A vármegyei edzőnek egy világsztár jutott eszébe a borsodi származású kapusról

Az óriási védésről beszélt a szakember. Tóth Balázs a ,,csillag technikát" alkalmazta.

Labdarúgás. A múlt hét végén attól volt hangos a brit futball sportsajtó, és részben a magyar is, hogy a másodosztályban, a Championshipben óriási bravúrt mutatott be a Blackburn Rovers kapujában Tóth Balázs. A zubogyi származású válogatott ,,portás" alakulata éppen 1-0-ra vezetett idegenben, a Leicester City vendégeként, amikor az egyik hazai játékos közeli löketénél lábbal kitornázta a labdát. Ezt követően a Rovers lőtt még egy gólt, így 2-0-ra nyert.

Tóth Balázs
Szentpéteri Viktor elmondta, mit tett Tóth Balázs az ominózus pillanatban Fotó: KBSC

Tóth Balázs: mint a portugálok ellen

– Magát a meccset nem láttam, de a különböző oldalakon ,,feljöttek" összefoglalók, benne ez a védése Balázsnak – mondta a Borsod Online érdeklődésére Szentpéteri Viktor, a Kolorcity Kazincbarcika NB I-es csapatának kapusedzője, aki annak idején finn bajnoki bronzérmes volt az FC Lahti csapatával. – Ezen kívül olvastam nyilatkozatokat is erről a momentumról, amiben sok-sok dicséret hangzott el, és hogy mekkora hárítás is volt. Nagyon fontos, hogy egy kapus mikor véd úgymond kritikus pillanatban, ami hatással van a mérkőzés alakulására. Itt is volt, hiszen kevéssel később a Blackburn megszerezte második találatát. Amikor egy csatár közvetlen közel van egy kapushoz, teljesen tisztán, akkor arra kell törekedni, hogy minél többet le kell fedni a kapuból, erre vannak technikák, például a csillag technika, amikor az ember szétteszi mindkét lábát, mindkét kezét, és igyekszik minél közelebb lenni a labdához. Balázs is így tett, a talpát találta el a labda a lövés után. Ilyen hárításokat látni sűrűn a kézilabdában is, kell hozzá egyfajta bátorság. Balázsnak a portugálok elleni vb-selejtezőn is volt egy hasonló védése, egy talán még nagyobb ziccert hárított. Balázs egyébként nagyon hasonlít a németek sztárjára, a fiatalkori Manuel Neuerre, mozdulatokban, technikában. Még a Schalkéban védett, amikor egy Porto elleni nemzetközi kupamérkőzésen ,,fogott" egy hasonlót, mint most Balázs. Úgy gondolom, Balázs hosszú távon megoldás lehet a válogatott kapus posztján, illetve ha jó teljesítményt nyújt folyamatosan a klubjában, és netán kijut a válogatottal a világbajnokságra, akkor biztos, hogy előrébb fog lépni, akár Angliában, de az is lehet, hogy más ország klubcsapatába.

