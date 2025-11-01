A zubogyi portás brutál védéssel tett róla, hogy ne egyenlítsen az ellenfél

Labdarúgás. Újabb találkozón lépett pályára Tóth Balázs. Az angol másodosztályban légióskodó, zubogyi származású kapus klubjával, a Blackburn Rovers-szel ezúttal szombaton a Leicester City otthonában szerepelt. Érdekesség, hogy ez a két klub korábban megnyerte az első osztályt: a Leicester 2016-ban, míg a Rovers 1912-ben, 1914-ben, és a legújabb korban, 1995-ben. Tóthék 2-0-ra nyertek, a magyar válogatott hálóőre 1-0-nál nagy hárítást mutatott be, aztán megszületett csapatának második találata...

Tóth Balázs kiváló formában van Fotó: BRFC

Tóth Balázs: folytatás kedden

A Blackburn zsinórban második sikerével elmozdult alulról a középmezőny felé, jelenleg 13 ponttal rendelkezik, azonban egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. A Rovers kedden este 20.45-től a Bristol City vendége lesz.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!