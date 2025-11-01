47 perce
,,Ha Porcs vezette volna az eddigi meccseinket, nem így állnánk a tabellán"
Hat meccset rendeztek az Észak csoportban. Hódoscsépány idegenben nyert a vármegyei második vonalban.
Labdarúgás. A borsodi vármegyei másodosztály Észak csoport 11. fordulójában hat mérkőzést rendeztek meg szombaton délután. Egy döntetlen született, Ongán, a többi mérkőzésen eldőlt a három pont sorsa, melyeket Boldva, Hódoscsépány, Rudabánya, Nagybarca, valamint Sajóvámos gyűjtött be. Egy találkozót november 22-re halasztottak. Az eredmények:
Boldva – Zubogy 4–0 (3–0)
Boldva, 100 néző. V.: Ivancsó (Dr. Pocsai, Ács).
Boldva: Gyuró (Lakatos D.) – Hudi, Hankó L., Roha (Váradi), Halász (Juhász), Lázi Gy., Asztalos (Hevele), Rácz P., Hankó R., Budai (Rácz M.), Hankó I. (Magyar). Edző: Váradi Béla. Zubogy: Fehér – Bányai, Mida, Kovács G., Szabó Zs., Juhász, Deli, Köteles, Szendrei, Fülöp, Jobbik (Horváth K.). Elnök: Fehér Tibor. G.: Budai (2), Halász, Roha. Jók: az egész csapat, ill. senki.
Váradi Béla: – Gratulálok a csapatnak a győzelemhez. Külön gratulálok a most bemutatkozó ifi játékosoknak. Kicsit nyögvenyelősen lendültünk bele a meccsbe, de utána nem volt kérdés melyik a jobb csapat. A továbbiakban sok sikert Zubogy csapatának.
Fehér Tibor: – Az első bekapott gólig rendezetten és szervezetten játszottunk. Igazságos eredmény született. Gratulálok a hazaiaknak.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
RSE II. Encs – Rudabányai BLC 1–2 (0–1)
Encs, 50 néző. V.: Galambosi (Szaniszló-Szabó, Szabó-Abuczki).
RSE II. Encs: Tóth B. (Sziránszki) – Lakatos, Kucsma (Orosz), Szőcs, Szajkó (Aranyosi), Bauer, Hallai, Klima (Havas), Petrényi, Jaczenkó, Balogh. Edző: Havas János. Rudabánya: Stefán O. Zs. – Kovács I., Ádám B., Kálló L., Kiss G., Beri R., Beri V., Dániel Sz., Lakatos (Buku), Beri J. (Horváth K.), Stefán O. Elnök: Vincze Sándor. G.: Aranyosi, ill. Dániel Sz., Buku. Jók: senki, ill. az egész csapat.
Havas János: – Gyenge színvonalú mérkőzésen a lelkesebb csapat győzött.
Vincze Sándor: – Egy jó csapattól sikerült a 3 pontot elhozni. Sok sikert Encsnek a továbbiakban.
Onga – Bőcs 2–2 (2–2)
Onga, 30 néző. V.: Fercsák (Turnyánszki, Kriston).
Onga: Stumpf – Száva L., Szabó (Hegedüs), Juhász, Száva R. (Demeter), Máté R. (Hajkó), Tóth B. (Kolozsvári), Nagy, Fángli, Soltész, Tóth M. Edző: Tóth Richárd. Bőcs: Mertus – Szabó D., Irhás I., Hajdú Á. (Tóth T.), Szabó I., Hankó M., Pataki, Matesz, Irhás E. (Nyírcsák), Lakatos, Kerekes (Balázs L.). Edző: Zsiga Gyula. G.: Száva, Tóth M., ill. Szabó D., Pataki. Jók: Stumpf, ill. az egész csapat.
Tóth Richárd: – Jó első félidő után a másodikban hiányzott az a rutin, amivel az ilyen meccs megnyerhető lett volna. Remélem, tanulunk a hibából.
Zsiga Gyula: – A helyzetek és a játék képe alapján győzelmet érdemeltünk volna, de még 11-esből sem tudtuk az i-re feltenni a pontot.
Nagybarca – Hernádnémeti 7–5 (5–2)
Nagybarca, 50 néző. V.: Porcs T. (Porcs P., Juhász).
Nagybarca: Bendik – Berki, Váradi A., Berecz T., Glonczi, Bari L. (Lázi N.), Bari E. (Bukovenszki), Dömötör, Berecz K., Váradi R., Rácz (Zsámbok). Edző: Berecz Tibor. Hernádnémeti: Magyar – Smidt, Lipták, Gyurgyánszki, Barcsa (Balogh F.), Koppány, Hajdu Balázs, Michalek, Balog Zs., Hajdú Bálint, Kertész G. Csapatvezető: Kertész Gábor. G.: Berki Z. (3), Berecz T. (11-esből), Bari E., Berecz K., Rácz B., ill. Lipták (2), Barcsa (2), Hajdú B. Kiállítva: Michalek (43.). Jók: az egész csapat, ill. Lipták, Barcsa.
Huszár Attila: – Gratulálok a fiúknak a győzelemhez. Kiváló játékvezetés. Ha Porcs vezette volna az eddigi meccseinket, nem így állnánk a tabellán.
Kertész Gábor: – Adtunk négy gól előnyt a hazaiaknak, majd elkezdtünk focizni és a kiállítás sem tört meg minket. 5-5 után mentünk előre, de a gólt mégsem mi szereztük. Játékvezetői szempontból így kell levezetni egy mérkőzést.
Hódoscsépány: öt ideenben
Sajószentpéter – Sajóvámos 1–8 (1–5)
Sajószentpéter, 50 néző. V.: Molnár M. (Némethy, Leveleki).
Sajószentpéter: Ander – Halász, Kovács A., Szitai, Vass, Bálint Cs. (Guba), Molnár Á. (Balkányi), Tóth G. (Ruszó), Nagy B., Orosz (Bodnár), Balogh R. Elnök: Pasiczki Csaba. Sajóvámos: Molnár (Lajtos) – Balogh T., Tóth I., Fejes, Kriston (Paszternák), Mohácsi, Márton M., Gnándt (Glonci), Radácsi (Bartkó), Makó (Bártfai), Váradi. Edző: Simon Imre. G.: Orosz, ill. Márton M. (3), Gnándt (2), Balogh T., Fejes, Glonci. Kiállítva: Halász (19.). Jók: senki, ill. az egész csapat.
Pasiczki Csaba: – Nagyon sajnálom a mai mérkőzést. Jó összeállításban is csak ennyire voltunk képesek. A játékvezetők remélem befejezték a félrevezetést. Jövő héten újra megpróbáljuk!
Simon Imre: – Gratulálok a csapatnak a győzelemhez.
Lak – Hódoscsépány 3–5 (1–1)
Lak, 100 néző. V.: Tóth J. (Fülöp N.,, Fülöp G.).
Lak: Siroki Sz. – Ganyi M., Horváth R., Lázi E., Siroki Zs., Beri E. (Ádám A.), Kiss E. (Kiss Á.), Kópé, Ganyi Á., Beri Zs., Lakatos (Lázi M.). Csapatvezető: Ganyi Gábor. Hódoscsépány: Király – Váradi, Száva, Kovács Sz., Győri (Szabó-Rónai), Mészáros, Kovács A., Sápi, Bódi, Jakab Ákos, Jakab Ádám. Elnök: Hegedüs István. G.: Ganyi Á. (2 – egyet 11-esből), Ganyi M., ill. Jakab Ádám (2), Száva, Győri, Sápi. Jók: Ganyi M., Siroki Zs., ill. az egész csapat.
Ganyi Gábor: – Izgalmas összecsapást láthattak a szurkolók. A mérkőzés gólokban bővelkedett. Végül a vendégcsapat megérdemelten nyert. Gratulálok nekik.
Ivacs László, csapatvezető: – Jó csapat otthonában igazságos eredmény született. Gratulálok csapatomnak. Sok sikert a hazaiaknak a továbbiakban.
A Szendrő – Szikszó mérkőzést november 22-én 13 órától játsszák.
Az élcsoport állása
- Onga 26 pont
- Szikszó 24 pont
- Boldva 23 pont