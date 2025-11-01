Élete legszebb gólját lőtte, de maga sem tudja mit akart – Többet érdemelt a Kolorcity (Videóval)

A Fizz Liga 12. fordulójában a Kolorcity Kazincbarcika hazai pályán, Mezőkövesden fogadta a Puskás Akadémia csapatát. A találkozó előtt a vendégek számítottak esélyesebbnek, noha a bajnokságban eddig elmaradtak a várakozásoktól, és csupán a tabella hetedik helyéről várták az összecsapást, miután az előző fordulóban hazai pályán 1–1-es döntetlent játszottak az MTK ellen. Az észak-borsodi együttes a kilencedik helyről vágott neki a mérkőzésnek, két győztes találkozóval a háta mögött: a múlt hétvégén idegenben, Nyíregyházán arattak 1–0-s diadalt az NB I-ben, majd hétközben a Magyar Kupa negyedik fordulójában a Kelen SC otthonában nyertek szintén 1–0-ra, ezzel továbbjutva a következő körbe. Kuttor Attila vezetőedző ezúttal sem változtatott, a Nyíregyháza ellen sikeres kezdőcsapat kapott ismét bizalmat.

Nem sikerült a bravúr a Puskás Akadémia ellen a Kazincbarcikának. Fotó: Kolorcity Kazincbarcika

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is! Kevés Kazincbarcika helyzet

Nincs kazincbarcikai büntető

A találkozó elején mindkét csapat igyekezett magához ragadni a kezdeményezést, a 10. percben azonban a barcikaiak nagy helyzetet puskáztak el: Golla hibáját követően három hazai támadó vihette volna kapura a labdát, ám Meshack elhibázta a passzt Slogar felé. Néhány perccel később, a 11. minutumban Favorov próbálkozott kapáslövéssel, de Juhász könnyedén hárított. A 19. percben Dárdai Bence kétszer is próbálkozott, de Juhász mindkétszer védte a lövéseit. A 22. percben Lukács lépett ki a védők közül és vezette egy az egyben Juhászra, de csak az oldalhálót találta el. A 29. percben megszerezte a vezetést a Puskás Akadémia: Maceiras nagy bedobása után Golla csúsztatott, a labda Kártik fején is megpattant, így került Dárdai elé, aki három méterről a jobb alsóba lőtt – 0–1. A 36. percben a VAR egy lehetséges kezezést vizsgált Maceirasnál, de végül nem ítélt büntetőt a játékvezető a Barcikának. Nem sokkal később, a 37. percben jött az egyenlítés: Meshack elvette a labdát a bizonytalankodó Harutjunjantól, majd Slogarhoz passzolt, aki 11 méterről, jobbal a bal felső sarokba bombázott – 1–1. A 40. percben Duarte szabadrúgása után Harutjunjan fejelte a labdát a kapu fölé. A félidő végén, a 45. percben Vékony keményen rácsúszott Slogarra, de lap nélkül megúszta. A Puskás Akadémia többet birtokolta a labdát az első játékrészben, azonban a Barcika ugyanannyira volt veszélyes a kapura.