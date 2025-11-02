17 perce
Az elnökasszony még most sem hiszi, hogy mit műveltek tíz emberrel
Vasárnap is voltak meccsek a vármegyei II-ben. Taktaharkány nem adott esélyt otthon ellenfelének.
Labdarúgás. A vármegyei másodosztály Kelet csoport, 11. fordulójában négy összecsapást rendeztek meg vasárnap. A legnagyobb sikert Telkibánya aratta, amely tíz emberrel nyert 4-1-re, de győzött Erdőhorváti, Pálháza, és Taktaharkány is. Az eredmények:
Telkibánya – Garadna-Talentum SC 4–1 (1–1)
Telkibánya, 45 néző. V.: Oscsenda (Lipták, Barnóczki).
Telkibánya: Szobota – Szabó Z., Budai (Matisz B.), Korotki, Kótai, Bányai V., Király (Ónodi), Gulyás Géza (Kiss B.), Balogh Sz. (Matisz J.), Gulyás Gusztáv, Dányi (Molnár D.). Elnök: Szabóné Kiss Edit Beáta. Garadna: Ujj – Kádár, Sajbán (Bujnóczki M.), Gregó (Varga L.), Szabó M., Lencsés (Szaniszló B.), Pecsenye, Csonka, Szakálos, Molnár D. (Szabó M.), Galyas. Edző: Berencsi László. G.: Balogh Sz. (3), Dányi, ill. Csonka. Kiállítva: Bányai V. (39.). Jók: az egész csapat, ill. senki.
Szabóné Kiss Edit Beáta: – Nem tudok mit mondani, annyira örülök a győzelemnek. Tíz emberrel ilyet alkottunk, ez fantasztikus! Sok sikert Garadna csapatának!
Berencsi László: – Nem kívánok nyilatkozni.
Erdőhorváti SC – Sárospataki TC 1–0 (1–0)
Erdőhorváti, 150 néző. V.: Gyüre (Fülöp N., Fülöp G.).
Erdőhorváti: Czakó – Tóth L., Mahalek, Orosz F., Farkas I. J. (Ötvös), Bandor, Czibóka R. (Orosz J.), Orosz B., Farkas II. J. (Pajger), Horváth G. (Gáspár), Makkai. Edző: Vojnár István. Sárospatak: Érháti – Sántha Barna G., Engel R., Policska, Varga M. (Subert), Dimov (Czinke), Kerchner, Tudja, Pájer, Bódi (Matisz). Szakmai vezető: Tudja Dávid. G.: Czibóka R. Jók: az egész csapat, ill. senki.
Vojnár István: – Parázs hangulatú mérkőzésen, a hosszabbításban két százszázalékos helyzetet kihagyva, úgy érzem, megérdemelten nyertünk.
Tudja Dávid: – Gratulálok a hazai csapatnak, akik jobban alkalmazkodtak a körülményekhez. Ökövívó szakosztályunk van, de birkózó szakosztályunk nincs, pedig lehet, ma ők eredményesebbek lettek volna. Ha a következő sorozatunk ilyen hosszú lesz, nem fogunk szomorkodni. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk ismételni, a maitól csak jobb teljesítményt nyújthatunk.
Taktaharkány: nem kaptak
Karcsa LSE – Pálháza FC 3–4 (1–2)
Karcsa, 100. V.: Sohojda (Tóth J., Géresi).
Karcsa: Kovács K. – Gulyás, Bodnár N. (Galyas M.), Csurka, Balogh K., Váradi, Galyas O., Gyöngyösi Z., Lakatos R. (Ulicsák), Balogh Cs. (Bandor), Lakatos T. Edző: Gyöngyösi Zoltán. Pálháza: Zelencz – Solymosi, Erdei (Suskó), Budai V., Kovács J., Kelemen (Petercsák), Kovács M. (Ragyák), Bodnár Z. (Kerékgyártó), Buda, Kiss L. (Szemán), Behina (Emri). Edző: Suskó László. G.: Gyöngyösi Z. (11-esből), Galyas O., Gulyás, ill. Budai V. (4). Jók: az egész csapat, ill. Budai V. (a mezőny legjobbja), és az egész csapat.
Gyöngyösi Zoltán: – Végre megtaláltuk magunkat a pályán. Még akár meg is nyerhettük volna a mérkőzést. Gratulálok a csapatomnak, így tovább!
Suskó László: – Saját magunknak tettük nehézzé a mérkőzést. Ettől több koncentráció, és lelkesedés kell.
Taktaharkányi SE – Kenézlő SE 3–0 (1–0)
Taktaharkány, 200 néző. V.: Csikai (Horváth R., Kapitány).
Taktaharkány: Lechner – Márton, Radics, Lakatos R., Nagy V., Horváth A. (Bokor), Vadász E. (Kádas), Tóth A. (Szűcs), Horváth B. (Demeter), Glonci (Vadászi G.), Horváth Cs. (Lakatos). Edző: Becánics Zsolt. Kenézlő: Horváth Z. – Tóth D., Czibóka Sz. (Horváth D.), Érháti (Pápai), Egyed, Rontó K. (Balázs Sz.), Czibóka N., Balogh M., Balázs (Vadászi T.), Róka (Koleszár), Tiszai (Bandor). Edző: Kurucz Szabolcs. G.: Vadász E. (2), Horváth B. Kiállítva: Vadászi T. (79.). Jók: az egész csapat, ill. senki.
Becánics Zsolt: – Ősszel a vendég kispadon, most a hazai kispadon éreztem át a győzelem ízét. Ilyen az, amikor nem kell a cirkusz, csak az udvari bohóc. Szerintem, a mezőny legjobbja a vendégek kapusa, gratulálok neki. A sérülteknek, mindkét oldalon jobbulást, hajrá Harkány!
Pápai Attila, csapatvezető: – Ma egy megilletődött csapattal léptünk pályára, amit fokozott egy értelmetlen kiállítás. Több sérüléssel színezve, így az utolsó kb. 20 percet 9 emberrel fociztuk végig. További sok sikert a Taktaharkány csapatának.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!