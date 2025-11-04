november 4., kedd

Károly névnap

10°
+17
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nehéz

42 perce

Egyik csapat sem ér a megyei csapat nyomába

Címkék#Bekecs-Főnix SE#Ináncs KSE#megyei foci

Három mérkőzést játszottak Keleten. A Vármegyei III. osztály keleti csoportját az Ináncs KSE vezeti.

A labdarúgó Vármegyei III. osztály Kelet csoportjának 9. fordulójában három mérkőzést játszottak. Az Ináncs KSE és a Bekecs-Főnix SE is hazai pályán szerezte meg a három pontot. 

Ináncs
Az Ináncs KSE továbbra is magabiztosan vezeti a bajnokságot.  Fotó: Ináncs KSE

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az Ináncs és a Bekecs is győzött

Kelet csoport, 9. forduló


 

Ináncs KSE – Tolcsva SE 2–0 (1–0)


 

Gólszerző: Dányi J. (45.), Árvai (63.).


 

Tornyosnémeti SE 2022 – Heppix SE Hernádkércs 2–2 (1–1)


 

Gólszerző: Dányi R. (23.), Horváth G. (93. – 11-esből), ill. Radics (12.), Mika (77.).


 

Bekecs-Főnix SE – Megyszó KSE 10–0 (2–0)


 

Gólszerző: Árvai V. (35., 67., 76., 85.), Takács M. (55., 58.), Rózsa (78., 90.), Szilvási (20.), Takács J. (88.). 


 

Az élcsoport állása: 1. Ináncs KSE 24 pont, 2. Bekecs-Főnix SE 14, 3. Heppix SE Hernádkércs.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu