az amerikai Demokrata Pártnak és egyes brüsszeli érdekcsoportoknak való megfelelési kényszertől vagy igénytől hajtva bele akarja hajszolni az országot a háborúba. A kampányukat egyébként is a válságteremtés narratívája jellemezte, követték a „minél rosszabb az országnak, annál rosszabb a kormánynak, így annál jobb lehet az ellenzéknek” sajátos, morálisan elítélhető logikát – nyilatkozta Nagy Ervin.

Fontos látni a két miniszterelnök-jelölt közötti alkalmassági versenyt is. Márki-Zay Péter összevissza beszéde mögött zavaros és rendetlen gondolatok vannak, ez pedig nem csupán kommunikációs hiba, hanem politikusi karakterprobléma. Sokszor kellett magyarázni a politikus szavait, ami szintén alkalmatlanságra utalt. Ugyanígy problémát jelentett a számtalan esetben megnyilvánuló arrogancia – emlékeztetett az elemző.

Orbán Viktor ezzel szemben egy olyan határozott politikusként jelent meg, akinek kellő tudása, tapasztalata és alázata van ahhoz, hogy kormányozzon, és ne engedje, hogy az ország belesodródjon a háborúba.

Minden közvélemény-kutatás szerint a Fidesz–KDNP előrébb jár az ellenzéki összefogásnál, ám a verseny vasárnap dől el. Reális veszélye van annak, hogy a jobboldali szavazók – 2002-höz hasonlóan – elalszanak, azt gondolják, hogy lefutott meccs, és távol maradnak az urnáktól – húzta alá az elemző.

A kiélezett kampány végére sajnálatos módon választási csalásokra utaló jeleket is láthattunk – jegyezte meg a politikai elemző, aki hozzátette: – A baloldal személyes adatokkal élt vissza, illetve egy nyilvánvalóan megrendezett erdélyi botránnyal próbálta elvitatni a határon túli magyarok szavazati jogát. De a kormány elleni beavatkozási kísérletnek tartom az ukrán elnök üzeneteit és azt is, hogy alternatív diplomáciát folytatott az ellenzékkel abból a célból, hogy küldjünk katonákat és szállítsunk fegyvereket az orosz–ukrán frontra. Ugyanígy nagyon durva beavatkozási kísérlet volt az is, mikor a hét elején, a kampány véghajrájában hackertámadások értek több jobboldali sajtóorgánumot is – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet politikai elemzője.

(A borítóképen: Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet politikai elemzője)