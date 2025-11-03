A dél-borsodi klub már az első félidőben eldöntötte

A labdarúgó NB II., 12. fordulójában a Mezőkövesd Zsóry FC labdarúgó csapata Ajkán vendégszerepelt. A kövesdiek Szalai és Vidnyánszky találatával kétgólos előnnyel vonulhattak szünetre. A dunántúliak a véghajrában Tóth révén szépíteni tudtak, de további találatot már nem szereztek, így a dél-borsodi klub három ponttal gazdagodott (1–2). A Mezőkövesd a tabella 3. helyéről várja a folytatást, vasárnap Csertői Aurél vezetőedző legénysége Csákvárra látogat. A mérkőzést követően a vezetőedzők így értékeltek.

A Mezőkövesd kétszer is örülhetett. Fotó: MZSFC

Mezőkövesd jó játékkal diadalmaskodott

Csábi József: – Be lehetne vágni a múlt hétvégi nyilatkozatomat, mert ugyanazt tudom mondani. Jól kezdtük a mérkőzést, de az első adandó alkalommal, amikor az ellenfél eljutott a kapunkig, egy könnyű góllal máris vezetést szerzett, és ezután elbizonytalanodtunk. A szünetben változtattunk, nagy akarással, sok melót belerakva magas iramot diktáltunk, és össze is jött a szépítés, de nekem is el kell gondolkodnom, hogy miért csak a mérkőzés végén tudunk jól játszani.

Csertői Aurél: – Az első félidőben eldőlt a meccs, nagyon jól játszottunk, és máris kettő nullra vezettünk. A végén nem vállaltunk nagy rizikót, kicsit magunkra is húztuk az ellenfelet, és többet koncentráltunk a védekezésre, amit feljebb kellett volna tolnunk. A hazaiak egy lapra tettek fel mindent, és végül gólt is rúgtak, de úgy gondolom, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.