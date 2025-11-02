november 2., vasárnap

Achilles névnap

12°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Matyó

1 órája

Boldogan térnek haza Ajkáról

Címkék#Mezőkövesd Zsóry Futball Club#NB II#Csertői Aurél

Győzelem a csúfos vereség után. Ajkán győzött a Mezőkövesd.

Boldogan térnek haza Ajkáról

A Merkantil Bank Liga 12. fordulójában 2-1-es győzelmet aratott Ajkán a Mezőkövesd Zsóry FC, így továbbra is a dobogó legalsó fokán várhatják a következő fordulót, ahol majd a Csákvár együtteséhez látogatnak.

Mezőkövesd
A Mezőkövesd góljait Vidnyánszki és Szalai szerezték.  Fotó: Mezőkövesd Zsóry FC

Mezőkövesd győzelem Google News

Labdarúgás: NB II, 12. forduló

FC Ajka – Mezőkövesd Zsóry FC 1–2 (0–2)
Ajka, 500 néző. V.: Bana (Máyer, Tóth Cs.).
Ajka: Szabados – Bacsa (Csörnyei, 46.), Tar, Kenderes – Kovács N., Sejben (Lakatos M., 83.), Csizmadia Z. (Doncsecz, 46.), Tóth G., Garai – Kirchner (Szabó M., 46.), Cipf (Csóka, 74.). Vezetőedző: Csábi József.
Mezőkövesd: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B. (Zachán, 74.), Ternován – Csatári (Zvekanov, 83.) – Pintér Á. (Bartusz, 74.), Vidnyánszky, Bertus (Lőrinczy, 90.), Vörös (Kovalenko, 74.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél.
Sárga lap: Tar (55.), Doncsecz (77.), Lakatos M. (89.), Kovács N. (89.), ill. Csatári (59.), Vidnyánszky (82.).
Gólszerző: Tóth G. (86.), ill. Szalai J. (13.), Vidnyánszky (25.).

A bajnokság állása
1. Budapest Honvéd    12    8    1    3    26-12    25
2. Vasas FC    11    7    2    2    19-12    23
3. Mezőkövesd    12    7    2    3    21-16    23
4. Szeged    12    6    3    3    17-10    21
5. Karcag    12    6    3    3    16-16    21
6. Kecskeméti TE    12    6    2    4    19-15    20
7. Csákvár    12    5    5    2    18-11    20
8. Tiszakécske    12    4    3    5    14-21    15
9. Kozármisleny    12    3    5    4    12-17    14
10. Videoton    11    3    4    4    13-13    13
11. Soroksár    11    3    3    5    16-19    12
12. BVSC-Zugló    12    3    2    7    11-13    11
13. Békéscsaba    12    2    5    5    16-21    11
14.  FC Ajka    12    3    1    8    8-17    10
15. Szentlőrinc    12    2    4    6    14-17    10
16. Budafok    11    2    3    6    7-17    9
A Vasas – Videoton FC Fehérvár mérkőzést hétfőn 20 órától rendezik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu