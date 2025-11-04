1 órája
Egyik csapat sem ér a megyei csapat nyomába
Három mérkőzést játszottak Keleten. A Vármegyei III. osztály keleti csoportját az Ináncs KSE vezeti.
A labdarúgó Vármegyei III. osztály Kelet csoportjának 9. fordulójában három mérkőzést játszottak. Az Ináncs KSE és a Bekecs-Főnix SE is hazai pályán szerezte meg a három pontot.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Az Ináncs és a Bekecs is győzött
Kelet csoport, 9. forduló
Ináncs KSE – Tolcsva SE 2–0 (1–0)
Gólszerző: Dányi J. (45.), Árvai (63.).
Tornyosnémeti SE 2022 – Heppix SE Hernádkércs 2–2 (1–1)
Gólszerző: Dányi R. (23.), Horváth G. (93. – 11-esből), ill. Radics (12.), Mika (77.).
Bekecs-Főnix SE – Megyszó KSE 10–0 (2–0)
Gólszerző: Árvai V. (35., 67., 76., 85.), Takács M. (55., 58.), Rózsa (78., 90.), Szilvási (20.), Takács J. (88.).
Az élcsoport állása: 1. Ináncs KSE 24 pont, 2. Bekecs-Főnix SE 14, 3. Heppix SE Hernádkércs.