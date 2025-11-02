53 perce
Káosz a stadionban – csak kapkodtuk a fejünket a DVTK meccsén (képekkel, videóval)
Miskolcra érkezett az Újpest. A DVTK-nak emberelőnyben is feladta a leckét az Újpest.
A Fizz Liga 12. fordulójában az Újpest FC látogatott az Andrássy útra, ahol a DVTK fogadta a lila-fehéreket. A fővárosi együttes gyenge formában érkezett Miskolcra, hiszen legutóbb az 5. fordulóban tudott nyerni a bajnokságban – akkor idegenben, a ZTE ellen arattak 4–1-es győzelmet. Azóta azonban nem sok sikerélmény jutott nekik: az előző játéknapon a Debrecen súlyos, 5–2-es vereséget mért rájuk. A DVTK ezzel szemben jó passzban várta a találkozót. A piros-fehérek a múlt héten magabiztos játékkal győzték le a Paksot (2–1), majd a hét közben rendezett MOL Magyar Kupa 4. fordulójában is nyertek, 2–0-al küldték haza a Szeged csapatát, így lendületben várták az újpestiek elleni összecsapást. Vladimir Radenković, a diósgyőriek vezetőedzője több változtatást is eszközölt a kezdőcsapatban. A kezdőben kapott helyet Mucsányi Miron, Sajbán, valamint a legutóbbi két találkozón csak kispadon helyet foglaló Gera Dániel is. Esiti, Szakos és Saponjic sérülés miatt, Holdampf pedig betegség miatt nem került a keretbe.
DVTK büntető, kétszer
A mérkőzés elején óvatosan kezdtek a csapatok: az első öt percben inkább tapogatózó játék folyt a pályán, miközben a lelátókon már forrósodott a hangulat, hiszen a két szurkolótábor azonnal egymásnak feszült, és zúgtak a rigmusok az Andrássy úti stadionban. A 6. percben már az első veszélyes helyzet is kialakult: Jurek szöglete után Kaczvinszky szerencsétlenül ért a labdába, amely kis híján a saját kapujában kötött ki. Az első tíz perc játékából jól látszott, hogy a DVTK próbálja átvenni az irányítást, míg az Újpest inkább visszahúzódott, és kontrákra rendezkedett be. A 13. percben meg is villantak a vendégek: Matkó húzott el a bal oldalon, beadását Beridze lőtte kapu fölé, így maradt a gól nélküli állás. Két perccel később már a DVTK előtt adódott nagy lehetőség – Keita remek labdával ugratta ki Bokrost, aki közelről tüzelt, de Banai bravúrral hárított. A 17. percben újabb fordulópont következett: Nunes kezezett a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig hosszú VAR-vizsgálat után büntetőt ítélt a hazaiak javára. Acolatse állt a labda mögé, ám első lövését Banai védeni tudta. A bíró azonban újrarúgatta a tizenegyest, mivel az újpesti játékosok túl korán futottak be a büntetőterületre. Acolatse másodjára már nem hibázott, és a 19. percben megszerezte a vezetést a Diósgyőrnek – 1–0. A 29. percben ismét a VAR került főszerepbe, ezúttal egy miskolci kezezést vizsgáltak, de végül nem született újabb büntető. A félidő derekán az Újpest kezdett éledezni: a 34. percben Beridze passzát Horváth tette lövőhelyzetbe, de próbálkozását blokkolták a hazai védők. Egy perccel később azonban már nem úszták meg a diósgyőriek: egy szöglet után a labda több játékoson is megpattant, végül a kapuban kötött ki – 1–1. A fővárosiak ezt követően lendületbe kerültek, a 40. percben Rasak fejese jelentett komoly veszélyt, de Sentic bravúrral hárított. A 43. percben azonban már ő sem tudott segíteni: Matko lövését blokkolták, a kipattanót Horváth lőtte el félfordulatból, és a labda Sentic lábai között becsorgott a kapuba – 1–2 az Újpest javára. A sok játékmegszakítás és videózás miatt Csonka játékvezető öt percet hosszabbított az első játékrész végén, de még itt sem volt vége.. Acolatsét buktatta Bese és újabb 11-est ítelt Csonka. Szintén hossza VAR vizsgálat után kiderült, hogy a 16-oson kívül volt a szabálytalanság, így szabadrúgás következett, Besét pedig kiállította a játékvezető. A szabadrúgást Acolatse húzta kapura, de Banai bravúrral védett. Nagyon izgalmas és fordulatos első félidő után újpesti vezetéssek mentek a szünetre a felek.
Végig emberelőnyben
A szünetben Vladimir Radenković változtatott a DVTK összeállításán: Szatmári helyére Lund érkezett a védelem tengelyébe. A második félidő viszont nem indult jól a hazaiak számára, az első öt percben három diósgyőri játékos, Jurek, Keita és Acolatse is sárga lapot kapott, miután több kemény belépőt is reklamálás követett. A játék ekkor rendkívül darabossá vált, a 45. és az 55. perc között alig alakult ki folyamatos futball: a pályán inkább szabálytalanságok és pontatlan passzok jellemezték a mezőnyjátékot. Az 55. percben Radenković kettős cserével próbálta frissíteni csapatát: Keita és Acolatse helyére Komlósi, valamint Babos érkezett. Három perccel később már ismét veszélyeztetett a Diósgyőr: Croizet beadása után Mucsányi előtt mentettek az újpesti védők az utolsó pillanatban. A 60. percben Gera gondolt egyet, és 17 méterről lőtt kapura, a labda a kapufán csattant, a kipattanót pedig hiába próbálta értékesíteni a hazai támadósor, nem sikerült betalálni. A DVTK ekkor mezőnyfölényben futballozott, de az Újpest kontrái rendre veszélyesek voltak. A 66. percben Beridze kiszorított helyzetből lőtt, amit Sentic bravúrral védett. Öt perccel később Jurek kapott remek indítást a bal oldalon, beadása pedig Sajbánt találta meg az ötösön, ám Banai a gólvonalon megfogta a labdát – igaz, a partjelző végül lest jelzett az akció végén. A 75. percben ismét a DVTK előtt adódott lehetőség: Gera passzával Croizet tört be a tizenhatoson belülre, de lövése kevéssel elkerülte a hosszú sarkot. A mérkőzés hajrájához közeledve azonban a piros-fehérek lendülete elfogyott, az Újpest pedig egyre magabiztosabban tartotta a labdát a hazai térfélen.A 83. percben aztán végleg eldőlt a találkozó: egy diósgyőri beadás után a fővárosiak gyors kontrát vezettek, Matko a félpályáról indult meg, végigvitte a labdát a hazai védők között, majd higgadtan a kapuba gurított Sentic mellett – 1–3. A gól után már hallatszott a lelátóról a csalódott szurkolók hangja, a „nagyon gyenge” rigmus erősebb változatban zúgott végig a DVTK stadionban. A Diósgyőr próbálkozott ugyan, de áttörni nem tudta az újpesti védelmet. A 89. percben Mucsányi még megvillant, lövését azonban Banai hatalmas bravúrral hárította. Az ötperces hosszabbításban már nem változott az eredmény. A DVTK így 3–1-es vereséget szenvedett hazai pályán, az Újpest pedig nemcsak megszakította nyeretlenségi sorozatát, hanem a tabellán is megelőzte a piros-fehéreket.
Fizz Liga 12. forduló Diósgyőri VTK-Újpest FC 11.02.Fotók: Vajda János
Diósgyőri VTK – Újpest FC 1–3 (1–2)
Diósgyőr, 5855 néző. V.: Csonka (Georgiou, Aradi).
DVTK: Sentic (5) – Gera (5), Szatmári (5), Bárdos (5), Bokros (5) – Keita (5) – Acolatse (5), Croizet-Kollár (5), Mucsányi Miron (5), Jurek (5) – Sajbán (4). Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.
Újpest: Banai (7) – Bese (5-2=3), Joao Nunes (6), Kaczvinszki (6), Tiago Goncalves (6) – Rasak (6), Lacoux (6) – Medeiros (5), Horváth K. (6), Beridze (5) – Matko (6). Vezetőedző: Damir Krznar.
Csere: Szatmári helyett Lund (5) a 46., Keita helyett Komlósi (5) az 55., Acolatse helyett Babos (5) az 55., Mucsányi Miron helyett Roguljic (5) a 61., Beridze helyett Geiger (5) a 76., Bokros helyett Mucsányi Márk (-) a 76., Matko helyett Tucic (-) a 87., Medeiros helyett Ademi (-) a 88., Horváth K. helyett Kobouri (-) a 90+2., Rasak helyett Ganea (-) a 90+3. percben.
Sárga lap: Jurek (47.), Keita (49.), Acolatse (51.), ill. Horváth K. (45+4.), Medeiros (51.), Lacoux (67.).
Kiállítva: Bese (45+8.).
Gólszerző: Acolatse (23. – 11-esből), ill. Bokros (öngól, 36.), Horváth K. (42.), Matko (83.).
boon.hu video
