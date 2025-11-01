november 1., szombat

Megyei élvonal

1 órája

,,Sajnos odáig jutottunk, hogy a halottak napja alkalmából valakit fel kell támasztanunk jövő hét végére kapusposztra" – fotókkal

Címkék#megyei foci#Emődi ÁIDSE#MVSC-Miskolc

Szombati nagyüzem a megyei elitben. Az MVSC hazai környezetben lépett pályára.

Fotó: Vajda János

A labdarúgó vármegyei I. osztály, 13. fordulójában szombaton rendeztek minden mérkőzést. Az MVSC a véghajrában fordítva nyerte meg a találkozót.

MVSC
Az MVSC otthon tartotta a három pontot. Fotó: Vajda János.

MVSC győzelem

MVSC-Miskolc vs. Sátoraljaújhelyi TKSE meccs 2025 november 1-jén

Fotók: Vajda János

 

Labdarúgás: vármegyei I. osztály, 13. forduló:

MVSC-Miskolc – Sátoraljaújhelyi TKSE 2–1 (0–1)
Miskolc, MVSC Sporttelep, 100 néző. V.: Farkas M. (Sántha Sz., Kasuba).
MVSC: Sándor K. – Lőrincz (Bedő, 72.), Kurucz, Bánk, Bakos, Veres, Kele (Kiss P., 60.), Kovács F. (Sebestyén, 46.), Blaskó, Csávás (Szabados, 80.), Gönczi. Edző: Kurucz Gábor.
Sátoraljaújhely: Dienes L. – Dandás, Nagy E., Czipf (Besztercei, 60.), Kucsinka, Bartha, Dienes T. (Fényes, 88.), Vojtovics, Farkas, Milik, Lukács. Edző: Nagy Zsolt Csaba.
G.: Sebestyén (88.), Kiss P. (92.) ill. Milik (20.).
Jók: Bánk, Kiss, Sebestyén ill. az egész csapat. 
Kurucz Gábor: – Enervált, gyalázatos teljesítményt nyújtottunk a mai mérkőzésen. Ezt szóvá is tette a közönség, amit köszönünk, mert így még édesebb a győzelem. A csapatnak az akaratáért és küzdéséért tudok gratulálni. Megyünk tovább!
Lukács Bence, csapatkapitány: – Nem nagyon találom a szavakat, amit tudnék mondani. 88 percig küzdünk egymásért, aztán egy szerencsétlen lecsúszott beadásból, egyenlít a Vasút, majd a végén a győzelmet is megszerzi. Úgy érzem, a mai napon nem érdemeltünk vereséget. Büszke vagyok a társaimra, csináljuk tovább. Sok sikert a Vasút csapatának a továbbiakban!

 

Mezőkeresztes VSE – Izsófalva SE  7–1 (3–1)
Mezőkeresztes, 50 néző. V.: Bodnár Á. (Kovács Cs., Ablonczy).
Mezőkeresztes: Demcsik – Varga M. (Barta, 69.), Fekete (Burka, 81.), Dávid F., Sebesetyán (Rozgonyi, 61.), Illés R., Tóth D. (Varga Z., 83.), Takács (Nagy Á., 78.), Ludvig, Nagy Z., Bóta. Edző: Kertész Péter.
Izsófalva: Rézműves E. (Vermes, 56.)  – Rézműves J., Fehér (Nadanicsek, 46.), Lakatos R., Lázi, Musa, Járdánházy, Csorba, Sebők, Filkóházi (Vermes, 78.), Dányi. Edző: Barnóczky Attila.
G.: Dávid F. (35., 72.), Varga M. (17.), Fekete (25.), Takács (56.), Rozgonyi (74.), Burka (88.) ill. Csorba (40.).
Kiállítva: Járdánházy (84.).
Jók: az egész csapat ill. senki.
Kertész Péter: – Azoknak a szeretteinknek ajánljuk a győzelmet, akik már nem lehetnek közöttünk. Gratulálok a csapatnak. Köszönjük az új mezt. Jó játékvezetés. Köszönjük a vendégcsapat tisztelettudó hozzáállását, a szép rendet, amit az öltözőnkben hagytak. Így is lehet.
Barnóczky Attila: – Azt a sportágat még nem találták ki, ahol 11 fő játszik a pályán, de csak 4-5 fő akar meccset nyerni. Szégyen.

 

Emődi ÁIDSE – Gesztely FC 1–0 (0–0)
Emőd, 500 néző. V.: Horváth R. (Csurgó, Hadászi).
Emőd: Giák – Kósa (Vajda, 70.), Czető (Eperjesi G., 46.), Nagy P., Varga B., Turcsik, Lőrincz P., Mikolka, Lőrincz L., Stumpf (Proczner, 89.), Csendom. Edző: Puskás Tibor.
Gesztely: Hajzer – Sebestyén, Kollár, Molnár, Gulyás M., Kundrák (Madarász, 9.), Kovács B., Zanócz (Szajky, 63.), Horváth S., Tucsa, Demkó. Edző: Jordán András.
G.: Stumpf (83.).
Kiállítva: Demkó (92.).
Jók: az egész csapat ill. az egész csapat.
Puskás Tibor: – Vérbeli rangadó, óriási iram. Kevés helyzet, amiből nekünk több volt, így megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. További sok sikert kívánunk Gesztely csapatának!
Jordán András: – Az osztályt meghaladó színvonalú mérkőzésen, nem érdemeltünk vereséget, de mivel az Emőd egyszer betalált, így gratulálnunk kell nekik.

 

Szirmabesenyő – BSK-Alsózsolca 0–5 (0–4)
Szirmabesenyő, 100 néző. V.: Tiszóczki (Skarupa, Bense).
Szirmabesenyő: György M. (Asztalos, 46.) – Nagy D. (Simon Sz., 46.), Leczó (Bortnyák, 46.), Leskó, El-Sherif, Potyka, Horváth Zs. (Tamás B., 63.), Nyíri (Pallai, 73.), Figeczki, Rem (Bak, 63.), Sóskuti. Edző: György Gábor.
Alsózsolca: Oross – Hallgató, Jecs (Vróbel, 66.), Üveges, Urbán, Nagy Z., Bóna, Herczeg (Makónyi, 80.), Polényi T. (Gulyás, 85.), Lippai Á., Titkó G. (Horváth N., 88.). Edző: Varacskai István.
G.: Lippai Á. (7.  – 11-esből, 47.), Hallgató (16., 41.), Jecs (38.).
Kiállítva: Urbán (69.).
Jók: senki ill. az egész csapat.
Sóskuti Balázs, játékos: – Szégyen... Sok sikert az Alsózsolcának!
Varacskai István: – Végig kézben tartva a mérkőzést, magabiztosan szereztük meg a három pontot.

 

Tállya RSE – Parasznya SE 4–0 (1–0)
Tállya, 50 néző. V.: Nagy M. (Lajkó, Horváth Á.).
Tállya: Tarr – Horváth B. (Budai, 73.), Pecsenye, Török, Holló, Zsiga, Ujvári (Kontra, 76.), Fazekas (Varga A., 62.), Racskó, Tőkés (Koc, 82.), Varga M. (Molnár, 81.). Edző: Martis Ferenc.
Parasznya: Kosztyu – Bári, Major, Sramkó, Tóth L., Czékus (Vislohuzov, 82.), Keményffy (Aggod, 42.), Orosz B., Tóth K., Kovács Sz., Horváth Sz. Edző: Konczvald István.
G.: Zsiga (34.), Ujvári (61.), Holló (89.), Molnár (91.).
Kiállítva: Horváth Sz. (56.), Sramkó (80.).
Jók: az egész csapat ill. senki.
Martis Ferenc: – Az az igazság, hogy ezt a futballt agresszivitás és határozottság nélkül nem lehet játszani. Ma ebben és a párharcokban az ellenfél felé nőttünk, és gyönyörű gólokat lőve megérdemelt győzelmet arattunk Konczi barátom csapata ellen.
Konczvald István: – Jobb csapat a Tállya, mint ahol a tabellán jelenleg vannak. Hiába a sok helyzet, ha minden kimaradt. Gratulálok Martis Feri barátomnak, és  további sok sikert kívánunk nekik!

 

Sajóbábonyi VSE – Szerencs VSE  5–1 (3–0)
Sajóbábony, 50 néző. V.: Kujbus (Géresi, Kiss B.).
Sajóbábony: Gergely R. – Bucsák (Csattos, 73.), Bodnár, Németh D., Rontó, Németh B. (Tóth T., 79.), Nagy D., Tóth I., Gere, Sebők B., Madarász (Filetóth, 60.). Játékos-edző: Tóth Tibor.
Szerencs: Tóth Milán – Berta, Sohajda, Szabó Zs., Margitai (Lukács, 73.), Plavuscsák, Godzsák, Tóth Marcell, Timár, Buri (Jámbor, 73.), Jáger. Edző: Uray Attila.
G.: Rontó (29.), Németh B. (39.  – 11-esből), Gere (44.), Madarász (59.), Csattos (79.) ill. Plavuscsák (70.).
Jók: az egész csapat ill. Szabó Zs., Plavuscsák.
Tóth Tibor: – Hoztuk a kötelező győzelmet. Részvétünket nyilvánítjuk a Lakatos családnak! További sok sikert a Szerencs csapatának! 
Uray Attila: – Gratulálok a Sajóbábonynak.

 

BTE Felsőzsolca – Tbábona-Termálfürdő Mezőcsát   4–3 (3–0)
Felsőzsolca, 100 néző. V.: Belicza (Németh, Granoviter).
Felsőzsolca: Kupai – Kupcsik (Csordás-Gurbán, 51.), Kiss Zs., Balogh D. (Vinga, 85.), Veréb, Agárdy (Király, 89.), Harsányi, Varga L., Molnár, Ambrus (Lippai G., 66.), Glódi. Megbízott edző: Vinga Roland.
Mezőcsát: Kupcsik – Tóth, Erdei-Nagy, Kalocsai, Lovász (Fülöp, 68.), Molnár, Balogh, Pocsai, Új-Nagy, Bak, Sipos Z. (Erdélyi, 46.). Edző: Lasztóczi Péter.
G.: Veréb (5., 40.), Varga L. (32.), Lippai G. (76. – 11-esből) ill. Molnár (56., 65.), Erdélyi (47.).
Jók: az egész csapat ill. Erdélyi, Molnár. 
Varga László, csapatkapitány: – A mai győzelemmel talán sok idő után elindulunk felfelé. Büszke vagyok a csapatra. Köszönjük a mai szurkolást is, ami pedig fontos még, Isten éltessen sokáig Lipi! Hajrá Zsolca! 
Lasztóczi Péter: – Az első félidő alapján nem érdemeltünk volna fél pontot sem. A második alapján talán az egy pontra rászolgáltunk volna.

 

Bánhorváti-Sajóvölgye – Edelény-Borsodszer  0–0
Bánhorváti, 200 néző. V.: Nagy F. (Varga I. Z., Tóth P.).
Bánhorváti: Elek – Lévai, Jónás, Sziklai, Filkóházi, Kapott, Soltész, Pogonyi (Gáti, 46.), Dostál (Miskolczi, 46.), Iski, Oláh. Edző: Koleszár György.
Edelény: Éliás (Jancsurák, 73.) – Juhász B., Hegedűs, Mészáros R., Fábián, Szurdok, Marczis, Mészáros Z., Sipos, Papp, Kakuk. Edző: Sándor Zsolt.
Jók: senki ill. az egész csapat.
Koleszár György: – Igazságos döntetlen született.
Sándor Zsolt: – Küzdelmes, pörgős mérkőzésen nem sikerült betalálnunk. Sajnos odáig jutottunk, hogy a halottak napja alkalmából valakit fel kell támasztanunk jövő hét végére kapusposztra. 
 

 

 

 

