Egyik csapat sem ér a megyei csapat nyomába

A labdarúgó Vármegyei III. osztály Kelet csoportjának 9. fordulójában három mérkőzést játszottak. Az Ináncs KSE és a Bekecs-Főnix SE is hazai pályán szerezte meg a három pontot.

Az Ináncs KSE továbbra is magabiztosan vezeti a bajnokságot. Fotó: Ináncs KSE

Az Ináncs és a Bekecs is győzött