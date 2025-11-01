Hihetetlen borsodi csatár: ötöt vágott, és már 31 gólnál tart!

Labdarúgás. A borsodi vármegyei másodosztály Közép csoport, 11. fordulójában négy mérkőzést rendeztek meg szombaton. Két csapat, a Bükkábrány, és a Sajószöged is 10-10 találatig jutott, de nyert Mályi és Vatta együttese is. Érdekesség, hogy Sajószöged csapatában Sebők Gergő 5 gólig jutott, és már 31 találattal vezeti a csoport góllövő listáját. Az eredmények:

A Sajószöged hazai pályáján tíz gólt szerzett Fotó: SKTK



Cserépfalu – Bükkábrány 2–10 (0–4)

Cserépfalu, 50 néző. V.: Kalló Zs. (Barnák, Sohajda).

Cserépfalu: Kaló – Pozsomai A., Farkas, Dudás, Boldizsár, Pozsomai S., Szitai, Ádám B., Bálint A., Novák, Lázár. Edző: Bálint Attila. Bükkábrány: Orosz – Tóth P., Gulya, Sajtós, Balázs Á. (Vörös V.), Máté P., Holicskó (Paczók), Kovács Á., Juhos, Vörös Á. (Pusoma), Hutter. Edző: Nagy László. G.: Farkas, Novák, ill. Sajtós (3), Tóth P., Gulya, Máté P., Kovács Á., Hutter, Vörös V., Pusoma. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Bálint Attila: – Gratulálok a vendégeknek. További sok sikert nekik.

Tóth Péter, csapatkapitány: – Gratulálok a csapatnak. Sok sikert Cserépnek a továbbiakban.

SunPro Napenergia Ónod – Mályi FC 1–2 (0–2)

Ónod, 100 néző. V.: Bujnóczki (Hullár, Juhász E.).

Ónod: Baranyi – Fekete, Zouaoui, Dlehány (Szilvási), Galuska (Virág), Dolyák, Papp, Zsadányi, Urszin, Orosz (Merucza K.), Korbély (Szajkó). Elnök: Horváth Norbert. Mályi: Gombaszögi – Csizmadia, Hideg-Almási, Fojt (Molnár), Paczók (Matyi), Földesi, Barna, Pál Z., Takács, Stumpf, Victor M. Edző: Kovács György. G.: Urszin, ill. Paczók, Csizmadia. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Tóth Máté edző: – Kapufa, az utolsó percben kihagyott büntető, 3-4 kimaradt ziccer... Csak magunkat okolhatjuk!

Kovács György: – Egy ragyogó első félidő után kivédekeztük a másodikat. Nagyot mentek a fiúk, az egész csapat! Nagy gratuláció nekik! Kezdünk úgy kinézni, mint egy csapat. Egység, erő, győzelem. A hazaiaknak savanyú volt a szőlő. Örülünk, hogy most mi ezt nem éreztük... Jó játékvezetés. Hajrá Mályi!

Sajószöged: már a félidőben is hat

Vatta – Tiszakeszi 5–1 (2–0)

Vatta, 100 néző. V.: Fotiu (Görzsöny, Sinkovicz).

Vatta: Besenyei (Tóth B.) – Kiss K., Merucza J., Kolompár Mihály (Lakatos), Kolompár Miklós (Nagy L.), Kis Z. (Farkas), Merucza B., Jakab (Barta), Zelei (Nagy L.), Merucza A., Jóner (Janó). Edző: Jóner Gábor. Tiszakeszi: Sófer – Balázs L., Rontó (Csanálosi), Lévai, Sepsi, Károlyi, Simon, Kiss T., Dósa G., Balázs J., Dósa J. (Kerekes A.). Edző: Rontó Róbert. G.: Merucza B. (2), Kolompár Mihály, Kis K., Janó, ill. Sepsi. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Jóner Gábor: – Értékmérő mérkőzést játszottunk egy jó csapat ellen. Ezt a győzelmet Kerekes Jani emlékére ajánljuk, aki egy éve hagyott itt minket. Nyugodj békében János! Sosem feledünk!

Rontó Róbert: – Megérdemelt hazai győzelem. További sok sikert Vattának!