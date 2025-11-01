,,Ha Porcs vezette volna az eddigi meccseinket, nem így állnánk a tabellán"

Labdarúgás. A borsodi vármegyei másodosztály Észak csoport 11. fordulójában hat mérkőzést rendeztek meg szombaton délután. Egy döntetlen született, Ongán, a többi mérkőzésen eldőlt a három pont sorsa, melyeket Boldva, Hódoscsépány, Rudabánya, Nagybarca, valamint Sajóvámos gyűjtött be. Egy találkozót november 22-re halasztottak. Az eredmények:

Hódoscsépány csapata ,,házon kívül" győzött Fotó:HSE

Boldva – Zubogy 4–0 (3–0)

Boldva, 100 néző. V.: Ivancsó (Dr. Pocsai, Ács).

Boldva: Gyuró (Lakatos D.) – Hudi, Hankó L., Roha (Váradi), Halász (Juhász), Lázi Gy., Asztalos (Hevele), Rácz P., Hankó R., Budai (Rácz M.), Hankó I. (Magyar). Edző: Váradi Béla. Zubogy: Fehér – Bányai, Mida, Kovács G., Szabó Zs., Juhász, Deli, Köteles, Szendrei, Fülöp, Jobbik (Horváth K.). Elnök: Fehér Tibor. G.: Budai (2), Halász, Roha. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Váradi Béla: – Gratulálok a csapatnak a győzelemhez. Külön gratulálok a most bemutatkozó ifi játékosoknak. Kicsit nyögvenyelősen lendültünk bele a meccsbe, de utána nem volt kérdés melyik a jobb csapat. A továbbiakban sok sikert Zubogy csapatának.

Fehér Tibor: – Az első bekapott gólig rendezetten és szervezetten játszottunk. Igazságos eredmény született. Gratulálok a hazaiaknak.

RSE II. Encs – Rudabányai BLC 1–2 (0–1)

Encs, 50 néző. V.: Galambosi (Szaniszló-Szabó, Szabó-Abuczki).

RSE II. Encs: Tóth B. (Sziránszki) – Lakatos, Kucsma (Orosz), Szőcs, Szajkó (Aranyosi), Bauer, Hallai, Klima (Havas), Petrényi, Jaczenkó, Balogh. Edző: Havas János. Rudabánya: Stefán O. Zs. – Kovács I., Ádám B., Kálló L., Kiss G., Beri R., Beri V., Dániel Sz., Lakatos (Buku), Beri J. (Horváth K.), Stefán O. Elnök: Vincze Sándor. G.: Aranyosi, ill. Dániel Sz., Buku. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Havas János: – Gyenge színvonalú mérkőzésen a lelkesebb csapat győzött.

Vincze Sándor: – Egy jó csapattól sikerült a 3 pontot elhozni. Sok sikert Encsnek a továbbiakban.

Onga – Bőcs 2–2 (2–2)

Onga, 30 néző. V.: Fercsák (Turnyánszki, Kriston).

Onga: Stumpf – Száva L., Szabó (Hegedüs), Juhász, Száva R. (Demeter), Máté R. (Hajkó), Tóth B. (Kolozsvári), Nagy, Fángli, Soltész, Tóth M. Edző: Tóth Richárd. Bőcs: Mertus – Szabó D., Irhás I., Hajdú Á. (Tóth T.), Szabó I., Hankó M., Pataki, Matesz, Irhás E. (Nyírcsák), Lakatos, Kerekes (Balázs L.). Edző: Zsiga Gyula. G.: Száva, Tóth M., ill. Szabó D., Pataki. Jók: Stumpf, ill. az egész csapat.

Tóth Richárd: – Jó első félidő után a másodikban hiányzott az a rutin, amivel az ilyen meccs megnyerhető lett volna. Remélem, tanulunk a hibából.

Zsiga Gyula: – A helyzetek és a játék képe alapján győzelmet érdemeltünk volna, de még 11-esből sem tudtuk az i-re feltenni a pontot.