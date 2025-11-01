november 1., szombat

Marianna névnap

13°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emberhátrány

1 órája

Élete legszebb gólját lőtte, de maga sem tudja mit akart – Többet érdemelt a Kolorcity (Videóval)

Címkék#NB I#Puskás Akadémia#Kolorcity Kazincbarcika SC

Mindkét csapat a három pontot akarta. A kazincbarcika otthonában játszott a Puskás.

Élete legszebb gólját lőtte, de maga sem tudja mit akart – Többet érdemelt a Kolorcity (Videóval)

A Fizz Liga 12. fordulójában a Kolorcity Kazincbarcika hazai pályán, Mezőkövesden fogadta a Puskás Akadémia csapatát. A találkozó előtt a vendégek számítottak esélyesebbnek, noha a bajnokságban eddig elmaradtak a várakozásoktól, és csupán a tabella hetedik helyéről várták az összecsapást, miután az előző fordulóban hazai pályán 1–1-es döntetlent játszottak az MTK ellen. Az észak-borsodi együttes a kilencedik helyről vágott neki a mérkőzésnek, két győztes találkozóval a háta mögött: a múlt hétvégén idegenben, Nyíregyházán arattak 1–0-s diadalt az NB I-ben, majd hétközben a Magyar Kupa negyedik fordulójában a Kelen SC otthonában nyertek szintén 1–0-ra, ezzel továbbjutva a következő körbe. Kuttor Attila vezetőedző ezúttal sem változtatott, a Nyíregyháza ellen sikeres kezdőcsapat kapott ismét bizalmat. 

Kazincbarcika
Nem sikerült a bravúr a Puskás Akadémia ellen a Kazincbarcikának.  Fotó: Kolorcity Kazincbarcika

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!Kevés Kazincbarcika helyzet

Nincs kazincbarcikai büntető

A találkozó elején mindkét csapat igyekezett magához ragadni a kezdeményezést, a 10. percben azonban a barcikaiak nagy helyzetet puskáztak el: Golla hibáját követően három hazai támadó vihette volna kapura a labdát, ám Meshack elhibázta a passzt Slogar felé. Néhány perccel később, a 11. minutumban Favorov próbálkozott kapáslövéssel, de Juhász könnyedén hárított. A 19. percben Dárdai Bence kétszer is próbálkozott, de Juhász mindkétszer védte a lövéseit. A 22. percben Lukács lépett ki a védők közül és vezette egy az egyben Juhászra, de csak az oldalhálót találta el. A 29. percben megszerezte a vezetést a Puskás Akadémia: Maceiras nagy bedobása után Golla csúsztatott, a labda Kártik fején is megpattant, így került Dárdai elé, aki három méterről a jobb alsóba lőtt – 0–1. A 36. percben a VAR egy lehetséges kezezést vizsgált Maceirasnál, de végül nem ítélt büntetőt a játékvezető a Barcikának. Nem sokkal később, a 37. percben jött az egyenlítés: Meshack elvette a labdát a bizonytalankodó Harutjunjantól, majd Slogarhoz passzolt, aki 11 méterről, jobbal a bal felső sarokba bombázott – 1–1. A 40. percben Duarte szabadrúgása után Harutjunjan fejelte a labdát a kapu fölé. A félidő végén, a 45. percben Vékony keményen rácsúszott Slogarra, de lap nélkül megúszta. A Puskás Akadémia többet birtokolta a labdát az első játékrészben, azonban a Barcika ugyanannyira volt veszélyes a kapura. 

Harmadik próbálkozás

Az 54. percben Golla szabálytalanul állította meg Kártikot, amiért sárga lapot kapott, majd egy perccel később a Puskás Akadémia ismét cserélt: Az 55. percben Szolnoki is besárgult, miután keményen lépett oda ellenfelének. A 61. percben Favorov 22 méterről lőtt kapura, de Juhász lábbal hárítani tudott. A 70. percben Hornyák Zsolt kettős cserével frissítette csapatát: Dárdai helyére Soisalo, míg Vékony helyére Colley érkezett. Öt perccel később a hazaiak is változtattak, Berecz sérülés miatt hagyta el a pályát, Deutsch állt be helyette. A 74. percben Meszhi is besárgult, miután szabálytalanul állította meg Duartét. A hajrához közeledve a 80. percben a Kazincbarcika kettőt cserélt: Kártik helyére Szőke érkezett, míg a vendégeknél Könyvest Eleke váltotta. A cserejátékos azonban nem sokáig maradt a pályán, mert a 88. percben sérülés miatt le kellett cserélni. A 82. percben Soisalo húzott el a jobb oldalon, majd pontosan ívelt Colley fejére, de a támadó fejesét Juhász magabiztosan védte. A 85. percben viszont már nem tudott segíteni a barcikai kapus: Golla kétszer is próbálta középre juttatni a labdát, harmadik kísérletére pedig éles szögből, nyolc méterről a bal felső sarokba lőtt – ezzel ismét a Puskás Akadémia került előnybe, 1–2. A 90. percben Deutsch sárga lapot kapott Kern buktatásáért, majd négyperces hosszabbítást jelzett a játékvezető. A hosszabbításban Deutsch tudott még veszélyztetni, de fejese Szappanos kapuja mögött landolt. A találkozó sorsát végül a 90+4. percben döntötte el Lukács: Szőke passza után Polgár rosszul szabadított fel, a labdát Lukács szedte össze, és 11 méterről a jobb alsó sarokba lőtt – 1–3. A Puskás Akadémia így a hajrában bebiztosította győzelmét, míg a Kazincbarcika hiába küzdött lelkesen, ezért most nem járt pont. A mérkőzés összességében kiegyenlített volt, de az biztos, hogy látunk még jobb meccseket az élvonalban. 

 

Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC 1–3 (1–1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 636 néző. Vezette: Káprály

Kazincbarcika: Juhász – Baranyai, Polgár, Rasheed, Sós B. – Meszhi, Berecz (Deutsch L. 75′) – Slogar, Kártik (Szőke 79′), Meshack – Könyves (Eleke 79′, majd: Balázsi 88′). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Puskás Akadémia: Szappanos – Maceiras, Golla, Arutjunjan, Favorov – Okeke (Kern 55′) – Vékony (Colley 70′), Duarte (Nissilä 90+1′), Szolnoki, Dárdai (Soisalo 70′) – Lukács. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Sárga lap: Meszhi 74′, Deutsch L. 90′ illetve Golla 54′, Szolnoki 55′
Gólszerzők: Slogar 37′ illetve Dárdai 30′, Golla 85′, Lukács 90+4′

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu