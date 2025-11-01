,,Sajnos odáig jutottunk, hogy a halottak napja alkalmából valakit fel kell támasztanunk jövő hét végére kapusposztra" – fotókkal

Labdarúgás: vármegyei I. osztály, 13. forduló:

MVSC-Miskolc – Sátoraljaújhelyi TKSE 2–1 (0–1)

Miskolc, MVSC Sporttelep, 100 néző. V.: Farkas M. (Sántha Sz., Kasuba).

MVSC: Sándor K. – Lőrincz (Bedő, 72.), Kurucz, Bánk, Bakos, Veres, Kele (Kiss P., 60.), Kovács F. (Sebestyén, 46.), Blaskó, Csávás (Szabados, 80.), Gönczi. Edző: Kurucz Gábor.

Sátoraljaújhely: Dienes L. – Dandás, Nagy E., Czipf (Besztercei, 60.), Kucsinka, Bartha, Dienes T. (Fényes, 88.), Vojtovics, Farkas, Milik, Lukács. Edző: Nagy Zsolt Csaba.

G.: Sebestyén (88.), Kiss P. (92.) ill. Milik (20.).

Jók: Bánk, Kiss, Sebestyén ill. az egész csapat.

Kurucz Gábor: – Enervált, gyalázatos teljesítményt nyújtottunk a mai mérkőzésen. Ezt szóvá is tette a közönség, amit köszönünk, mert így még édesebb a győzelem. A csapatnak az akaratáért és küzdéséért tudok gratulálni. Megyünk tovább!

Lukács Bence, csapatkapitány: – Nem nagyon találom a szavakat, amit tudnék mondani. 88 percig küzdünk egymásért, aztán egy szerencsétlen lecsúszott beadásból, egyenlít a Vasút, majd a végén a győzelmet is megszerzi. Úgy érzem, a mai napon nem érdemeltünk vereséget. Büszke vagyok a társaimra, csináljuk tovább. Sok sikert a Vasút csapatának a továbbiakban!

Mezőkeresztes VSE – Izsófalva SE 7–1 (3–1)

Mezőkeresztes, 50 néző. V.: Bodnár Á. (Kovács Cs., Ablonczy).

Mezőkeresztes: Demcsik – Varga M. (Barta, 69.), Fekete (Burka, 81.), Dávid F., Sebestyén (Rozgonyi, 61.), Illés R., Tóth D. (Varga Z., 83.), Takács (Nagy Á., 78.), Ludvig, Nagy Z., Bóta. Edző: Kertész Péter.

Izsófalva: Rézműves E. (Vermes, 56.) – Rézműves J., Fehér (Nadanicsek, 46.), Lakatos R., Lázi, Musa, Járdánházy, Csorba, Sebők, Filkóházi (Vermes, 78.), Dányi. Edző: Barnóczky Attila.

G.: Dávid F. (35., 72.), Varga M. (17.), Fekete (25.), Takács (56.), Rozgonyi (74.), Burka (88.) ill. Csorba (40.).

Kiállítva: Járdánházy (84.).

Jók: az egész csapat ill. senki.

Kertész Péter: – Azoknak a szeretteinknek ajánljuk a győzelmet, akik már nem lehetnek közöttünk. Gratulálok a csapatnak. Köszönjük az új mezt. Jó játékvezetés. Köszönjük a vendégcsapat tisztelettudó hozzáállását, a szép rendet, amit az öltözőnkben hagytak. Így is lehet.

Barnóczky Attila: – Azt a sportágat még nem találták ki, ahol 11 fő játszik a pályán, de csak 4-5 fő akar meccset nyerni. Szégyen.

Emődi ÁIDSE – Gesztely FC 1–0 (0–0)

Emőd, 500 néző. V.: Horváth R. (Csurgó, Hadászi).

Emőd: Giák – Kósa (Vajda, 70.), Czető (Eperjesi G., 46.), Nagy P., Varga B., Turcsik, Lőrincz P., Mikolka, Lőrincz L., Stumpf (Proczner, 89.), Csendom. Edző: Puskás Tibor.

Gesztely: Hajzer – Sebestyén, Kollár, Molnár, Gulyás M., Kundrák (Madarász, 9.), Kovács B., Zanócz (Szajky, 63.), Horváth S., Tucsa, Demkó. Edző: Jordán András.

G.: Stumpf (83.).

Kiállítva: Demkó (92.).

Jók: az egész csapat ill. az egész csapat.

Puskás Tibor: – Vérbeli rangadó, óriási iram. Kevés helyzet, amiből nekünk több volt, így megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. További sok sikert kívánunk Gesztely csapatának!

Jordán András: – Az osztályt meghaladó színvonalú mérkőzésen, nem érdemeltünk vereséget, de mivel az Emőd egyszer betalált, így gratulálnunk kell nekik.

Szirmabesenyő – BSK-Alsózsolca 0–5 (0–4)

Szirmabesenyő, 100 néző. V.: Tiszóczki (Skarupa, Bense).

Szirmabesenyő: György M. (Asztalos, 46.) – Nagy D. (Simon Sz., 46.), Leczó (Bortnyák, 46.), Leskó, El-Sherif, Potyka, Horváth Zs. (Tamás B., 63.), Nyíri (Pallai, 73.), Figeczki, Rem (Bak, 63.), Sóskuti. Edző: György Gábor.

Alsózsolca: Oross – Hallgató, Jecs (Vróbel, 66.), Üveges, Urbán, Nagy Z., Bóna, Herczeg (Makónyi, 80.), Polényi T. (Gulyás, 85.), Lippai Á., Titkó G. (Horváth N., 88.). Edző: Varacskai István.

G.: Lippai Á. (7. – 11-esből, 47.), Hallgató (16., 41.), Jecs (38.).

Kiállítva: Urbán (69.).

Jók: senki ill. az egész csapat.

Sóskuti Balázs, játékos: – Szégyen... Sok sikert az Alsózsolcának!

Varacskai István: – Végig kézben tartva a mérkőzést, magabiztosan szereztük meg a három pontot.

Tállya RSE – Parasznya SE 4–0 (1–0)

Tállya, 50 néző. V.: Nagy M. (Lajkó, Horváth Á.).

Tállya: Tarr – Horváth B. (Budai, 73.), Pecsenye, Török, Holló, Zsiga, Ujvári (Kontra, 76.), Fazekas (Varga A., 62.), Racskó, Tőkés (Koc, 82.), Varga M. (Molnár, 81.). Edző: Martis Ferenc.

Parasznya: Kosztyu – Bári, Major, Sramkó, Tóth L., Czékus (Vislohuzov, 82.), Keményffy (Aggod, 42.), Orosz B., Tóth K., Kovács Sz., Horváth Sz. Edző: Konczvald István.

G.: Zsiga (34.), Ujvári (61.), Holló (89.), Molnár (91.).

Kiállítva: Horváth Sz. (56.), Sramkó (80.).

Jók: az egész csapat ill. senki.

Martis Ferenc: – Az az igazság, hogy ezt a futballt agresszivitás és határozottság nélkül nem lehet játszani. Ma ebben és a párharcokban az ellenfél felé nőttünk, és gyönyörű gólokat lőve megérdemelt győzelmet arattunk Konczi barátom csapata ellen.

Konczvald István: – Jobb csapat a Tállya, mint ahol a tabellán jelenleg vannak. Hiába a sok helyzet, ha minden kimaradt. Gratulálok Martis Feri barátomnak, és további sok sikert kívánunk nekik!

Sajóbábonyi VSE – Szerencs VSE 5–1 (3–0)

Sajóbábony, 50 néző. V.: Kujbus (Géresi, Kiss B.).

Sajóbábony: Gergely R. – Bucsák (Csattos, 73.), Bodnár, Németh D., Rontó, Németh B. (Tóth T., 79.), Nagy D., Tóth I., Gere, Sebők B., Madarász (Filetóth, 60.). Játékos-edző: Tóth Tibor.

Szerencs: Tóth Milán – Berta, Sohajda, Szabó Zs., Margitai (Lukács, 73.), Plavuscsák, Godzsák, Tóth Marcell, Timár, Buri (Jámbor, 73.), Jáger. Edző: Uray Attila.

G.: Rontó (29.), Németh B. (39. – 11-esből), Gere (44.), Madarász (59.), Csattos (79.) ill. Plavuscsák (70.).

Jók: az egész csapat ill. Szabó Zs., Plavuscsák.

Tóth Tibor: – Hoztuk a kötelező győzelmet. Részvétünket nyilvánítjuk a Lakatos családnak! További sok sikert a Szerencs csapatának!

Uray Attila: – Gratulálok a Sajóbábonynak.

BTE Felsőzsolca – Tbábona-Termálfürdő Mezőcsát 4–3 (3–0)

Felsőzsolca, 100 néző. V.: Belicza (Németh, Granoviter).

Felsőzsolca: Kupai – Kupcsik (Csordás-Gurbán, 51.), Kiss Zs., Balogh D. (Vinga, 85.), Veréb, Agárdy (Király, 89.), Harsányi, Varga L., Molnár, Ambrus (Lippai G., 66.), Glódi. Megbízott edző: Vinga Roland.

Mezőcsát: Kupcsik – Tóth, Erdei-Nagy, Kalocsai, Lovász (Fülöp, 68.), Molnár, Balogh, Pocsai, Új-Nagy, Bak, Sipos Z. (Erdélyi, 46.). Edző: Lasztóczi Péter.

G.: Veréb (5., 40.), Varga L. (32.), Lippai G. (76. – 11-esből) ill. Molnár (56., 65.), Erdélyi (47.).

Jók: az egész csapat ill. Erdélyi, Molnár.

Varga László, csapatkapitány: – A mai győzelemmel talán sok idő után elindulunk felfelé. Büszke vagyok a csapatra. Köszönjük a mai szurkolást is, ami pedig fontos még, Isten éltessen sokáig Lipi! Hajrá Zsolca!

Lasztóczi Péter: – Az első félidő alapján nem érdemeltünk volna fél pontot sem. A második alapján talán az egy pontra rászolgáltunk volna.

Bánhorváti-Sajóvölgye – Edelény-Borsodszer 0–0

Bánhorváti, 200 néző. V.: Nagy F. (Varga I. Z., Tóth P.).

Bánhorváti: Elek – Lévai, Jónás, Sziklai, Filkóházi, Kapott, Soltész, Pogonyi (Gáti, 46.), Dostál (Miskolczi, 46.), Iski, Oláh. Edző: Koleszár György.

Edelény: Éliás (Jancsurák, 73.) – Juhász B., Hegedűs, Mészáros R., Fábián, Szurdok, Marczis, Mészáros Z., Sipos, Papp, Kakuk. Edző: Sándor Zsolt.

Jók: senki ill. az egész csapat.

Koleszár György: – Igazságos döntetlen született.

Sándor Zsolt: – Küzdelmes, pörgős mérkőzésen nem sikerült betalálnunk. Sajnos odáig jutottunk, hogy a halottak napja alkalmából valakit fel kell támasztanunk jövő hét végére kapusposztra.

