Nem hiszi el, mit mondott az edző azután, hogy nyolcat rúgtak idegenben

Labdarúgás. A borsodi vármegyei másodosztály Kelet csoport 11. fordulójában három mérkőzésre került sor szombaton. Hazai környezetben nyert Taktaszada, idegenben Pácin, míg a Tiszaladány-Tokaj szomszédvári rangadó döntetlennel ért véget. Az eredmények:

A Pácin ,,nagyon" nyert idegenben - örülhettek a játékosok, és az edző Fotó: PSE

Taktaszada KSE – Gönc VSE 4–3 (2–1)

Taktaszada, 100 néző. V.: Balázsi (Sohojda, Porkoláb M.).

Taktaszada: Vadászi G. – Horváth L., Papp, Jónás, Vadászi E. I., Németh M., Tóth A. (Novák), Hisák, Balogh A., Lukács (Glonczi), Vadászi E. II. Edző: Tóth János. Gönc: Holovnyák – Lakatos, Szentpéteri (Tahi), Batyi R., Matisz, Molnár J. (Szántó), Bodnár (Babos), Vojtovics (Ágoston), Ondó, Konkoly, Molnár I. Edző: Spisák Róbert. G.: Hisák (2 – egyet 11-esből), Jónás, Vadászi E. I., ill. Batyi R. (2), Tahi. Jók: az egész csapat, ill. Molnár I., Batyi R.

Tóth János: – Ma csapatjátékban múltuk felül ellenfelünket. Több góllal is nyerhettünk volna.

Spisák Róbert: – Saját magunknak köszönhetjük a mai vereséget.

Pácin: Vicickó-tripla

Tiszaladány KSIE – Tokaj FC 4–4 (2–0)

Tiszaladány, 100 néző. V.: Balogh (Szutorcsik Gy., Szutorcsik B.).

Tiszaladány: Szükösdi – Fodor, Ónodi, Kiss T., Lakatos (Bobkó), Minczér, Paczári, Bódi, Szabó B., Tóth Gy., Szívós Gy. Ednök: Liszkai Attila. Tokaj: Mudri S. – Cseh A., Tóth D. (Tamás M.), Kovács M., Cseh K. (Mihali), Posta, Molnár K., Bokor (Klaj), Gombos, Cziczer, Anda. Edző: Mudri Mihály. G.: Tóth Gy. (3), Ónodi, ill. Anda (3), Gombos. Kiállítva: Tóth Gy. (93.). Jók: az egész csapat, ill. Anda.

Liszkai Attila: – A szegény embert az ág is húzza. 3-1-re vezettünk, helyzetek sokaságát hagytuk ki, aztán a végén futni kellett a döntetlenért is. Tartalékosan játszottunk ma.

Mudri Mihály: – Gödörben vagyunk. Remélem, mihamarabb kilábalunk belőle. Megyünk tovább a megkezdett úton.

Mádi FC – Pácin SE 1–8 (0–4)

Mád, 80 néző. V.: Sántha (Iván, Katona).

Mád: Zsimala – Kovács A., Tóth J., Silling, Krajczár (Juhász, Csengő), Hajdu, Czentnár, Ruszkai, Kiss K., Jakab D., Vajóczki. Edző: Kiss Dávid. Pácin: Mihalkó – Halász A., Góré (Vakles), Kállai K., Balogh M., Tárkányi (Kocsi), Hogya, Matisz, Vicickó, Pásztor A., Petró (Balogh M.). Edző: Paronai Tamás. G.: Silling, ill. Vicikó (3 – egyet 11-esből), Kállai K. (2), Tárkányi, Petró, Halász A. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Kiss Dávid: – Gratulálok a vendégcsapatnak.

Paronai Tamás: – Már a meccs elejétől mindkét oldalon óriási ziccerek maradtak ki, amiből az első félidő végén mi jöttünk ki jobban. A második játékrészben, ha a százszázalékos helyzeteinket értékesítjük, akkor kétszámjegyű lett volna a szerzett góljaink száma. Sok sikert a Mádnak, jó volt a játékvezetés.