,,A meccs első felében önbizalom nélkül és hitetlenül futballoztunk" – fotókkal

A labdarúgó NB III., Észak-Keleti csoport, 14. forduló nyitómérkőzésén a DVTK tartalék F4R gárdája a Tarpa együttesét látta vendégül. Az első csapat csapat keretéből a kezdőcsapatban kapott helyet Komlósi és Lund. A vasgyáriak egygólos hátránnyal vonulhattak pihenőre. A piros-fehér alakulat Sáreczki révén előbb egyenlített majd a véghajrában Szabó B. büntetőjével otthon tartotta a három pontot.

A DVTK tartalék a véghajrában szerezte meg a győzelmet. Fotó: Vajda János

