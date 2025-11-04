51 perce
Két kéz sem volt elég – nagy verést kaptak a miskolci egyetemisták
Újabb nagy arányú vereség vendégségben. Tizenegyet kapott a MEAFC-Miskolc.
Forrás: vaol.hu
A férfi futsal NB II Keleti csoportjának 7. fordulójában súlyos vereséget szenvedett a MEAFC-Miskolc együttese Balmazújvárosban. A hazai Balmazújvárosi FC a második félidőben megunta a tili-tolit, és végül annyi gólt szereztek, hogy két kezünkön sem tudtuk megszámolni. A miskolciak egyetlen találatát Kupai, a csapat kapusa jegyezte.
MEAFC vereség
Férfi futsal NB II. Keleti csoport, 7. forduló:
Balmazújvárosi FC – MEAFC-Miskolc 11–1 (2–0)
MEAFC-Miskolc: Kupai – Rab, Rontó, Sebestyén D., Madarász. Csere: Giák, Sebestyén Á., Csordás-Gurbán. Csapatvezető: Czékus Sándor.
MEAFC-gólszerző: Kupai (28.).
Az élcsoport állása: 1. Kincsem Lovaspark Futsal 16 pont, 2. PFF-Szántó TISE 15, 3. VS Dunakeszi 14,... 9. MEAFC-Miskolc 6.