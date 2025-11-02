Az elnökasszony még most sem hiszi, hogy mit műveltek tíz emberrel

Labdarúgás. A vármegyei másodosztály Kelet csoport, 11. fordulójában négy összecsapást rendeztek meg vasárnap. A legnagyobb sikert Telkibánya aratta, amely tíz emberrel nyert 4-1-re, de győzött Erdőhorváti, Pálháza, és Taktaharkány is. Az eredmények:

Taktaharkány csapata otthon tartotta a 3 pontot Fotó: THSE-montázs



Telkibánya – Garadna-Talentum SC 4–1 (1–1)

Telkibánya, 45 néző. V.: Oscsenda (Lipták, Barnóczki).

Telkibánya: Szobota – Szabó Z., Budai (Matisz B.), Korotki, Kótai, Bányai V., Király (Ónodi), Gulyás Géza (Kiss B.), Balogh Sz. (Matisz J.), Gulyás Gusztáv, Dányi (Molnár D.). Elnök: Szabóné Kiss Edit Beáta. Garadna: Ujj – Kádár, Sajbán (Bujnóczki M.), Gregó (Varga L.), Szabó M., Lencsés (Szaniszló B.), Pecsenye, Csonka, Szakálos, Molnár D. (Szabó M.), Galyas. Edző: Berencsi László. G.: Balogh Sz. (3), Dányi, ill. Csonka. Kiállítva: Bányai V. (39.). Jók: az egész csapat, ill. senki.

Szabóné Kiss Edit Beáta: – Nem tudok mit mondani, annyira örülök a győzelemnek. Tíz emberrel ilyet alkottunk, ez fantasztikus! Sok sikert Garadna csapatának!

Berencsi László: – Nem kívánok nyilatkozni.

Erdőhorváti SC – Sárospataki TC 1–0 (1–0)

Erdőhorváti, 150 néző. V.: Gyüre (Fülöp N., Fülöp G.).

Erdőhorváti: Czakó – Tóth L., Mahalek, Orosz F., Farkas I. J. (Ötvös), Bandor, Czibóka R. (Orosz J.), Orosz B., Farkas II. J. (Pajger), Horváth G. (Gáspár), Makkai. Edző: Vojnár István. Sárospatak: Érháti – Sántha Barna G., Engel R., Policska, Varga M. (Subert), Dimov (Czinke), Kerchner, Tudja, Pájer, Bódi (Matisz). Szakmai vezető: Tudja Dávid. G.: Czibóka R. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Vojnár István: – Parázs hangulatú mérkőzésen, a hosszabbításban két százszázalékos helyzetet kihagyva, úgy érzem, megérdemelten nyertünk.

Tudja Dávid: – Gratulálok a hazai csapatnak, akik jobban alkalmazkodtak a körülményekhez. Ökövívó szakosztályunk van, de birkózó szakosztályunk nincs, pedig lehet, ma ők eredményesebbek lettek volna. Ha a következő sorozatunk ilyen hosszú lesz, nem fogunk szomorkodni. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk ismételni, a maitól csak jobb teljesítményt nyújthatunk.