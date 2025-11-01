1 órája
Hihetetlen borsodi csatár: ötöt vágott, és már 31 gólnál tart!
Négy meccset vívtak szombaton a Közép csoportban. Sajószöged csapata ismét ,,hengerelt".
Labdarúgás. A borsodi vármegyei másodosztály Közép csoport, 11. fordulójában négy mérkőzést rendeztek meg szombaton. Két csapat, a Bükkábrány, és a Sajószöged is 10-10 találatig jutott, de nyert Mályi és Vatta együttese is. Érdekesség, hogy Sajószöged csapatában Sebők Gergő 5 gólig jutott, és már 31 találattal vezeti a csoport góllövő listáját. Az eredmények:
Cserépfalu – Bükkábrány 2–10 (0–4)
Cserépfalu, 50 néző. V.: Kalló Zs. (Barnák, Sohajda).
Cserépfalu: Kaló – Pozsomai A., Farkas, Dudás, Boldizsár, Pozsomai S., Szitai, Ádám B., Bálint A., Novák, Lázár. Edző: Bálint Attila. Bükkábrány: Orosz – Tóth P., Gulya, Sajtós, Balázs Á. (Vörös V.), Máté P., Holicskó (Paczók), Kovács Á., Juhos, Vörös Á. (Pusoma), Hutter. Edző: Nagy László. G.: Farkas, Novák, ill. Sajtós (3), Tóth P., Gulya, Máté P., Kovács Á., Hutter, Vörös V., Pusoma. Jók: senki, ill. az egész csapat.
Bálint Attila: – Gratulálok a vendégeknek. További sok sikert nekik.
Tóth Péter, csapatkapitány: – Gratulálok a csapatnak. Sok sikert Cserépnek a továbbiakban.
SunPro Napenergia Ónod – Mályi FC 1–2 (0–2)
Ónod, 100 néző. V.: Bujnóczki (Hullár, Juhász E.).
Ónod: Baranyi – Fekete, Zouaoui, Dlehány (Szilvási), Galuska (Virág), Dolyák, Papp, Zsadányi, Urszin, Orosz (Merucza K.), Korbély (Szajkó). Elnök: Horváth Norbert. Mályi: Gombaszögi – Csizmadia, Hideg-Almási, Fojt (Molnár), Paczók (Matyi), Földesi, Barna, Pál Z., Takács, Stumpf, Victor M. Edző: Kovács György. G.: Urszin, ill. Paczók, Csizmadia. Jók: senki, ill. az egész csapat.
Tóth Máté edző: – Kapufa, az utolsó percben kihagyott büntető, 3-4 kimaradt ziccer... Csak magunkat okolhatjuk!
Kovács György: – Egy ragyogó első félidő után kivédekeztük a másodikat. Nagyot mentek a fiúk, az egész csapat! Nagy gratuláció nekik! Kezdünk úgy kinézni, mint egy csapat. Egység, erő, győzelem. A hazaiaknak savanyú volt a szőlő. Örülünk, hogy most mi ezt nem éreztük... Jó játékvezetés. Hajrá Mályi!
Sajószöged: már a félidőben is hat
Vatta – Tiszakeszi 5–1 (2–0)
Vatta, 100 néző. V.: Fotiu (Görzsöny, Sinkovicz).
Vatta: Besenyei (Tóth B.) – Kiss K., Merucza J., Kolompár Mihály (Lakatos), Kolompár Miklós (Nagy L.), Kis Z. (Farkas), Merucza B., Jakab (Barta), Zelei (Nagy L.), Merucza A., Jóner (Janó). Edző: Jóner Gábor. Tiszakeszi: Sófer – Balázs L., Rontó (Csanálosi), Lévai, Sepsi, Károlyi, Simon, Kiss T., Dósa G., Balázs J., Dósa J. (Kerekes A.). Edző: Rontó Róbert. G.: Merucza B. (2), Kolompár Mihály, Kis K., Janó, ill. Sepsi. Jók: az egész csapat, ill. senki.
Jóner Gábor: – Értékmérő mérkőzést játszottunk egy jó csapat ellen. Ezt a győzelmet Kerekes Jani emlékére ajánljuk, aki egy éve hagyott itt minket. Nyugodj békében János! Sosem feledünk!
Rontó Róbert: – Megérdemelt hazai győzelem. További sok sikert Vattának!
Sajószöged – Hejőpapi 10–2 (6–1)
Sajószöged, 100 néző. V.: Horváth R. (Dinyési, Kapitány).
Sajószöged: Péter G. (Török) – Rémiás (Illés R.), Jávorszki, Horváth Sz., Sebők, Kovács B., Papp M. (Kis D.), Nagy L., Ujj, Illés D. (Kondor), Káposzta. Edző: Rémiás Róbert. Hejőpapi: Répási – Farkas (Nótár), Szilágyi, Balogh B. (Soltész), Balog D., Klink, Kiss J. (Nyerges), Németh, Farkas, Tóth M., Kovács E. Edző: Németh Károly. G.: Sebők (5 – egyet 11-esből), Illés D. (2), Horváth Sz., Papp M., Ujj, ill. Balogh B., Balog D. Jók: az egész csapat, ill. senki.
Rémiás Róbert: – Gratulálok a csapatnak ez eredményes játékhoz. Sok sikert Papinak a továbbiakban.
Németh Károly: – Gratulálok a hazaiaknak.
Az élcsoport állása
- Sajószöged 33 pont
- Ónod 25 pont
- Vatta 24 pont