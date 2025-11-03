1 órája
A kék-sárgák nagyot fejlődtek az első mérkőzéshez képest, bár ezért nem kaptak bónusz pontot
Statisztika tükrében. A Kazincbarcika helytállt, a hatékonyság döntött.
A Fizz Liga 12. fordulójában 3-1-es vereséget szenvedett a KBSC hazai pályán. A Kazincbarcika bátran, szervezetten futballozott a jóval esélyesebb Puskás Akadémia ellen, és a számok is azt mutatják, hogy a mérkőzés korántsem volt egyoldalú. A különbséget ezúttal a befejezések hatékonysága és a kulcspillanatokban mutatott rutin döntötte el.
Meggyőző Kazincbarcika
A vendégek ugyan 54–46 arányban birtokolták a labdát, de a Barcika nem húzódott vissza mélyen, igyekezett aktívan szervezni támadásait. A Kazincbarcika 329 passzából 73% volt pontos, a Puskás Akadémia 75%-os pontossága némileg jobb volt, de ez elsősorban a hosszabb labdabirtoklási periódusoknak köszönhető. A mezőnyben tehát a különbség nem volt jelentős, a Barcika játékában egyre több tudatosság látszik.
Lövések és helyzetkihasználás
A támadások száma tekintetében sem maradt le jelentősen a hazai gárda:
- Összes lövés: 8 – 12
- Kaput eltaláló lövések: 2 – 7
- Nagy helyzetek: 1 – 4
A különbség főként a befejezések pontosságában mutatkozott meg. A Barcika támadásai ígéretesek voltak, de a kulcspasszok és az utolsó érintések nem mindig sikerültek. A Puskás ezzel szemben kevés lehetőségből is hatékonyan dolgozott, ez magyarázza a kétgólos különbséget.
Várható gólok (xG) és várható gólpasszok (xA)
A várható gólmutató (xG) jól szemlélteti a helyzetek minőségét:
- Kazincbarcika: 0,53 xG
- Puskás Akadémia: 2,15 xG
A különbség azt mutatja, hogy a vendégek több és veszélyesebb helyzetet alakítottak ki.
A várható gólpassz (xA) érték szintén árnyalja a képet:
- Kazincbarcika: 0,63 xA
- Puskás Akadémia: 0,75 xA
Ez azt mutatja, hogy a kreativitásban és a helyzetkialakításban nem volt drámai különbség, a vendégek valamivel pontosabban játszották meg a befejező embereket, de a Kazincbarcika is képes volt több ígéretes akciót felépíteni.
Védekezés és párharcok
A hazaiak fizikálisan is felvették a harcot:
- Megnyert párharcok: Barcika 49 – Puskás 59
- Szerelési hatékonyság: 60% – 74%
A Barcika játékosai keményen küzdöttek, sok esetben jól zárták a területeket. A Puskás Akadémia ugyan több párharcot nyert, de a hazai védelem többször is hatékonyan szűkítette a területet, aminek köszönhetően a meccs egészen a hajráig nyílt maradt.
A statisztikák alapján a Kazincbarcika nem maradt alárendelt szerepben, még ha az eredmény ezt elsőre sugallná is.
- A passzpontosság kiegyenlített volt,
- a helyzetkialakításban nem volt óriási különbség,
- a hazai csapat pedig a mérkőzés nagy részében szervezetten és fegyelmezetten futballozott.
