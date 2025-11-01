1 órája
Élete legszebb gólját lőtte, de maga sem tudja mit akart – Többet érdemelt a Kolorcity (Videóval)
Mindkét csapat a három pontot akarta. A kazincbarcika otthonában játszott a Puskás.
A Fizz Liga 12. fordulójában a Kolorcity Kazincbarcika hazai pályán, Mezőkövesden fogadta a Puskás Akadémia csapatát. A találkozó előtt a vendégek számítottak esélyesebbnek, noha a bajnokságban eddig elmaradtak a várakozásoktól, és csupán a tabella hetedik helyéről várták az összecsapást, miután az előző fordulóban hazai pályán 1–1-es döntetlent játszottak az MTK ellen. Az észak-borsodi együttes a kilencedik helyről vágott neki a mérkőzésnek, két győztes találkozóval a háta mögött: a múlt hétvégén idegenben, Nyíregyházán arattak 1–0-s diadalt az NB I-ben, majd hétközben a Magyar Kupa negyedik fordulójában a Kelen SC otthonában nyertek szintén 1–0-ra, ezzel továbbjutva a következő körbe. Kuttor Attila vezetőedző ezúttal sem változtatott, a Nyíregyháza ellen sikeres kezdőcsapat kapott ismét bizalmat.
Nincs kazincbarcikai büntető
A találkozó elején mindkét csapat igyekezett magához ragadni a kezdeményezést, a 10. percben azonban a barcikaiak nagy helyzetet puskáztak el: Golla hibáját követően három hazai támadó vihette volna kapura a labdát, ám Meshack elhibázta a passzt Slogar felé. Néhány perccel később, a 11. minutumban Favorov próbálkozott kapáslövéssel, de Juhász könnyedén hárított. A 19. percben Dárdai Bence kétszer is próbálkozott, de Juhász mindkétszer védte a lövéseit. A 22. percben Lukács lépett ki a védők közül és vezette egy az egyben Juhászra, de csak az oldalhálót találta el. A 29. percben megszerezte a vezetést a Puskás Akadémia: Maceiras nagy bedobása után Golla csúsztatott, a labda Kártik fején is megpattant, így került Dárdai elé, aki három méterről a jobb alsóba lőtt – 0–1. A 36. percben a VAR egy lehetséges kezezést vizsgált Maceirasnál, de végül nem ítélt büntetőt a játékvezető a Barcikának. Nem sokkal később, a 37. percben jött az egyenlítés: Meshack elvette a labdát a bizonytalankodó Harutjunjantól, majd Slogarhoz passzolt, aki 11 méterről, jobbal a bal felső sarokba bombázott – 1–1. A 40. percben Duarte szabadrúgása után Harutjunjan fejelte a labdát a kapu fölé. A félidő végén, a 45. percben Vékony keményen rácsúszott Slogarra, de lap nélkül megúszta. A Puskás Akadémia többet birtokolta a labdát az első játékrészben, azonban a Barcika ugyanannyira volt veszélyes a kapura.
Harmadik próbálkozás
Az 54. percben Golla szabálytalanul állította meg Kártikot, amiért sárga lapot kapott, majd egy perccel később a Puskás Akadémia ismét cserélt: Az 55. percben Szolnoki is besárgult, miután keményen lépett oda ellenfelének. A 61. percben Favorov 22 méterről lőtt kapura, de Juhász lábbal hárítani tudott. A 70. percben Hornyák Zsolt kettős cserével frissítette csapatát: Dárdai helyére Soisalo, míg Vékony helyére Colley érkezett. Öt perccel később a hazaiak is változtattak, Berecz sérülés miatt hagyta el a pályát, Deutsch állt be helyette. A 74. percben Meszhi is besárgult, miután szabálytalanul állította meg Duartét. A hajrához közeledve a 80. percben a Kazincbarcika kettőt cserélt: Kártik helyére Szőke érkezett, míg a vendégeknél Könyvest Eleke váltotta. A cserejátékos azonban nem sokáig maradt a pályán, mert a 88. percben sérülés miatt le kellett cserélni. A 82. percben Soisalo húzott el a jobb oldalon, majd pontosan ívelt Colley fejére, de a támadó fejesét Juhász magabiztosan védte. A 85. percben viszont már nem tudott segíteni a barcikai kapus: Golla kétszer is próbálta középre juttatni a labdát, harmadik kísérletére pedig éles szögből, nyolc méterről a bal felső sarokba lőtt – ezzel ismét a Puskás Akadémia került előnybe, 1–2. A 90. percben Deutsch sárga lapot kapott Kern buktatásáért, majd négyperces hosszabbítást jelzett a játékvezető. A hosszabbításban Deutsch tudott még veszélyztetni, de fejese Szappanos kapuja mögött landolt. A találkozó sorsát végül a 90+4. percben döntötte el Lukács: Szőke passza után Polgár rosszul szabadított fel, a labdát Lukács szedte össze, és 11 méterről a jobb alsó sarokba lőtt – 1–3. A Puskás Akadémia így a hajrában bebiztosította győzelmét, míg a Kazincbarcika hiába küzdött lelkesen, ezért most nem járt pont. A mérkőzés összességében kiegyenlített volt, de az biztos, hogy látunk még jobb meccseket az élvonalban.
Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC 1–3 (1–1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 636 néző. Vezette: Káprály
Kazincbarcika: Juhász – Baranyai, Polgár, Rasheed, Sós B. – Meszhi, Berecz (Deutsch L. 75′) – Slogar, Kártik (Szőke 79′), Meshack – Könyves (Eleke 79′, majd: Balázsi 88′). Vezetőedző: Kuttor Attila.
Puskás Akadémia: Szappanos – Maceiras, Golla, Arutjunjan, Favorov – Okeke (Kern 55′) – Vékony (Colley 70′), Duarte (Nissilä 90+1′), Szolnoki, Dárdai (Soisalo 70′) – Lukács. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.
Sárga lap: Meszhi 74′, Deutsch L. 90′ illetve Golla 54′, Szolnoki 55′
Gólszerzők: Slogar 37′ illetve Dárdai 30′, Golla 85′, Lukács 90+4′
