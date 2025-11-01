november 1., szombat

2 órája

,,A meccs első felében önbizalom nélkül és hitetlenül futballoztunk" – fotókkal

Szombaton kora délután léptek pályára. A DVTK tartalék hazai környezetben szerepelt.

Fotó: Vajda János

A labdarúgó NB III., Észak-Keleti csoport, 14. forduló nyitómérkőzésén a DVTK tartalék F4R gárdája a Tarpa együttesét látta vendégül. Az első csapat keretéből a kezdőcsapatban kapott helyet Komlósi és Lund. A vasgyáriak egygólos hátránnyal vonulhattak pihenőre. A piros-fehér alakulat Sáreczki révén előbb egyenlített majd a véghajrában Szabó B. büntetőjével otthon tartotta a három pontot. 

DVTK
A DVTK tartalék a véghajrában szerezte meg a győzelmet. Fotó: Vajda János

A DVTK tartalék egy góllal jobbnak bizonyult

Labdarúgás: NB III., Észak-Keleti csoport, 14. forduló:

DVTK tartalék F4R – Tarpa SC 2–1 (0–1)
Miskolc, DVTK Edzőközpont, 150 néző. V.: Muhari (Vargha, Mózsa).
DVTK tartalék: Tuska B. – Komlósi (Sáreczki, 46.), Lund (Ferencsik, 46.), Vass L., Kiss L. (Stavnichuk, 69.), Furdetski, Macsó (Szabó B., 46.), Purzsa, Varga, Szlifka, Balogh (Kovács, 46.). Vezetőedző: Vitelki Zoltán.
Tarpa: Talián – Gál (Boldizsár, 74.), Pryhoda, Lohvinchuk, Kolesnyk (Makshaiev, 53.), Bodan, Kamyshanov, Mykhalchuk (Stratan, 74.), Doloh, Makszimenkó, Herman (Kuchyskyi, 67.). Vezetőedző: Vjacseszlav Jeremejev.
G.: Sáreczki (48.), Szabó B. (87. – 11-esből) ill. Pryhoda (12. – 11-esből).
Vitelki Zoltán: – Erőteljes és kellemetlen ellenféllel szemben két teljesen ellentétes félidőt játszottunk. A meccs első felében önbizalom nélkül és hitetlenül futballoztunk, kevés mozgás mellett nem tudtuk reagálni a Tarpa hosszan felívelt labdáira. A szünet után a cseréknek is köszönhetően megváltozott a játék képe. Jó ritmust kaptunk el, ami egészen a lefújásig megmaradt. A játékosok megdolgoztak a sikerért és meg is érdemelték a három pontot. Gratulálok a csapatnak. 
DVTK tartalék F4R vs. Tarpa SC meccs 2025. november 1-jén

Fotók: Vajda János

 


 

