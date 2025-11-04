Két kéz sem volt elég – nagy verést kaptak a miskolci egyetemisták

A férfi futsal NB II Keleti csoportjának 7. fordulójában súlyos vereséget szenvedett a MEAFC-Miskolc együttese Balmazújvárosban. A hazai Balmazújvárosi FC a második félidőben megunta a tili-tolit, és végül annyi gólt szereztek, hogy két kezünkön sem tudtuk megszámolni. A miskolciak egyetlen találatát Kupai, a csapat kapusa jegyezte.

Nagy verést kapott a MEAFC-Miskolc. Fotó: Balmazújváros FC

MEAFC vereség