Fizz Liga

A barcikai tréner csalódottan értékelt a lefújást követően

Hazai pályán kaptak ki a kék-sárgák. A Kazincbarcika trénere szerint pontot érdemeltek volna.

A Fizz Liga 12. fordulójában a Kolorcity Kazincbarcika 3–1-es vereséget szenvedett a Puskás Akadémiától a mezőkövesdi városi stadionban. A találkozó után mindkét vezetőedző értékelte a mérkőzést.

Kazincbarcika
Kuttor Attila szerint pontot érdemelt a Kazincbarcika.  Fotó: KBSC 

Értékelések a Kazincbarcika - Puskás Akadémia mérkőzés után

Kuttor Attila (KBSC): A futballunkkal nem sok probléma akadt. Lehettünk volna veszélyesebbek a végén, kihozhattunk volna többet bizonyos szituációkból, de nem szólhatok egy rossz szót sem a játékosaimra. Ami bennünk van, azt kitettük a pályára, ez úgy érzem, megérdemelt volna egy pontot. (M4 Sport)

Hornyák Zsolt (PAFC): Nem szabadott volna olyan hibát csinálnunk, mint az első gól előtt, amikor Harutjunjan elvesztette utolsó emberként a labdát egy rossz csellel. Visszahoztuk a Kazincbarcikát a játékba, de nem akartunk változtatni, csak a 70. perc körül frissítettünk Colley-val és Soisalóval. Kitartóak voltunk, próbáltuk megszerezni a győztes gólt, és ez sikerült is a végén. Még mindig keressük a 10-es poszton bevethető játékost. Most Duarte helyettesítette azt a személyt, aki segít a játék szervezésében és a konstruktív játékban. Lukács Danival próbálkoztunk, amikor két csatárral játszottunk, de most azt gondoltuk, fontosabb szerepe lesz egy sorral feljebb. (M4 Sport)

 

