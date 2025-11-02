Káosz a stadionban – csak kapkodtuk a fejünket a DVTK meccsén (képekkel, videóval)

A Fizz Liga 12. fordulójában az Újpest FC látogatott az Andrássy útra, ahol a DVTK fogadta a lila-fehéreket. A fővárosi együttes gyenge formában érkezett Miskolcra, hiszen legutóbb az 5. fordulóban tudott nyerni a bajnokságban – akkor idegenben, a ZTE ellen arattak 4–1-es győzelmet. Azóta azonban nem sok sikerélmény jutott nekik: az előző játéknapon a Debrecen súlyos, 5–2-es vereséget mért rájuk. A DVTK ezzel szemben jó passzban várta a találkozót. A piros-fehérek a múlt héten magabiztos játékkal győzték le a Paksot (2–1), majd a hét közben rendezett MOL Magyar Kupa 4. fordulójában is nyertek, 2–0-al küldték haza a Szeged csapatát, így lendületben várták az újpestiek elleni összecsapást. Vladimir Radenković, a diósgyőriek vezetőedzője több változtatást is eszközölt a kezdőcsapatban. A kezdőben kapott helyet Mucsányi Miron, Sajbán, valamint a legutóbbi két találkozón csak kispadon helyet foglaló Gera Dániel is. Esiti, Szakos és Saponjic sérülés miatt, Holdampf pedig betegség miatt nem került a keretbe.

Emberelőnyben is gólt kapott a DVTK az Újpest ellen. Fotó: Vajda János

DVTK büntető, kétszer

A mérkőzés elején óvatosan kezdtek a csapatok: az első öt percben inkább tapogatózó játék folyt a pályán, miközben a lelátókon már forrósodott a hangulat, hiszen a két szurkolótábor azonnal egymásnak feszült, és zúgtak a rigmusok az Andrássy úti stadionban. A 6. percben már az első veszélyes helyzet is kialakult: Jurek szöglete után Kaczvinszky szerencsétlenül ért a labdába, amely kis híján a saját kapujában kötött ki. Az első tíz perc játékából jól látszott, hogy a DVTK próbálja átvenni az irányítást, míg az Újpest inkább visszahúzódott, és kontrákra rendezkedett be. A 13. percben meg is villantak a vendégek: Matkó húzott el a bal oldalon, beadását Beridze lőtte kapu fölé, így maradt a gól nélküli állás. Két perccel később már a DVTK előtt adódott nagy lehetőség – Keita remek labdával ugratta ki Bokrost, aki közelről tüzelt, de Banai bravúrral hárított. A 17. percben újabb fordulópont következett: Nunes kezezett a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig hosszú VAR-vizsgálat után büntetőt ítélt a hazaiak javára. Acolatse állt a labda mögé, ám első lövését Banai védeni tudta. A bíró azonban újrarúgatta a tizenegyest, mivel az újpesti játékosok túl korán futottak be a büntetőterületre. Acolatse másodjára már nem hibázott, és a 19. percben megszerezte a vezetést a Diósgyőrnek – 1–0. A 29. percben ismét a VAR került főszerepbe, ezúttal egy miskolci kezezést vizsgáltak, de végül nem született újabb büntető. A félidő derekán az Újpest kezdett éledezni: a 34. percben Beridze passzát Horváth tette lövőhelyzetbe, de próbálkozását blokkolták a hazai védők. Egy perccel később azonban már nem úszták meg a diósgyőriek: egy szöglet után a labda több játékoson is megpattant, végül a kapuban kötött ki – 1–1. A fővárosiak ezt követően lendületbe kerültek, a 40. percben Rasak fejese jelentett komoly veszélyt, de Sentic bravúrral hárított. A 43. percben azonban már ő sem tudott segíteni: Matko lövését blokkolták, a kipattanót Horváth lőtte el félfordulatból, és a labda Sentic lábai között becsorgott a kapuba – 1–2 az Újpest javára. A sok játékmegszakítás és videózás miatt Csonka játékvezető öt percet hosszabbított az első játékrész végén, de még itt sem volt vége.. Acolatsét buktatta Bese és újabb 11-est ítelt Csonka. Szintén hossza VAR vizsgálat után kiderült, hogy a 16-oson kívül volt a szabálytalanság, így szabadrúgás következett, Besét pedig kiállította a játékvezető. A szabadrúgást Acolatse húzta kapura, de Banai bravúrral védett. Nagyon izgalmas és fordulatos első félidő után újpesti vezetéssek mentek a szünetre a felek.