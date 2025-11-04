november 4., kedd

Gyász

2 órája

Eltemették Hagyacki Józsefet – Mezőkövesd utolsó útjára kísérte a klub legendás vezetőjét (fotók, videó)

Címkék#megyei foci#Mezőkövesd Zsóry FC#temető#elhunyt

Végső nyugalomra helyezték Hagyacki Józsefet. A 76 éves korában elhunyt ügyvezetőt családja, barátai, sporttársai és tisztelői kísérték utolsó útjára.

November 4-én, kedden Mezőkövesden a Városi Temetőben búcsúztatták el Hagyacki Józsefet, a város sportéletének egyik legismertebb alakját, aki 76 éves korában hunyt el. A Mezőkövesd Zsóry FC közösségét mélyen megrendítette a halála, hiszen több mint két évtizeden át dolgozott a klubért, és meghatározó szerepet játszott annak fejlődésében. 

Hagyacki József
Végső búcsút vettek Hagyacki Józseftől, a Mezőkövesd Zsóry FC ügyvezetőjétől Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó.

Hagyacki József előtt tisztelegve

A klub saját halottjának tekinti a szeretett ügyvezetőt, akinek munkássága alatt a Mezőkövesd Zsóry FC történelmi sikereket ért el. Hagyacki József mindig szívvel-lélekkel dolgozott a futballért és városáért, miközben közösségszervezőként és példaképként is fontos szerepet töltött be. A búcsúztatón sokan rótták le kegyeletüket: jelen voltak a klub jelenlegi játékosai, sportvezetők, családtagok és szurkolók, akik virággal és gyertyákkal emlékeztek a klub legendájára. A beszédekben végigkísérték életpályáját, méltatták emberi nagyságát, alázatos munkáját és a mezőkövesdi sport iránti elkötelezettségét.

Hagyacki József öröksége tovább él a Mezőkövesd Zsóry FC-ben és mindazok emlékezetében, akik ismerték és tisztelték őt.

Hagyacki József temetése 10.31.

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

 

 

