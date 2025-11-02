Boldogan térnek haza Ajkáról

Labdarúgás: NB II, 12. forduló

FC Ajka – Mezőkövesd Zsóry FC 1–2 (0–2)

Ajka, 500 néző. V.: Bana (Máyer, Tóth Cs.).

Ajka: Szabados – Bacsa (Csörnyei, 46.), Tar, Kenderes – Kovács N., Sejben (Lakatos M., 83.), Csizmadia Z. (Doncsecz, 46.), Tóth G., Garai – Kirchner (Szabó M., 46.), Cipf (Csóka, 74.). Vezetőedző: Csábi József.

Mezőkövesd: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B. (Zachán, 74.), Ternován – Csatári (Zvekanov, 83.) – Pintér Á. (Bartusz, 74.), Vidnyánszky, Bertus (Lőrinczy, 90.), Vörös (Kovalenko, 74.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél.

Sárga lap: Tar (55.), Doncsecz (77.), Lakatos M. (89.), Kovács N. (89.), ill. Csatári (59.), Vidnyánszky (82.).

Gólszerző: Tóth G. (86.), ill. Szalai J. (13.), Vidnyánszky (25.).

A bajnokság állása

1. Budapest Honvéd 12 8 1 3 26-12 25

2. Vasas FC 11 7 2 2 19-12 23

3. Mezőkövesd 12 7 2 3 21-16 23

4. Szeged 12 6 3 3 17-10 21

5. Karcag 12 6 3 3 16-16 21

6. Kecskeméti TE 12 6 2 4 19-15 20

7. Csákvár 12 5 5 2 18-11 20

8. Tiszakécske 12 4 3 5 14-21 15

9. Kozármisleny 12 3 5 4 12-17 14

10. Videoton 11 3 4 4 13-13 13

11. Soroksár 11 3 3 5 16-19 12

12. BVSC-Zugló 12 3 2 7 11-13 11

13. Békéscsaba 12 2 5 5 16-21 11

14. FC Ajka 12 3 1 8 8-17 10

15. Szentlőrinc 12 2 4 6 14-17 10

16. Budafok 11 2 3 6 7-17 9

A Vasas – Videoton FC Fehérvár mérkőzést hétfőn 20 órától rendezik.