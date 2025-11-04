november 4., kedd

Váratlan

2 órája

Nem hitték el a szurkolók – emiatt maradt el a mérkőzés

Újabb fordulót rendeztek a Dél csoportban. A Szentistván idegenben lépett pályára.

Nem hitték el a szurkolók – emiatt maradt el a mérkőzés

Fotó: Molnár László

A labdarúgó vármegyei III. osztály, Dél csoport, 9. fordulójában, három mérkőzést vasárnap rendeztek, egy szombati találkozó elmaradt. A Szentistván idegenben aratott egygólos győzelmet. Íme az eredmények:

Szentistván
A Szentistván ünnepelhetett. Fotó: Molnár László

Szentistván: hajrában lőtték a győztes gólt

Labdarúgás, vármegyei III. osztály, Dél csoport, 9. forduló

Főnix SE Hejőszalonta – Bükkzsérci KSK 4–2 (2–1)

Gólszerző: Farkas M. (19., 49.), Jezoviczki (39.), Horváth (47.), ill. Kondora (29. – 11-esből), Makó (90.).

TVK SE Tiszabábolna II. – Titán SE Szentistván 0–1 (0–0)

Gólszerző: Kaló (89.). Kiállítva: Ágoston (40. – Tiszabábolna), Nótár (30. – Tiszabábolna).

Mezőnyárád SE – Hejőpapi SE II. 5–1 (1–1)

Gólszerző: Harangozó (25., 88., 89.), Horváth (69.), Bubenkó (95.), ill. Dancs (13.).

Kiállítva: Jónás (79. – Hejőpapi).

Bükkszentkereszt SK – Tard SE mérkőzés elmaradt, mert a Tard csapata nem utazott el, így a három pontot 3–0-s gólkülönbséggel a hazai csapat kapta. 

Az élcsoport állása: 1. Főnix SE Hejőszalonta 25 pont, 2. Mezőnyárád SE 18, 3. TVK SE Tiszabábolna II. 17.

 

 

 

