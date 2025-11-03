A bajnok azt mondja 99 százalék, hogy indul

A csillagok jelenlegi állása szerint az újdonsült bajnok páros is ott lesz a TippmixPRO Zemplén Rallyn. Német Gábor és Németh Gergely így tenné teljessé közös pályafutásuk legsikeresebb szezonját. A pontverseny állása ugyan nem indokolná, hogy rajthoz álljanak, ugyanakkor saját maguknak, a csapatnak, a partnereknek és a szurkolóknak is tartoznak annyival, hogy közel az otthonukhoz ismét megmutassák magukat.

Német Gábor már bajnokként áll rajthoz. Fotó: Nagy Gabor Sandor

Német Gábor: plusz motiváció

- Most úgy látom, hogy pozitív hírekkel szolgálhatok, nagy valószínűséggel ott leszünk novemberben a szerencsi rajtban - tette hozzá Német Gábor, a 2025-ös esztendő abszolút magyar bajnoka. - Biztosat azonban csak akkor tudok mondani, ha már megérkeztünk a Zemplénbe, de 99 százalék az indulásunk a magyar bajnokság záró futamán. Ha nem így tennénk, mindenképpen maradna bennünk hiányérzet még akkor is, ha a bajnoki elsőségünk már biztos. Nagyon szeretnénk ebben az évben még versenyezni, erre a legjobb esélyt a TippmixPRO Zemplén Rally kínálja számunkra. Ezért is szorgalmaztam a csapatnál, hogy mindenképpen legyünk ott a mezőnyben. Emellett az is fontos szempont, ezt a feledhetetlen évet egy jó szerepléssel és a céldobogón is szeretnénk megünnepelni. Nem csak civilben, hanem versenykörülmények között is. Győrben sajnos ez nem adott meg számunkra, hiszen napokkal később derült ki, hogy bajnokok vagyunk, ezért ez most plusz motivációt jelent számunkra.

Német Gábor és Németh Gergely a szezonnyitó diósgyőri futamon nem tudott dobogóra állni, ezután viszont Veszprémben, a Mecsek Rallyn és Győrben is győzni tudott. Ennek tudatában nem férhetett kétség az összetett elsőségük jogosságához. Sportemberek lévén a Zemplénben is ott szeretnék folytatni, ahol az előző viadalokon abbahagyták.

- Az időjárás szempontjából a Zemplén kiszámíthatatlan, novemberben pedig végképp - folytatta Német Gábor. - Most azonban a pályák is érdekesek lesznek, hiszen hosszabb murvás szakaszokat is beiktat a rendező, amire korábban nem volt példa. Ettől függetlenül ezek a gyorsok mind-mind kiválóak. Kíváncsian várom az újdonságokat és azokat a gyorsokat is, ahol korábban mentünk. A mádi szakasz tavaly megviccelt, ezért nem szeretnénk félvállról venni. Ha nincs is vele szemben törleszteni valónk, de bízunk benne, hogy ezúttal hibamentesen lehozzuk ezt a feladatot, a végén pedig felejthetetlen pillanatoknak lehetünk részesei a szerencsi várban.