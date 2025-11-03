november 3., hétfő

Győző névnap

14°
+19
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Értékelés

1 órája

A dél-borsodi klub már az első félidőben eldöntötte

Címkék#megyei foci#Mezőkövesd Zsóry FC#Ajka

Vasárnap Ajkán léptek pályára. A Mezőkövesd három ponttal gazdagodott.

A dél-borsodi klub már az első félidőben eldöntötte

Fotó: MZSFC

A labdarúgó NB II., 12. fordulójában a Mezőkövesd Zsóry FC labdarúgó csapata Ajkán vendégszerepelt. A kövesdiek Szalai és Vidnyánszky találatával kétgólos előnnyel vonulhattak szünetre. A dunántúliak a véghajrában Tóth révén szépíteni tudtak, de további találatot már nem szereztek, így a dél-borsodi klub három ponttal gazdagodott (1–2). A Mezőkövesd a tabella 3. helyéről várja a folytatást, vasárnap Csertői Aurél vezetőedző legénysége Csákvárra látogat. A mérkőzést követően a vezetőedzők így értékeltek.

Mezőkövesd
A Mezőkövesd kétszer is örülhetett. Fotó: MZSFC

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is! 

Mezőkövesd jó játékkal diadalmaskodott

 

Csábi József: Be lehetne vágni a múlt hétvégi nyilatkozatomat, mert ugyanazt tudom mondani. Jól kezdtük a mérkőzést, de az első adandó alkalommal, amikor az ellenfél eljutott a kapunkig, egy könnyű góllal máris vezetést szerzett, és ezután elbizonytalanodtunk. A szünetben változtattunk, nagy akarással, sok melót belerakva magas iramot diktáltunk, és össze is jött a szépítés, de nekem is el kell gondolkodnom, hogy miért csak a mérkőzés végén tudunk jól játszani.
Csertői Aurél: Az első félidőben eldőlt a meccs, nagyon jól játszottunk, és máris kettő nullra vezettünk. A végén nem vállaltunk nagy rizikót, kicsit magunkra is húztuk az ellenfelet, és többet koncentráltunk a védekezésre, amit feljebb kellett volna tolnunk. A hazaiak egy lapra tettek fel mindent, és végül gólt is rúgtak, de úgy gondolom, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu