Érzelmi kérdés, fontos feladat

Több mint egy szimpla verseny. A Zemplén Rallyt Rónavölgyi Endre esetében szívügynek tekinthetjük. A szülővárosában lesz a futam központja, és ismét olyan pályákon versenyezhet, amelyről gyermekként csak álmodozott. Éppen ezért a bizonyítási vágy is fokozott a zempléni sportemberben. A Peugeot Kupában a dobogóért zajló harc rendkívül szoros, ezért rá kell pattannia a gázpedálra, ha meg akarja tartani a jelenlegi második pozíciót.

Rónavölgyi Endre szezonzáró futamának komoly lesz a tétje. Fotó: Magánarchívum

– Számomra valóban mindig érzelmes, ha a Zemplénben ralizhatok. A miskolci verseny is az, de a szülővárosom és környék hangulata mindig megfog. Rengeteg barát, ismerős és rokon látogat meg ilyenkor minket, ami azt bizonyítja, hogy bár régóta elkerültem, de ők sem felejtettek el. Nekem pedig egyértelműen a szívemben maradt a település és az egész régió. A boldogság és a nosztalgia azonban nem veheti el a fókuszt a versenyzésről, hiszen számunkra komoly tétje van a szezonzárónak. Elsősorban a Peugeot Kupában, ahol minimális különbséggel állunk a második helyen, amit szeretnénk megőrizni. Ez a legfontosabb küldetésünk.

A 2WD Kupában és a kategóriában is megvan az esély arra, hogy a szerencsi gyökerekkel rendelkező ralis felkapaszkodjon a dobogóra, de a fő irányt a Peugeot Kupa jelenti számára. A Zemplén ugyanakkor novemberben már rendkívül szeszélyes lehet, a korábbról ismert szakaszokban is van változás, ezért vélhetően sokat kell majd improvizálni a tíz gyorsasági alatt és a szervizparkban.

Rónavölgyi Endre: sikerrel vennék

– Életem legjobb eredménye lenne a Peugeot Kupa ezüstérem – folytatta Rónavölgyi Endre. – Amikor gyerekként a ralizásról álmodoztam, egy-két versenyen való indulás, később néhány győzelem fogalmazódott meg benne. A jelenlegi helyzet azonban nagyon távolinak tűnt. Ugyan már ötven évesen, kopaszodó fejjel, de sikerült elérni ezeket az álmokat. A Top kategória alatt, gyári autóval versenyezhetek. Futamokat nyertem, olykor mélyről felállva értem célba. Lehet, hogy másnak nem, nekem viszont ez egy fantasztikus eredmény lenne. Az álmaim szempontjából mindenképpen. Bárhogy is alakul, büszke leszek arra, hogy megszakítás nélkül hat szezont tudtam végig küzdeni a magyar bajnokságban.

A Peugeot-val induló ralis azt is kiemelte, hogy Tállya felé a murvás rész kevésbé ismert a mezőny számára. Amikor 80 autó többször is végigmegy rajta, akkor ezen a részen a defekt veszélyre is figyelni kell. A falevelekkel takart burkolat pedig csúszóssá válhat, ami ugyancsak megtréfálhatja az óvatlan versenyzőket.

Ezekre a dolgokra egyértelműen figyelni kell, de nekem is össze kell magam kapni. Nyilván a többiek is komoly célokkal érkeznek a Zemplénbe, de bízom benne, hogy sikerrel vesszük ezt az akadályt, és jó szívvel emlékezhetünk majd vissza az egész bajnokságra.