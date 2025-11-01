november 1., szombat

Marianna névnap

12°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kettő

2 órája

Nem hiszi el, mit mondott az edző azután, hogy nyolcat rúgtak idegenben

Címkék#Vármegyei II#megyei foci#labdarúgás

Hat csapat lépett pályára szombaton a Kelet csoportban. Pácin nagyarányú győzelmet aratott idegenben.

Labdarúgás. A borsodi vármegyei másodosztály Kelet csoport 11. fordulójában három mérkőzésre került sor szombaton. Hazai környezetben nyert Taktaszada, idegenben Pácin, míg a Tiszaladány-Tokaj szomszédvári rangadó döntetlennel ért véget. Az eredmények:

Pácin
A Pácin ,,nagyon" nyert idegenben - örülhettek a játékosok, és az edző Fotó: PSE

Taktaszada KSE – Gönc VSE 4–3 (2–1)
Taktaszada, 100 néző. V.: Balázsi (Sohojda, Porkoláb M.).
Taktaszada: Vadászi G. – Horváth L., Papp, Jónás, Vadászi E. I., Németh M., Tóth A. (Novák), Hisák, Balogh A., Lukács (Glonczi), Vadászi E. II. Edző: Tóth János. Gönc: Holovnyák – Lakatos, Szentpéteri (Tahi), Batyi R., Matisz, Molnár J. (Szántó), Bodnár (Babos), Vojtovics (Ágoston), Ondó, Konkoly, Molnár I. Edző: Spisák Róbert. G.: Hisák (2 – egyet 11-esből), Jónás, Vadászi E. I., ill. Batyi R. (2), Tahi. Jók: az egész csapat, ill. Molnár I., Batyi R.
Tóth János: – Ma csapatjátékban múltuk felül ellenfelünket. Több góllal is nyerhettünk volna.
Spisák Róbert: – Saját magunknak köszönhetjük a mai vereséget.

Pácin: Vicickó-tripla

Tiszaladány KSIE – Tokaj FC 4–4 (2–0)
Tiszaladány, 100 néző. V.: Balogh (Szutorcsik Gy., Szutorcsik B.).
Tiszaladány: Szükösdi – Fodor, Ónodi, Kiss T., Lakatos (Bobkó), Minczér, Paczári, Bódi, Szabó B., Tóth Gy., Szívós Gy. Ednök: Liszkai Attila. Tokaj: Mudri S. – Cseh A., Tóth D. (Tamás M.), Kovács M., Cseh K. (Mihali), Posta, Molnár K., Bokor (Klaj), Gombos, Cziczer, Anda. Edző: Mudri Mihály. G.: Tóth Gy. (3), Ónodi, ill. Anda (3), Gombos. Kiállítva: Tóth Gy. (93.). Jók: az egész csapat, ill. Anda.
Liszkai Attila: – A szegény embert az ág is húzza. 3-1-re vezettünk, helyzetek sokaságát hagytuk ki, aztán a végén futni kellett a döntetlenért is. Tartalékosan játszottunk ma.
Mudri Mihály: – Gödörben vagyunk. Remélem, mihamarabb kilábalunk belőle. Megyünk tovább a megkezdett úton.

Mádi FC – Pácin SE 1–8 (0–4)
Mád, 80 néző. V.: Sántha (Iván, Katona).
Mád: Zsimala – Kovács A., Tóth J., Silling, Krajczár (Juhász, Csengő), Hajdu, Czentnár, Ruszkai, Kiss K., Jakab D., Vajóczki. Edző: Kiss Dávid. Pácin: Mihalkó – Halász A., Góré (Vakles), Kállai K., Balogh M., Tárkányi (Kocsi), Hogya, Matisz, Vicickó, Pásztor A., Petró (Balogh M.). Edző: Paronai Tamás. G.: Silling, ill. Vicikó (3 – egyet 11-esből), Kállai K. (2), Tárkányi, Petró, Halász A. Jók: senki, ill. az egész csapat.
Kiss Dávid: – Gratulálok a vendégcsapatnak.
Paronai Tamás: – Már a meccs elejétől mindkét oldalon óriási ziccerek maradtak ki, amiből az első félidő végén mi jöttünk ki jobban. A második játékrészben, ha a százszázalékos helyzeteinket értékesítjük, akkor kétszámjegyű lett volna a szerzett góljaink száma. Sok sikert a Mádnak, jó volt a játékvezetés.

 

Az élcsoport állása

  1. Sárospatak 26 pont
  2. Erdőhorváti 25 pont
  3. Tokaj 22 pont

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu