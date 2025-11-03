Az edző már benn látta a labdát, de mégsem ment be a kapuba, mert...

Labdarúgás. A múlt hét végén ismét remek produkcióval rukkolt elő a válogatott kerettag Tóth Balázs. Az angol másodosztályú Blackburn Rovers zubogyi származású kapusa együttese 1-0-s vezetésénél óriási bravúrt hajtott végre, minekután lábbal védte a Leicester City játékosának, Stephen Mavididinek a közeli lövését. A meccs végeredménye aztán 2-0 lett a Roversnek, amely 13 pontjával a 19. helyen áll a tabellán (a bajnokságot 24 klub alkotja, és a szezon végén három esik ki).

Tóth Balázs hárításainak is köszönheti a sikert a Blackburn Fotó: BRFC



– Óriási csapatteljesítmény volt. Úgy gondolom, megérdemelten nyertünk. Andri (Gudjonhsen) duplázott, remek volt ma, de az egész csapat hihetetlen volt, szóval megyünk tovább – nyilatkozta Tóth Balázs a klub honlapjának – Csak megpróbáltam tenni valamit, hogy védjek, a levegőbe emeltem a kezemet és a jobb lábamat, aztán a lábamat eltalálta a labda. Hogy őszinte legyek, talán ez volt életem legnagyobb védése. Nem tudom, hogyan csináltam, azonban rendkívül fontos védés volt, mert egy nullra vezettünk és ha betaláltak volna, az valószínűleg megváltoztatta volna a mérkőzést, illetve a meccstervünket is. Szóval ez remek védés volt tőlem, ám a csapat érdemli meg a gratulációt.

Ötlete sincs, hogyan védte Tóth Balázs

Valérien Ismaël vezetőedző a klub honlapján ezt mondta: „Te jó ég! Láttam, hogy a szabadon lévő játékos eltalálja a labdát és azt gondoltam, ezzel egy-egy az állás. Balázs blokkolta a labdát és sokkolt engem. Ötletem sincs, hogy csinálta, de megcsinálta! Fontos volt ez a hatalmas védés, hogy meccsben maradjunk és ez egymás után a második olyan mérkőzés, amikor döntő fontosságú nagy bravúrokat mutatott be. Ez volt a tíz legnagyobb védés egyike, amit valaha láttam” – jegyezte meg a tréner.

A Blackburn Rovers kedden 20.45-től a Bristol City vendége lesz a Championship 14. fordulójában. (BOON, NSO)